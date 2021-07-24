تعرف على موعد مباراة منتخب السعودية ضد ألمانيا في أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب السعودية أمام نظيره منتخب ألمانيا مساء يوم الأحد، في مواجهة قوية بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات أولمبياد طوكيو المقامة في العاصمة اليابانية.

موعد مباراة منتخب السعودية وألمانيا

ومن المقرر أن تقام المباراة بين السعودية ونظيره ألمانيا عند الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، سوريا، لبنان، الأردن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان بتوقيت الثالثة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنواتbeIN SPORTS” ” القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمباريات أولمبياد طوكيو 2021.

🗓 الأحد 25 يوليو

🚨| أربع منافسات تنتظرنا 🤩 تعرّف على مواعيد مسابقات ممثلي المملكة غدًا في أولمبياد #طوكيو2020 👇#كلنا_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/HNZUF1nQNQ — Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) July 24, 2021

وستنقل المباراة بين المنتخبين عبر قناة beIN SPORTS HD 7″” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 2/3.

اقرأ المزيد: موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11623، وباستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 2/3.

تشكيلة منتخب السعودية

وسيدخل مدرب منتخب السعودية الأولمبي سعد الشهري بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منافسه منتخب ألمانيا، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد اليامي.

📸| منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت 23 عام يختتم استعداداته لمواجهة ألمانيا يوم غدٍ الأحد. فالكم التوفيق يا صقور 🇸🇦 🦅 #طوكيو_2020 #كلنا_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/fAjxKlwP52 — Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) July 24, 2021

وفي خط الدفاع سيكون في التشكيلة كلاً من: ياسر الشهراني، عبد الإله العمري، عبد الباسط هندي، سعود عبد الحميد، بينما سيكون في وسط الفريق الثنائي، سلمان الفرج، علي الحسن.

أما في هجوم الفريق سيلعب كلاً من: سالم الدوسري، سامي النجعي، أيمن يحيى، عبد الله الحمدان.

تشكيلة منتخب ألمانيا

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني لمنتخب ألمانيا الأولمبي شتيفان كونتس بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب السعودية، حيث سيكون في حراسة المرمى فلوريان مولر.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: دافيد راوم، فيليكس أودوخاي،أموس بيبر، بنيامين هنريكس، بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة، أنتون ستاش، إدوارد لوفين، أرني ماير.

أما في هجوم الفريق سيلعب كلاً من: نديم أميري، ماكس كروزه، ماركو ريشتر.

وسيغيب عن تشكيلة المنتخب الألماني ماكسيميليان أرنولد لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة البرازيل الماضية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك