مباراة الأهلي والإنتاج في الدوري المصري
مباراة الأهلي والإنتاج في الدوري المصري
Imageرياضة

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب وطن
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من المقرر أن يخوض فريق الأهلي المصري نظيره الإنتاج الحربي ضمن المباراة المؤجلة من دور ال 25 من منافسات الدوري المصري، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “استاد السلام” في العاصمة المصرية القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

وستقام المباراة بين الأهلي والإنتاج الحربي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، ولكن ستكون عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، الأردن، لبنان، سوريا، البحرين، قطر.

وستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة عمان في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق المصري بلال علام.

تشكيلة فريق الأهلي

ومن المتوقع أن يدخل فريق الأهلي المباراة وسط الغيابات في صفوف تشكيلة الأساسية لأبرز نجومه لمشاركتهم مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو في العاصمة اليابانية.

وسيلعب المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني أمام الإنتاج الحربي، حيث سيكون في حراسة المرمى علي لطفي.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني، أما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة، عمرو السولية، حمدي فتحي.

بينما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: جونيور أجايي، محمد مجدي أفشة، محمود كهربا، محمد شريف.

ويغيب عن تشكيلة الأهلي الحارس محمد الشناوي، وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر، وأحمد رمضان، وصلاح محسن بسبب المشاركة في أولمبياد طوكيو، كما سيغيب وليد سليمان وحسين الشحات للإصابة.

تشكيلة الإنتاج الحربي

وسيلعب مدرب فريق الإنتاج الحربي أشرف عامر في مواجهة نظيره فريق الأهلي المصري، حيث سيكون في حراسة المرمى أحمد يحيى.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمد طارق، معاذ الحناوي، محمد الشربيني، إسلام جابر، علاء سلامة، بينما في وسط التشكيلة سيأتي كلاً من: إبراهيم عبد الخالق، محمود سوستة، غنام محمد.

أما في هجوم فريق الإنتاج سيلعب الثنائي، مصطفى البدري، مامادو نياس.

ترتيب الفريقين قبيل المواجهة المؤجلة

ويحتل فريق الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري خلف غريمه التقليدي الزمالك المتربع على صدارة ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، فيما يحتل منافسه الإنتاج الحربي في أدنى الترتيب برصيد 19 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

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