فريدة عثمان وفشل التأهل في أولمبياد طوكيو في مسابقة السباحة ل100 متر
فريدة عثمان وفشل التأهل في أولمبياد طوكيو في مسابقة السباحة ل100 متر
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السباحة فريدة عثمان تفشل في التأهل إلى النصف النهائي من أولمبياد طوكيو

كتب وطن
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لم تنجح السباحة المصرية فريدة عثمان 26 عامًا، في التأهل إلى نصف نهائيات مسابقة ال 100 متر فراشة في دورة الألعاب الأولمبية ” طوكيو 2021″، لتأتي في المركز العشرين في الترتيب بعدما قطعت المسافة في زمن 58.69 ثانية.

فريدة عثمان وأولمبياد طوكيو

ولم تنجح السباحة الأولمبية عثمان من التأهل إلى نصف نهائي المسابقة بفارق 61 جزء من الثانية، عن صاحبة المركز السادس عشر من الترتيب، أخر المتأهلات إلى دور النصف النهائي في مسابقة ال100 متر بمنافسات أولمبياد طوكيو.

واحتلت فريدة عثمان في المركز الثامن والأخير من التصفية الرابعة ال100 متر، وكذلك الوصول إلى المركز ال20 من الترتيب العام، لتفشل بذلك في التأهل إلى دور النصف النهائي في أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن تواجه السباحة المصرية فريدة عثمان المواجهة المقبلة، في أولمبياد طوكيو، ظهر يوم الأربعاء المقبل في منافسات 100متر حرة.

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فريدة عثمان والقرعة

وقد أسفرت القرعة التي أقيمت يوم السبت الماضي عن وقوع السباحة المصرية فريدة عثمان في التصفية الرابعة لسباق 100 متر فراشة، بجانب اللاعبات المنافسات من دول إيطاليا وبيلاروسيا وأمريكا والسويد والاتحاد الروسي التي فشلت فيها اللاعبة المصرية.

بينما ستدخل اللاعبة عثمان في منافسات ال100 متر يوم الأربعاء القادم في التصفية الثالثة، وكذلك المواجهة الأخيرة، التي من المقرر أن تخوضها اللاعبة المصرية في أولمبياد طوكيو يوم الجمعة القادمة، حيث أنها ستشارك في سباق 50 متر ضمن التصفيات الثالثة لدورة الألعاب الأولمبية.

وكانت السباحة عثمان قد تأهلت إلى أولمبياد طوكيو بعد تحقيقها الميدالية الذهبية في سباق 100 متر فراشة بزمن 58,84 ثانية ببطولة ISCA الدولية، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية في مارس الماضي محققة بذلك الرقم التأهيلي.

الألقاب والبطولات

استطاعت السباحة المصرية فريدة عثمان حفر اسمها في السباحة المصرية، والعالمية بعد حصولها على ميداليتين برونزيتين في بطولتي العالم 2019 و2017 في سباق 50 م فراشة.

وشاركت السباحة المصرية عثمان في نسختين سابقتين من الأولمبياد الدولية، حيث خاضت أولمبياد لندن 2012، وأولمبياد ريو 2016، التي حققت فيها إنجازا للسباحة المصرية بالتأهل لنصف نهائي 100م فراشة.

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