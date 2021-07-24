ظهور مثير لمحمد رمضان مع زوجته على متن يخته الخاص (شاهد)

نشر الفنان المصري دائم الإثارة للجدل محمد رمضان، صورا جديدة من أجازته الصيفية حيث ظهر رفقة زوجته على متنه الخاص في وسط البحر.

وبحسب الصور التي نشرها محمد رمضان عبر حسابه بـ”انستغرام”، فقد ظهر عاري الصدر رفقة زوجته على متن “يخت” في البحر المتوسط، خلال قضاء عطلتهم الصيفية في الساحل الشمالي.

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محمد رمضان: (لا أثق بأي حذاء)

ومنتصف يوليو الجاري أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلاً واسعاً بتصرفه أثناء تكريمه بأحد الفعاليات في الإمارات، بسبب خوفه من تكرار حادثة سقوطه مرة أخرى على المسرح.

وأثناء تكريمه من مهرجان EMI Gala، خلع رمضان حذاءه قبل أن يسير على المسرح وحمله في يده، وبمجرد وصوله للمذيعين، قام بوضعه على الأرض واستلم جائزة التكريم دون حذاء.

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وشارك رمضان الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(انستجرام)، وأرفقه بتعليق ساخر جاء نصه: (من بعد التكريم الأخير مابقتش اثق في أي جزمة).

صرف (بلدي)!

وأثار تصرف رمضان جدلاً بين الجمهور، فمنهم من اعتبره عفوياً ومضحكاً، وآخرون رأوا أنه يسيء للمذيعة التي صافحها بنفس اليد التي يحمل بها الحذاء.

وجاء في التعليقات: (لعلمك المذيعة شمت ايدها ، خافت ريحة الجرابات تعلم بعدما سلمت عليها).

وعلقت أخرى: (ايش الحركات البلدي دي يا رمضان).

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وهاجمه آخر مؤكداً أن تصرفه غير لبق، وكتب: (مش من اللباقة انك تسلم على حد بايدك اللي كنت شايل بيها جزمتك كنت حطيتها على جنب من الاول).

سقوط مدوي في مهرجان (الضيافة الدولي)

وكان رمضان قد تعرض لموقف مُحرج أثناء تواجده في مهرجان (الضيافة الدولي) في الإمارات في نوفمبر الماضي، جعله يتصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

المصري محمد رمضان يقع في مهرجان الضيافة الدولي في دبي. pic.twitter.com/DsN67jGJIo — Screen Mix (@ScreenMix) November 29, 2020

وظهر رمضان بالفيديو المتداول حينها وهو يمشي بكل ثقة في طريقه لاستلام جائزة تكريمه، وفجأة انزلقت قدمه وسقط سقوطاً مدوياً على ظهره، لكنه استدرك الأمر ونهض فوراً من شدة الإحراج.

ودشن الناشطون آنذاك هاشتاج #محمد_رمضان، والذي تداولوا الفيديو خلاله من عدة زوايا أخرى، ولم يستطعيوا إخفاء مشاعرهم تجاه ما حدث له خاصة أنه مغرور بحسب تعبيرهم.

وبعد انتشار الفيديو، حاول رمضان (لملمة) ماء وجهه بإعادة نشر إحدى مقاطع لحظة سقوطه، بعد إضافة جزء من إحدى أغانيه الشهيرة عليه.

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وعلَق رمضان، عبر حسابه الرسمي في انستجرام: (ثقة في الله… مايوقع إلا الشاطر).

محمد رمضان في منزل رغد صدام حسين

وفي سياق آخر، أثار رمضان مؤخراً الجدل إثر تلبيته دعوة حرير حسين كامل حفيدة صدام حسين الرئيس العراقي الراحل، خلال تواجده في الإمارات.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على (انستجرام) صوراً تجمعه بحرير حسين كامل وتُظهر أجواء هذه الزيارة في منزل رغد ابنة صدام حسين، موجهاً لهم الشكر على هذه الاستضافة.

حرير حسين كامل، حفيدة صدام حسين، تستضيف الفنان المصري محمد رمضان وتقول عنه "نورت يا بطل وخليك ثابت"…!! pic.twitter.com/spBB0L5e4Z — AN عراق (@aniraq2) July 7, 2021

وعلق: (يوم رائع في ضيافة الصديقة العزيزة حرير ابنة الغالية رغد صدام حسين).

وعلى إثر الهجوم الذي تعرض له رمضان، قام بحذف الصور واكتفى بإبقاء منشور حرير حسين كامل الذي أشارت له فيه، عبر خاصية (الستوري) فقط.

حرير حسين عن رمضان: (نمبر ون)

من جهتها نشرت حرير حسين كامل نفس الصورة مع محمد رمضان ووصفته بـ(نمبر وان).

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وعلقت حرير على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الموثق على (إنستجرام) بالقول: (نورت يا بطل وخليك ثابت).

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