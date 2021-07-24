موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

من المقرر أن يخوض فريق الأهلي المصري نظيره الإنتاج الحربي ضمن المباراة المؤجلة من دور ال 25 من منافسات الدوري المصري، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “استاد السلام” في العاصمة المصرية القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

وستقام المباراة بين الأهلي والإنتاج الحربي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، ولكن ستكون عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، الأردن، لبنان، سوريا، البحرين، قطر.

فريقنا يختتم استعداداته لمباراة الانتاج الحربي في بطولة الدوري 📸🦅💪

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/ZN8icoSoVr — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 24, 2021

وستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة عمان في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق المصري بلال علام.

تشكيلة فريق الأهلي

ومن المتوقع أن يدخل فريق الأهلي المباراة وسط الغيابات في صفوف تشكيلة الأساسية لأبرز نجومه لمشاركتهم مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو في العاصمة اليابانية.

وسيلعب المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني أمام الإنتاج الحربي، حيث سيكون في حراسة المرمى علي لطفي.

📋|اليكم قائمة فريقنا استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي ضمن منافسات بطولة الدوري🦅💪

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/csB3yueOmX — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 24, 2021

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني، أما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة، عمرو السولية، حمدي فتحي.

بينما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: جونيور أجايي، محمد مجدي أفشة، محمود كهربا، محمد شريف.

تدريب فريقنا اليوم شهد مرانًا قويًا لحراس المرمى🧤💪🦅 pic.twitter.com/Yu7FBFKBFd — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 24, 2021

ويغيب عن تشكيلة الأهلي الحارس محمد الشناوي، وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر، وأحمد رمضان، وصلاح محسن بسبب المشاركة في أولمبياد طوكيو، كما سيغيب وليد سليمان وحسين الشحات للإصابة.

تشكيلة الإنتاج الحربي

وسيلعب مدرب فريق الإنتاج الحربي أشرف عامر في مواجهة نظيره فريق الأهلي المصري، حيث سيكون في حراسة المرمى أحمد يحيى.

لجنة الحكام بالأتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد

تعين محمد معروف حكما لمباراة الأهلي مع الإنتاج الحربي وقطعا ميول معروف ولجنته التي عينته واتحاده معروفه 👌 pic.twitter.com/En2dkv5HxC — 𝔼𝕝𝔸𝕙𝕝𝕪 𝕍𝕠𝕚𝕔𝕖 (@Ahly_Voice_1907) July 24, 2021

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمد طارق، معاذ الحناوي، محمد الشربيني، إسلام جابر، علاء سلامة، بينما في وسط التشكيلة سيأتي كلاً من: إبراهيم عبد الخالق، محمود سوستة، غنام محمد.

أما في هجوم فريق الإنتاج سيلعب الثنائي، مصطفى البدري، مامادو نياس.

مران الأهلي🦅📸 عقد موسيماني محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق استعدادا للقاء الإنتاج الحربي في الدوري. وانتظم حسين الشحات اليوم في تدريبات الكرة وتعافى من الإصابة في الركبة. وأجرى مدرب الحراس تدريبات قوية للرباعي، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق. pic.twitter.com/pJVPKWI4w1 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 24, 2021

ترتيب الفريقين قبيل المواجهة المؤجلة

ويحتل فريق الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري خلف غريمه التقليدي الزمالك المتربع على صدارة ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، فيما يحتل منافسه الإنتاج الحربي في أدنى الترتيب برصيد 19 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

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