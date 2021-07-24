رقص نيللي كريم بالفستان المكشوف مع مصطفى قمر يشعل الساحل الشمالي (شاهد)

استعاد الفنان المصري مصطفى قمر ذكريات فيلم “حبك نار” مع الفنانة نيللي كريم، بعدما شاركته الغناء والرقص على أشهر أغانيه خلال حفله بالساحل الشمالي مساء السبت.

وظهرت نيللي كريم ترقص مع مصطفى قمر، وتتفاعل مع أغانيه على المسرح بطريقةٍ لافتة. فيما انتقد الجمهور اطلالتها ووصفوها بالمثيرة، خاصةً أثناء رقصها على أغنية “الليلة دوب”.

#عرب_وود | مصطفى قمر يستعيد ذكريات فيلم "حبك نار" مع نيللي كريم التي شاركته الغناء والرقص على أشهر أغانيه خلال حفله بالساحل الشمالي منذ قليل.@NellyKarim pic.twitter.com/y7U6Fa1wcC — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) July 24, 2021

مصطفى قمر

وخلال الفترة الاخيرة، احتفل الفنان مصطفى قمر بزواج ابنه الأكبر إياد، بحضور عدد كبير من النجوم أبرزهم هشام عباس، حميد الشاعري، إيهاب توفيق.

في سياقٍ آخر، كان مصطفى قمر طمأن جمهوره على صحة والده قائلاً: “الحمد لله والدي حاليا بخير بعد إجرائه إحدى العمليات، وحالته مستقرة ويخضع لبروتوكول العلاج بناء على أمر الطبيب المعالج له”.

وكان قد نشر مؤخرًا حمادة قمر شقيق النجم مصطفى قمر صورة جمعته بوالده داخل أحد المستشفيات وعلق عليها قائلاً: “إن شاء الله يا بابا تقوم بالسلامة”.

في شأنٍ آخر، حذف الفنان مصطفى قمر صور كان نشرها تجمعه بابنته جودي وهما يصليان، بعد تعرضه لانتقادات .

وكان مصطفى قمر قد نشر صوراً وهو يرتدي نظارة، عبر حسابه على إنستغرام مع جودي، وكتب قائلاً: “حاولت أصورها وهي بتصلي جنبي من غير ما تحس بس ولا الهوي لئيمة أروبة وشافت الكاميرا.. ادخلوا علي التيك توك صورت جزء برضه بس بتداري وشها أمال مش بتتكسفي ليه ياجودي لما بتغني”.

فنياً، تعاقدت الفنانة نيللي كريم على البطولة النسائية لفيلم “صقر وكناريا”، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد علاء والمقرر تصويره بداية سبتمبر المقبل.

وكشف المنتج والموزع وائل عبدالله: “تعاقدنا مع الفنانة نيللي كريم على بطولة فيلم (صقر وكناريا) بمشاركة الفنان ماجد الكدواني والنجم أحمد عز وبداية التصوير سبتمبر المقبل”.

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في سياقٍ منفصل، ‏ كشفت الفنانة المصرية، نيللي كريم، عن تعرضها لمرض خطير كاد أن يشوه وجهها، وقالت في تصريحات صحفية: “قمت بإجراء عملية جراحية خطيرة في وجهي العام الماضي بعد أن أصبت بورم، وخلال العملية استخدم الفريق الطبي أذني فيها”.

وتابعت: “اتخضيت وكنت قلقانة وروحت لأكثر من طبيب، والطبيب الأول قلي ممكن تتشلي بس هترجعي تاني خلال سنة وتكوني كويسة، وفي أمريكا الدكتور قلي هتكوني كويسة، وطبعا كنت خايفة لأن ده معناه أني هقعد في بيتي من غير شغل وهبطل تمثيل”.

وأضافت الفنانة المصرية: “بعد العملية والعلاج الحمد لله بقيت أحسن وربنا لطف، والدرس اللي استفادته من تجربتي مع المرض أننا معرضون كل يوم لمشكلات، ولكن لازم إحساس الرضا يكون مسيطر علينا”.

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