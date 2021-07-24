ضاحي خلفان يعترف ان المواقف القطرية أثبتت أنها المواقف الداعمة لاستقرار الخليج والوطن العربي
ضاحي خلفان يعترف ان المواقف القطرية أثبتت أنها المواقف الداعمة لاستقرار الخليج والوطن العربي
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ضاحي خلفان ينشر اعترافات غير مسبوقة عن قطر .. شاهدوا ماذا قال قبل بث “ما خفي أعظم”

كتب Anas Al Salem
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في اعترافٍ غير مسبوق يخصّ دولة قطر، قال ضاحي خلفان، نائب قائد شرطي دبي السابق، إنّ المواقف القطرية أثبتت أنها المواقف الداعمة لاستقرار الخليج والوطن العربي.

وأضاف ضاحي خلفان في تغريداتٍ بحسابه في تويتر، كما رصدت وطن: “سياسة قطر تجاه ايران في ظل الاحداث الجارية وعدم تعليق الجزيرة على ما يحدث سياسة حكيمة….هذا هو المطلوب” .

وقال خلفان: “كل توجه يحقق الاستقرار في الخليج العربي مع ايران او مع إسرائيل او مع من يكون انا معه…كل توجه يدعو الى التسامح انا معه…وغير ذلك لا”.

ورداً على انتقادات متابعيه، قال خلفان: “قلنا قطر غلط….قلتوا قولوا قطر صح….قلنا قطر صح…قلتوا ليش تقولون قطر صح.!!!!”.

وفيما يتعلق بجزر الإمارات التي تحتلها إيران قال ضاحي خلفان: “موضوع جزر الامارات مقرر حله سياسيا…وهذا الأمر أقره الراحل زايد طيب الله ثراه”.

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تغريدات ضاحي خلفان .. وما خفي أعظم 

وتأتي تغريدات ضاحي خلفان المشيدة بدولة قطر، بعد يوم من إعلان قناة الجزيرة  انها ستبث حلقة من برنامج “ما خفي أعظم” على شاشتها، تخصّ الإمارات .

ونشر تامر المسحال مقدم برنامج “ما خفي أعظم” عبر حسابه في تويتر برومو الحلقة، كاشفاً عن أنها ستتضمن تسريبات حصرية من داخل العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وظهر في البرومو القصير وزير التسامح الإماراتي نهيان مبارك آل نهيان، وولي عهد ابوظبي محمد بن زايد وشقيقه طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية.

يُشار إلى أن قطار المصالحة الخليجية الذي انطلق بين دولة قطر ودول الحصار، يُلاحظ انّه يسير بشكلٍ جيّد مع السعودية، لكنّه مع الإمارات عكس ذلك تماماً.

فبينما زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد السعودية، والتقى الملك سلمان وولي عهده، لم يفعل مع الإمارات.

وبينما بادرت الدوحة والرياض إلى تبادل الوفود الدبلوماسية، لم يحدث الأمر نفسه مع الإمارات، فيما يُشير ذلك إلى أنّ الإمارات لا زالت تبتعد عن المصالحة مع قطر .

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، جرى الإعلان في القمة الخليجية (العلا) الـ41 بالسعودية، عن توقيع اتفاق للمصالحة أنهى أصعب أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.

ولاحقا، تم استئناف الرحلات التجارية وفتح المعابر البرية بين السعودية وقطر، فضلا عن تبادل الزيارات والاتصالات بين مسؤولي البلدين.

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