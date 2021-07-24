خطوبة البحرينية شيماء سبت تثير الجدل فما حقيقة الأمر

أثارت الفنانة البحرينية شيماء سبت، حيرةً بين جمهورها بسبب إعلانها خطوبتها بطريقة غير واضحة.

حقيقة خطوبة شيماء سبت!

جاء ذلك في رد شيماء سبت على أحد متابعيها عبر (سنات شات)، والذي كتب ما نصه (ألف مبروك شيماء الله يسعدك.. انخطبتي؟.. عفية ردي أبي الجواب)، لترد الفنانة البحرينية عليه بـ(نعم).

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لكن شيماء سبت أرفقت كلمة (نعم) بإيموجي ساخر، وهو ما جعل المتابعين يشككون بجدية إجابتها، ما أثار حيرةً وجدلاً بين الجمهور.

وجاء في التعليقات: (طيب عرفت انها انخطبت وش راح تستفيد ؟؟ ذولا الناس لهدرجه ما عندهم حياة؟).

وكتب آخر ساخراً: (كلنا ندري انها هي مرسله لنفسها الا هي).

بينما شككت أخرى بصحة الخبر، وكتبت: (اصلا لو انخطبت الانستغرام بيصير برعاية خطوبتها).

وقال معلق إن شيماء أجلت زواجها في السابق، للاعتناء بشقيقاتها، وكتب: (هي ممثلة وعلى كلامها وخواتها أجلت زواجها لحد ما تعتني باخواتها. أعتقد أمها وأبوها كان عندهم ظرف أو شي فهي كانت تعتني بهم والحين انخطبت الله يوفقها ويسعدها من الممثلات الي أحسهم محترمات).

زواج شيماء سبت ومحمد سعد

وقبل أشهر، انتشرت شائعات عن زواج تم بين شيماء سبت والفنان المصري محمد سعد الذي اشتهر بشخصية (اللمبي) في أفلامه السينمائية، ما جعل الفنانة البحرينية، تكشف حقيقة هذه الأنباء المتداولة.

ونفت سبت شائعات زواجها من (اللمبي) جملة وتفصيلا، وكشفت طبيعة الصورة التي جمعتها بمحمد سعد، واعتمد عليها مروجي الشائعة.

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وتعليقا على هذه الصورة، أعادت شيماء سبت نشرها على حسابها بتويتر، مؤكدة أنها ليست زوجة محمد سعد (اللمبي).

ولكنها هي فعلاً المرأة التي تقف إلى جانب سعد في الصورة المتداولة بشكل واسع، بعنوان )زوجة محمد سعد تشبه ممثلة بحرينية).

وأوضحت شيماء: (أنا لا أعرف من نشر هذه الصورة وكتب هذا الأمر).

تابعت شيماء حينها: (ولكن هذه الصورة لي مع الفنان محمد سعد في مهرجان دبي السينمائي عام 2013).

ولفتت الفنانة البحرينية إلى أنها كانت للذكرى، معقبة (وهي عزيزة عليّ جداً. للتوضيح فقط).

وقبل نحو شهر، أعلنت شيماء سبت، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت شيماء سبت في فيديو نشرته عبر حسابها في (إنستغرام) حينها: (خضعت لفحص كوفيد-19 وللأسف ظهرت النتيجة إيجابية أي أنني مصابة. الحمد لله على حال، اللهم لا اعتراض كل ما احتاجه دعاكم وأتمنى دعوة حلوة منكم، ويارب يشفيني ويشفيني كل غالي عنكم وكل مريض، وإن اشاء الله أزمة وتعدي).

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وتحدثت شيماء سبت عن أجواء جائحة كورونا، وقالت إنها على الرغم من سلبيتها، لكنها كانت سببًا وراء زواج شقيقتيها شذى وأبرار، وأشارت حينها إلى أنها ترغب هي وشقيقتها شيلاء في الزواج أيضًا.

شيماء سبت تقود حملة لإنقاذ أمينة القفاص

وفي سياق آخر، أطلقت شيماء حملة لإنقاذ حياة الممثلة البحرينية أمينة القفاص.

وقالت شيماء حينها إن أمينة في المستشفى بحالة حرجة للغاية، وتحتاج للتبرع بالدم.

وذكرت الممثلة البحرينية متابعيها بما قدمته أمينة من أعمال فنية أسعدتهم، وقالت إن عدد من تبرع لها حتى اللحظة لم يتجاوز 3 أشخاص.

الاستغاثة أطلقتها سبت عبر مقطع فيديو، نشرته على حسابها الرسمي بتويتر.

وينكم يا اهل الشيمة والفزعة بنت #البحرين الفنانة القديرة #امينة_القفاص محتاجتكم pic.twitter.com/AUCZFdqUa5 — شيماء سبت // Shaima Sabt (@shaimasabt) January 14, 2021

ونشرت شيماء صورة الفنانة أمينة القفاص بالمقطع، وعلقت قائلة: (ياما شفتوها وضحكتوا معاها.. هي حالتها حرجة جداً في المستشفى وللآن لم تلق متبرعين).

يالاياويد يا اهل الشيمة والفزعة ارجو منكم لكل من يحمل فصيلة دم B+ او AB+ التبرع في بنك الدم بمستشفى الملك حمد الاستاذة الفنانة البحرينية القديرة #امينة_القفاص في حالة حرجة جداً الله يجزيكم خير الجزاء#البحرين pic.twitter.com/3U8CCC0GJM — شيماء سبت // Shaima Sabt (@shaimasabt) January 15, 2021

وأضافت: (الله يشفيك يا الغالية يا أم أحمد ويحميك يارب).

وتابعت: (وينكم يا أهل الشيمة والفزعة بنت البحرين الفنانة القديرة أمينة القفاص محتاجتكم).

وأكدت شيماء أن أمينة تحتاج لكميات كبيرة من الدماء حتى يتم إنقاذ حياتها، بعدما تدهورت حالتها الصحية وحددت فصيلة دمها المطلوبة.

من هي شيماء سبت؟

ومعروف أن شيماء (43عاماً)، من عائلة فنية وهي الأبنة الكبرى للممثلة فاطمة إسماعيل.

كما أن شقيقاتها الممثلات هم (شذى وأبرار وشيلاء).

درست دبلوم هندسة مدنية وحاصلة على بكالوريوس إعلام وعلاقات عامة وبكالوريوس علم نفس.

وبدأت شيماء سبت مشوارها الفني خلال عام 1988 في مسرح الطفل.

ولها العديد من الأعمال في الفترة نهاية الثمانينات والتسعينات وبداية الألفية الثانية بعمر صغير.

مثل (غناوي بو تعب وحزاوي الدار وبيت المغتني وسرور)، كما ظهرت في برنامج في إسبانيا على قناة الأندلس الفضائية عام 2000.

بينما بدايتها الفعلية كانت في مسلسل عمى ألوان في عام 2002 بمشاركة الفنان غانم السليطي، والفنانة الإماراتية سميرة أحمد.

واستمرت بعد ذلك تقدم أعمالاُ على المسرح والتلفزيون، كما قدمت بعض البرامج في التلفزيون والإذاعة.

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