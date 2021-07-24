بلقيس فتحي تطلق أغنية “جبار”.. مشاهدات قياسية خلال 24 ساعة ولهجة لبنانية (فيديو)

أطلقت الفنانة بلقيس فتحي صاحبة الأصول اليمنية والتي تقيم في الإمارات، أغنيتها الجديدة “جبار” والتي غنتها لأول مرة باللهجة اللبنانية وحققت نجاحا كبيرا رغم إطلاقها منذ ساعات.

أغنية “جبار” الجديدة لبلقيس فتحي جعلتها تتصدر الترند عبر محرك البحث جوجل.

بلقيس جبار تحقق أكثر من مليون مشاهدة

كما حققت الأغنية خلال 24 ساعة ما يقرب من مليون مشاهدة في قناة الفنانة بلقيس على يوتيوب.

ويشار إلى أن أغنية جبار قدمتها بلقيس باللهجة اللبنانية، وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع ومكس ماستر عمر صباغ.

#بلقيس_جبار تتخطى حاجز الـ 800 ألف مشاهد في يومها الأول. pic.twitter.com/EnjCinGMan — تحديثات بلقيس (@balqeesupdatess) July 24, 2021

وجرى التصوير في بيروت وهي من إخراج إيلي فهد.

أزمة بلقيس فتحي الصحية

واكن اسم بلقيس فتحي تصدر محركات البحث مراراً في الآونة الأخيرة، بعد إعلانها دخولها المستشفى نتيجة إصابتها بفيروس بالمعدة وتعافيها بعد تلقي الرعاية الطبية.

كما تصدر اسمها عقب نزول أغنيتها ” انتهى” التي كتب كلماتها مشاري ابراهيم ولحتها عبد العزيز الويس.

وقالت حينها أن الأغنية تلامس حياتها الشخصية، كما طرحت بلقيس فتحي أغنية ” ممكن” التي قدمتها كديتو غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل ، وحققت حتى الأن أكثر من 75 مليون مشاهدة .

من هي بلقيس فتحي؟

وبلقيس فتحي تبلغ من العمر 32 عاماً وهي فنانة كبيرة من أصول يمنية وتقيم في الإمارات.

تزوجت من رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف في 30 ديسمبر من العام 2016، وكان حفل زفافها فخم للغاية وأقيم في برج خليفة وجعلها محل أنظار الجميع بسبب فخامة الحفل ومظهرها وتجهيزاتها حينها.

وانفصلت بلقيس عن زوجها مؤخراً ورفضت ذكر الأسباب كما رفض هو الحديث عن أسباب الانفصال.

وأنجبت بلقيس من سلطان عبد اللطيف ابنهما الأول تركي في 12 مايو 2018.

بلقيس فتحي ترفع دعوى خلع ضد زوجها

وكانت بلقيس فتحي قد رفعت قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف في المحاكم الإماراتية.

وكشفت بلقيس فتحي عن خلع زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف في مفاجأة لبرنامج “MBCTrending “.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=987521471990641

وفي اتصال هاتفي مع مقدم البرنامج الاعلامي صبحي عطري قالت بلقيس فتحي انها تثق بالقضاء الاماراتي.

فيما أشار عطري إلى أن بلقيس فتحي انتقلت للعيش في دبي .ولم يظهر سلطان عبد اللطيف معها في نشاطاتها خلال الفترة الماضية.

ولفتت بلقيس إلى أنه لا يمكنها التحدث أكثر عن موضوع الخلع .

وقال عطري إن خبر الاعلان عن انفصال بلقيس فتحي صعب عليه كونه كان أول من أعلن عن زواجها عام 2016.

وعن السبب في انفصال بلقيس قال عطري انه لا يسأل عادة هذا السؤال على المشاهير.

هل سرقت المهرة البحرينية زوج بلقيس؟

وأقحم الجمهور حينها الفنانة المهرة البحرينية واتهموها بسرقة زوج بلقيس.

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وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور من خطبة المهرة البحرينية، وهي برفقة خطيبها الذي لم تكشف هويته حتى الآن، مؤكدين أنه رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف، وأن هذا هو السبب وراء رفع الفنانة الإماراتية يمنية الأصل بلقيس قضية الخلع ضده.

وأثارت هذه الأنباء والتعليقات غضب المهرة البحرينية التي خرجت عن صمتها وأكدت في عدة منشورات عبر حساب (سناب شات) أنها وبلقيس مثل الأخوات، وهي تحبها جداً.

وتابعت المهرة البحرينية: (البيوت أسرار ومن سعى لخرابها طلع أسرارها).

وأضافت في تعليق آخر رداً على إحدى المتابعات: (كما تدين تدان وهو خاين ولو دار ولف الزمان غريبة عقليتك راقية بس اختيارتك فاشلة من تاجر المخدرات، وهذا خاين عشرة، ومهما حلف بيرجع يخونك بما اني افهم بتحليل الشخصيات انتي متسرعة ومندفعة، في أفضل منه يتمنونك انتبهي من هالخطوة بيحن لها طال الزمن ولا قصر وبتعيشين حسرة دايم).

وتابعت: (طول ما هو بالحلال وارجع اذكرك ان البيوت اسرار وانا ما رح تطلعين مني منو زوجي ولا خطيبي ومالي دخل بغيري طول عمري امشي جنب الحيط ولا لي شغل بغيري انا اتكلم عن نفسي بيتي سري).

وقالت الفنانة البحرينية بفيديو آخر حينها عبر (سناب شات) إنها لا تعرف سلطان ولم تقابله، وأن الصورة التي انتشرت لها مع شخص يظهره ظهره فقط للكاميرا، مفبركة.

وأضافت: (تأخرت بالرد بسبب حساسيتي تجاه الموضوع وتجاه صديقتي بلقيس).

وتابعت المهرة البحرينية: (أنا بعيدة عن المشاكل وتم وضعي بموقف جدا محرج، ليس أمراً سهلاً أن أخرج للنفي بأنني متزوجة زوج صديقتي).

المهرة البحرينية: (لم أرَ زوج بلقيس في حياتي)

وأوضحت قائلة: (تخيلوا أنا أطلع أبرر لكم شيئاً أنا لم أفعله، ولكن حين رأيت أن الموضوع طال وأخذ أكبر من حجمه، تألمت فعلاً).

وتحدثت المهرة البحرينية عن سلطان عبداللطيف قائلة: (من ناحية زوج الفنانة بلقيس، لا أعرفه ولم أره في حياتي ولا حتى صدفة، ولا أعرف لماذا هذا الاتهام، وهذه الصورة بعض الناس فاموا بتركيبها فسقطت التهمة علي، اللهم لا اعتراض).

واختتمت المهرة البحرينية حديثها بالقول: (صدقوني أنا لست متزوجة ولا متزوجة رجل بلقيس ولا هو خطيبي ولا أعرفه).

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