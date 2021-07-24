حادثة مستشفى الجاردنز تثير غضب الأردنيين .. هذا ما جرى بعد انقطاع التيار الكهربائي (فيديو)

أشعلت وفاة أردنيين اثنين في مستشفى الجاردنز، بالعاصمة الأردنية عمان، موجة غضب واسعة، تزامناً مع انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى الحكومي، الامر الذي دفع قوات الدرك والأمن المركزي للتدخل في محاولة للسيطرة على الموقف.

وقال التلفزيون الأردني إن حادثة انقطاع التيار الكهربائي لم تؤثر على العناية بالمرضى، فيما اتهم أردنيين إدارة المستشفى بالوقوف وراء وفاة ذويهم جراء انقطاع الكهرباء الامر الذي أدى لتوقف الاوكسجين عن وحدة العناية المركزية بالمستشفى.

مستشفى الجاردنز وحالتي وفاة على الأقل

وفي السياق، قال نجل إحدى المتوفيات، إن الأوكسجين ظل مقطوعا عن والدته في وحدة العناية المركزة لمدة 23 دقيقة، مؤكداً أنها توفيت بسبب انقطاع الأوكسجين والذي كان بالأساس بسبب انقطاع الكهرباء عن المستشفى.

وأضاف وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “ما جابوش ولا جرة اوكسجين وجهها نشف واكسجينها ضل ينزل عبال ما رجعت الكهربا حطولها التنفس الصناعي وصاروا ينعشوا في القلب لكنها توفت”.

شاهد عيان آخر يتحدث عن ما جرى في مستشفى الجاردنز والذي أدى لوفاة والدته نتيجة انقطاع التيار الكهربائي #مستشفى_الجاردنز pic.twitter.com/BUNLG23DYp — الأردنية نت (@alurdunyya) July 24, 2021

شاهد عيان لقناة العربية يتحدث عن وفاة والدته أثناء انقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود مولد بديل #مستشفى_الجاردنز #بكفي_كذب pic.twitter.com/S0C1zfhfz9 — الأردنية نت (@alurdunyya) July 24, 2021

مدير مستشفى الجاردنز

وفي ذات السياق، قال مدير مستشفى الجاردنز، فايز أبو حميدان، إن الوفاتين اللتين سجلتا في المستشفى حدثتا قبل انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح أبو حميدان، في تصريحات صحفية، أن انقطاع التيار الكهربائي حصل في المستشفى نتيجة تماس أثّر على الإنارة فيه.

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كما بين أبو حميدان أن انقطاع الكهرباء في المستشفى لم يؤثر على الأجهزة الطبية لربطها بمولدات كهربائية احتياطية، وفق قوله.

وأضاف أبو حميدان، أنه يوجد 61 مريضاً على أسرة العناية الحثيثة في المستشفى وحالتهم الصحية بشكل عام حرجة.

شاهد | مدير #مستشفى_الجاردنز يروي للمملكة تفاصيل حادثة انقطاع التيار الكهربائي التي وقعت ليلة أمس في المستشفى #عاجل #الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/Y8pYY71r1n — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) July 25, 2021

وبين أن مستشفى الجاردنز مخصص لاستقبال وعلاج مرضى كورونا، مؤكدا تسجيل نحو 4 وفيات يوميا بين مصابي كورونا منذ بدء الجائحة.

وأشار إلى أن المرضى الموجودين على أسرة الشفاء داخل المستشفى حالتهم العامة ما بين متوسطة وحرجة.

تحرك حكومي ودركي

جاء ذلك، فيما وصل كل من وزيري الداخلية مازن الفراية والصحة الدكتور فراس الهواري المستشفى للوقوف على ما جرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات فوريّة.

شاهد عيان يروي ما حصل بمستشفى الجاردنز و تسبب بوفاة والده#مستشفى_الجاردنز#الأردن pic.twitter.com/H3eNYA73UF — هلا العبادي🇯🇴💙 (@HalaZAlabbadi1) July 25, 2021

وبحسب وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين، فقد تم توجيه النيابة العامة لفتح تحقيق بشأن الحادثة.

كما أكد دودين أن وزيرا الداخلية والصحة تواجدا في المستشفى بعد الحادثة، للإشراف على المجريات واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية.

وبحسب ما نقلت المملكة عن وزير الصحة، فراس الهواري، فإن “الوفاة الأولى (وقعت) قبل 20 دقيقة من انقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز، فيما حدثت الوفاة الثانية بعد ساعة ونصف من الانقطاع”.

وتابع أنه “لدى المستشفى نظام شرائح كهربائية، يعني أن الانقطاع حدث فقط في أحد الأقسام والمولدات كانت تعمل ولم تنقطع عن كامل المستشفى، ولا يوجد أي مشاكل في نظام الأوكسجين”.

