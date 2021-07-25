الحفناوي يحقق الميدالية الذهبية الأولى للعرب في أولمبياد طوكيو
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الحفناوي يحصد الميدالية الذهبية الأولى للعرب في السباحة بأولمبياد طوكيو (شاهد)

كتب وطن
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حصد السباح التونسي أحمد الحفناوي 18 عامًا الميدالية الذهبية، بعد التألق والأداء الرائع في سباق ال400 متر حرة، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021”.

الحفناوي والميدالية الذهبية

وسجل التونسي الحفناوي زمنًا قياسيًا قدر بثلاثة دقائق و43 ثانية، متقدمًا بذلك على منافسه الأسترالي جاك ماكلافلين بفارق 0.16 ثانية والأمريكي كيران سميث بفارق 0.58 ثانية.

وشهدت المنافسة تصدر اللاعب التونسي الحفناوي بين متصدري السباق وكان أول الواصلين في رياضة السباحة، ليحرز بذلك اللاعب الميدالية الذهبية بعد منافسه الوصيف تشايس كايليش في 400م المتنوعة.

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ولم تكن الميدالية الأولى التي أحزتها دولة تونس في منافسات أولمبياد طوكيو المقاومة في العاصمة اليابانية “طوكيو”، فقد سبقه تتويج مواطنه اللاعب محمد خليل الجندوبي يوم أمس السبت بالميدالية الفضية في مسابقة رياضة التايكواندو بوزن 58 كغم.

الحفناوي والاستعدادات للبطولة

وكانت مدينة أنطاليا التركية قد شهدت التحضيرات الأخيرة للسباح التونسي الحفناوي قبل مشاركته الأولى في الألعاب الأولمبية، كما سيخوض اللاعب في طوكيو أيضًا سباق 800 متر.

وكان بطل السباحة التونسي السابق أسامة الملولي الذي توج بميداليتين ذهبيتين ب1500 متر حرة في بطولة بكين عام 2018 وبطولة لندن عام 2012، قد كتب في وقت سابق عن مواطنه الحفناوي.

قائلاً: ” الحفناوي من الممكن أن يصعد على منصة التتويج في أولمبياد باريس 2024، ولويس أنجليس عام 2028، إلا أن اللاعب الحفناوي حققها الميداليات الذهبية والتتويج في وقت مبكر”.

وتعد الميدالية الذهبية الثانية في غضون أقل من شهرين للاعب الحفناوي، الذي أحرز الشهر الماضي ذهبية سباق 400 متر حرة في بطولة فرنسا بزمن قدر ثلاثة دقائق و46 ثانية، كما أحرز في سابق 800 متر بزمن سبعة دقائق و45 ثانية.

يذكر أن السباح التونسي الحفناوي يدرس في المعهد الرياضي الفرنسي بيار دو كوبرتان، ويتلقى التدريب مع منتخب تونس تحت تدريب المدربين سامي عاشور وجبريل الطويلي.

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