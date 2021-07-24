ضاحي خلفان ينشر اعترافات غير مسبوقة عن قطر .. شاهدوا ماذا قال قبل بث “ما خفي أعظم”

في اعترافٍ غير مسبوق يخصّ دولة قطر، قال ضاحي خلفان، نائب قائد شرطي دبي السابق، إنّ المواقف القطرية أثبتت أنها المواقف الداعمة لاستقرار الخليج والوطن العربي.

اثبتت المواقف القطرية انها المواقف الداعمة لاستقرار الخليج والوطن العربي. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 24, 2021

وأضاف ضاحي خلفان في تغريداتٍ بحسابه في تويتر، كما رصدت وطن: “سياسة قطر تجاه ايران في ظل الاحداث الجارية وعدم تعليق الجزيرة على ما يحدث سياسة حكيمة….هذا هو المطلوب” .

سياسة قطر تجاه ايران في ظل الاحداث الجارية وعدم تعليق الجزيرة على ما يحدث سياسة حكيمة….هذا هو المطلوب . — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 24, 2021

وقال خلفان: “كل توجه يحقق الاستقرار في الخليج العربي مع ايران او مع إسرائيل او مع من يكون انا معه…كل توجه يدعو الى التسامح انا معه…وغير ذلك لا”.

كل توجه يحقق الاستقرار في الخليج العربي مع ايران او مع إسرائيل او مع من يكون انا معه…كل توجه يدعو الى التسامح انا معه…وغير ذلك لا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 24, 2021

ورداً على انتقادات متابعيه، قال خلفان: “قلنا قطر غلط….قلتوا قولوا قطر صح….قلنا قطر صح…قلتوا ليش تقولون قطر صح.!!!!”.

قلنا قطر غلط….قلتوا قولوا قطر صح….قلنا قطر صح…قلتوا ليش تقولون قطر صح.!!!! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 24, 2021

وفيما يتعلق بجزر الإمارات التي تحتلها إيران قال ضاحي خلفان: “موضوع جزر الامارات مقرر حله سياسيا…وهذا الأمر أقره الراحل زايد طيب الله ثراه”.

موضوع جزر الامارات مقرر حله سياسيا…وهذا الأمر أقره الراحل زايد طيب الله ثراه — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 24, 2021

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تغريدات ضاحي خلفان .. وما خفي أعظم

وتأتي تغريدات ضاحي خلفان المشيدة بدولة قطر، بعد يوم من إعلان قناة الجزيرة انها ستبث حلقة من برنامج “ما خفي أعظم” على شاشتها، تخصّ الإمارات .

ونشر تامر المسحال مقدم برنامج “ما خفي أعظم” عبر حسابه في تويتر برومو الحلقة، كاشفاً عن أنها ستتضمن تسريبات حصرية من داخل العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وظهر في البرومو القصير وزير التسامح الإماراتي نهيان مبارك آل نهيان، وولي عهد ابوظبي محمد بن زايد وشقيقه طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية.

تسريبات حصرية من داخل العاصمة الاماراتية أبو ظبي في تحقيق جديد قريباً و #ما_خفي_أعظم pic.twitter.com/d8gNFnnFvd — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) July 23, 2021

يُشار إلى أن قطار المصالحة الخليجية الذي انطلق بين دولة قطر ودول الحصار، يُلاحظ انّه يسير بشكلٍ جيّد مع السعودية، لكنّه مع الإمارات عكس ذلك تماماً.

فبينما زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد السعودية، والتقى الملك سلمان وولي عهده، لم يفعل مع الإمارات.

وبينما بادرت الدوحة والرياض إلى تبادل الوفود الدبلوماسية، لم يحدث الأمر نفسه مع الإمارات، فيما يُشير ذلك إلى أنّ الإمارات لا زالت تبتعد عن المصالحة مع قطر .

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، جرى الإعلان في القمة الخليجية (العلا) الـ41 بالسعودية، عن توقيع اتفاق للمصالحة أنهى أصعب أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.

ولاحقا، تم استئناف الرحلات التجارية وفتح المعابر البرية بين السعودية وقطر، فضلا عن تبادل الزيارات والاتصالات بين مسؤولي البلدين.

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