وأكد الهواري على أن ‏”نتائج التحقيق في أسباب انقطاع الكهرباء، والوفاة لن تتأخر وستعلن خلال ساعات”، موضحاً أن “الحالة الصحية للوفاتين المسجلتين الليلة في ‎مستشفى الجاردنز كانت صعبة”.

وبحسب التلفزيون الرسمي، فقد شهد محيط المستشفى تجمهرا لعشرات المواطنين على خلفية الحادثة.

ووفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، فقد تواجد عدد من كوادر قوات الدرك، في محيط مستشفى الجاردنز، بالعاصمة عمّان.

قوات الدرك وجهاز الدفاع المدني يتواجد الان امام مستشفى الجاردنز وابناء عن وقوع عدد من الوفيات نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن غرف المرضى!#الأردن pic.twitter.com/M5w2Q1CGYL — General Inspector (@GeneralInspect2) July 24, 2021

غضب أردني

وفي سياق ذي صلة، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم مستشفى الجاردنز عبروا فيه عن غضبهم من استهتار السلطات الأردنية بحياة المواطنين.

وقال إسلام: “وكأن ما حدث في السلط يتكرر الآن في عمان غير مستغرب فحتى الآن لم يعاقب المقصرين في حادثة السلط نسأل الله أن لا يكون هناك ضحايا أرواح و الباقي تفاصيل”.

و كأن ما حدث في السلط يتكرر الآن في عمان ،،، غير مستغرب فحتى الآن لم يعاقب المقصرين في حادثة السلط ،، نسأل الله أن لا يكون هناك ضحايا أرواح و الباقي تفاصيل #مستشفى_الجاردنز pic.twitter.com/cYi6WjJEAH — د.إسلام | E.Mashakbeh (@EslamHKJ) July 24, 2021

فيما قال آخر: ” انا مش فاهم كيف ما في مولدات احتياطية بالمستشفى؟! واذا في كيف ما اشتغلت اوتوماتيك!؟ المولد بحتاج 15 ثانية كأقصاه حتى يشتغل ويحمِّل ومستحيل يكون مولّد واحد فقط المفروض أكثر من مولد وبقدر فني مولدات يشغلهم بدقيقة يدوي، هذا عبث بحياة الناس والله العظيم”.

انا مش فاهم كيف ما في مولدات احتياطية بالمستشفى؟! واذا في كيف ما اشتغلت اوتوماتيك!؟ المولد بحتاج 15 ثانية كأقصاه حتى يشتغل ويحمِّل ومستحيل يكون مولّد واحد فقط المفروض أكثر من مولد وبقدر فني مولدات يشغلهم بدقيقة يدوي، هذا عبث بحياة الناس والله العظيم #مستشفى_الجاردنز .. — ارنستو وشرَّفتوا (@mohammad_adawi) July 24, 2021

وعلق آخر: “لا تعليم لا صحة لا اقتصاد لا وظائف بطالة فقر جوع فسااد شهداء اطفال بحر الميت، مستشفى السلط، مستشفى الجاردنز واحنا شعب مات وعم بموت كل يوم من القهر والاحباط والحياه البائسة يا رب رحمتك”.

لا تعليم لا صحة لا اقتصاد لا وظائف بطالة فقر جوع فسااد شهداء اطفال بحر الميت، مستشفى السلط، مستشفى الجاردنز و و و احنا شعب مات وعم بموت كل يوم من القهر و الاحباط و الحياه البائسه

يارب رحمتك #مستشفى_الجاردنز — Ahmad Abusbeeh (@ahmad_abusbeeh) July 24, 2021

حساب آخر قال: ” السيناريو معروف ومُكرر استقالة وزير الصحة صباحاً وإقالة مُدير المُستشفى، تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما حدث في مُستشفى الجاردنز، توقيف كُلاً من المسؤول عن المولدات والمُدير والأطباء المُقيمين ومن ثم الأفراج عنهم بعد أكمن شهر لعدم ثبوت التهمه عليهم”.

السيناريو معروف و مُكرر … إستقالة وزير الصحه صباحاً و إقالة مُدير المُستشفى، تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما حدث في مُستشفى الجاردنز، توقيف كُلاً من المسؤول عن المولدات و المُدير و الأطباء المُقيمين و من ثم الأفراج عنهم بعد أكمن شهر لعدم ثبوت التهمه عليهم …#مستشفى_الجاردنز — سِـــمّــــسِـــمّ 𓆉 (@AwamlehSama) July 24, 2021

وتأتي الحادثة الأخيرة بعد أشهر قليلة على حادثة انقطاع الأوكسجين عن مصابين بكورونا في مستشفى مدينة السلط الحكومي، ما أدى لوفاة 7 مرضى.

وزار العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، المستشفى، يوم 13 مارس، فور وقوع الحادثة.

وفي أواخر مارس، وجهت السلطات الأردنية اتهامها لـ13 مسؤولا وعاملا بالمستشفى بالارتباط مع وفاة المرضى بسبب انقطاع الأوكسجين.

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