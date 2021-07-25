الأرصاد العمانية تنشر آخر الصور الجوية وتكشف حالة الطقس المتوقعة (شاهد)

نشرت هيئة الأرصاد العمانية آخر الصور الجوية والتي توضح تدفق سحب عالية ومتوسطة من بحر العرب على سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.

وتوقعت الأرصاد العمانية عبر تغريدة لها بحسابها الرسمي على تويتر فرص هطول أمطار متفرقة، بناء على هذا الرصد.

آخر الصور الجوية توضح تدفق سحب عالية ومتوسطة من بحر العرب على سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وفرص هطول أمطار متفرقة pic.twitter.com/6EsGxDaeJ9 — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 25, 2021

الحالة الجوية في سلطنة عمان

هذا وتتأثر أجزاء من الحجر الغربي والأوسط في سلطنة عُمان، لاسيما تلك الواقعة في محافظات البريمي وشمال الباطنة والظاهرة والداخلية، بسحب رعدية تعمل على تساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة.

وتُظهر العديد من المقاطع المتداولة عبر تويتر غزارة الأمطار وشدة الرياح الهابطة وجريان للأودية والسيول في بعض المناطق.

صحار وادي عاهن بردية م شاء الله. علي المقبالي. الأحد(07/2021 /25)#مركز_رذاذ pic.twitter.com/bp0BPkyDWB — مركز رذاذ للأرصاد الجوية🇴🇲|الحساب الرسمي (@RaththWeather) July 25, 2021

وظهر اليوم أصدرت الأرصاد العمانية تنبيهًا بارتفاع ملحوظ في الحرارة الظاهرية “الشعور الفعلي لدرجة الحرارة” نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات اليوم ويوم غد الإثنين.

مما يؤدي إلى الإرهاق الحراري واحتمالية الإصابة بضربات الشمس.

هيئة الطيران

وكانت هيئة الطيران المدني قد دعت المواطنين والمقيمين الأسبوع الماضي الى اخذ الحيطة والحذر اثناء هطول الامطار وجريان الاودية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

قالت الأرصاد الجوية العمانية إن الصور الجوية توضح انتشار سحب متفاوتة الارتفاع على المناطق سواحل بحر عمان ومحافظات مسقط وجنوب وشمال الباطنة والبريمي وأجزاء من الداخلية والظاهرة وشمال الشرقية، وتكاثف جيد لسحب الخريف على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار مع تساقط الرذاذ.

منخفض الحج

وضرب سلطنة عمان منخفض الأسبوع الماضي، أثر على مناطق واسعة في سلطنة عمان حيث تحولت الأمطار لسيول جارفة، أغرقت منازل المواطنين ببعض المحافظات وأجبرتهم على النزوح لمراكز الإيواء.

ونفذت فرق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف عمليات إجلاء لـ(75) شخصاً بولاية شناص نتيجة لارتفاع منسوب المياه حول مساكنهم.

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وتم نقلهم إلى أماكن الإيواء بالتنسيق مع اللجنة الفرعية لإدارة الحالات الطارئة بمحافظة شمال الباطنة.

كما تضرر ـ وفق بيانات رسمية ـ منازل ٦٠ أسرة، وتم إجلاء ٤٠٠ شخص إلى مراكز الإيواء جرّاء السيول في محافظتي جنوب الشرقية وشمال الباطنة.

وتضم اللجان الفرعية للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بالمحافظات مجموعة من القطاعات والجهات العسكرية والأمنية المختصة والمعنية بالتعامل مع الحالات الجوية.

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