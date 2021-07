السفير الإسرائيلي في الإمارات يروج لفواكه المستوطنات ويثير سخرية الفلسطينيين

أقدم السفير الإسرائيلي في الإمارات، إيتان نائيه، على الترويج للفواكه التي تزرع في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، الأمر الذي أثار غضباً فلسطيناً.

ونشر “نائيه”، على صفحته بتويتر، الجمعة، صورة لأنواع شتى من الفواكه الصيفية، رصدتها “وطن”، مروجاً لها على أنها فواكه إسرائيلية.

وعلق السفير الإسرائيلي على الصورة بالقول: “هذه مذاقات إسرائيل، إنه فصل الصيف الآن وهو وقت موسم الحلويات الطبيعية (الفواكه)”.

Tastes of Israel: It’s summer now, and time for the season’s natural sweets: fruits (Thanks you ⁦⁦⁦⁦@FalahSaab⁩ for sharing it: I too loooove Figs the most). pic.twitter.com/NxremYTL4V — Eitan Na'eh (@AmbassadorNaeh) July 23, 2021

وأضاف: “أنا أحب التين أكثر”، مقدماً شكره للصحفية الدرزية “شيرين صعب” التي تعمل في صحيفة “هآرتس”، والتي نشرت الصورة المذكورة.

وكانت “صعب” نشرت صورة الفواكة وكتبت عليها: “من بين كل فواكه الصيف أحب التين، ذي الملمس الناعم والحلاوة المتزايدة، طعهمها يذكرني بطفولتي في حديقة جدي الراحل”.

وأضافت: “كانت هناك شجرة تين، عندما كنت طفلة كنت انتظر أيام الصيف الحارة لقطف التين والجلوس تحت الشجرة مع الأطفال لمشاركتهم الطعم اللذيذ”.

كلمة اليَوم؛فَواكه#מילת_היום: פַוַאכֵּהְ-פירות

מבין כל פירות הקיץ אני אוהבת תאנים; המרקם הרך והמתיקות המעודנת.יש בהם טעם שמזכיר לי את הילדות; בגינה של סבא שלי ז"ל היה עץ תאנה; בתור ילדה חכיתי לימי הקיץ החמים; כדי לקטוף תאנים;לשבת מתחת לעץ עם שאר הילדים ולחלוק איתם את הטעם המתוק pic.twitter.com/W9MqcABiq0 — Sheren Falah Saab|شيرين فلاح صعب (@FalahSaab) July 23, 2021

غضب فلسطيني من الصورة التي نشرها السفير الإسرائيلي في الإمارات

وأثار حديث السفير الإسرائيلي في الإمارات “نائيه” غضبا بين الناشطين الفلسطينيين، الذين قالوا إن هذه الفواكه تمثل المذاق الفلسطيني” باعتبار أنها زرعت على الأراضي احتلتها إسرائيل.

That's why cancer is spreading so fast. https://t.co/Toj6QcCE1p — himasalman2 (@himasalman2) July 23, 2021

Correction: tastes of Palestine* Occupiers ultimately face what they are destined to. Enjoy till then — 🇵🇸Zahid Khan Bhittani (@ZHDbhittani) July 23, 2021

This is our land (Palestine) with its figs, olives and oranges, and you are nothing but invaders who came from all corners of the earth#FreePalestine — abo youssef (@aboyous09504143) July 24, 2021

You mean taste of Palestine you will always be labelled as an occupier. — Lina Pal (@R24713315) July 23, 2021

وفي السياق، قال الكاتب الفلسطيني فايز أبو شمالة معلقاً على منشور السفير الإسرائيلي في الإمارات : “سفير العدو الإسرائيلي في دولة الإمارات يعمل دعاية لفاكهة المستوطنات! المغردون الفلسطينيون يردون: هذه فاكهة بمذاق فلسطيني”.

وأضاف: “السؤال: إذا كانت فواكه المستوطنات في الضفة لها مذاق فلسطيني فما رأيكم بفواكه حيفا والجليل وصفد ويافا؟ هل لها مذاق فلسطيني أم صار لها مذاق إسرائيلي بعد أوسلو؟”.

سفير العدو الإسرائيلي في دولة الإمارات يعمل دعاية لفاكهة المستوطنات!

المغردون الفلسطينيون يردون: هذه فاكهة بمذاق فلسطيني

والسؤال:

إذا كانت فواكه المستوطنات في الضفة لها مذاق فلسطيني

فما رأيكم بفواكه حيفا والجليل وصفد ويافا؟

هل لها مذاق فلسطيني أم صار لها مذاق إسرائيلي بعد أوسلو؟ — د. فايز أبو شمالة (@fayez2013851) July 24, 2021

فيما قال مغرد آخر: “العدو الحقيقي قبل إسرائيل الامارات”.

العدو الحقيقي قبل إسرائيل الامارات — حمدان السيد (@HahpQMijd7IhzqL) July 24, 2021

وعلق مغرد آخر: “سيظل المذاق فلسطيني الي ان يرث الله الارض ومن عليها الله غالب”.

سيظل المذاق فلسطيني الي ان يرث الله الارض ومن عليها

الله غالب — جبر الخواطر (@2tZmSMsyF917jFg) July 24, 2021

منتجات المستوطنات

ويأتي نشر “نائيه” لصورة الفواكه في إطار الترويج لمنتجات المستوطنات في الإمارات؛ بغرض دعم الاقتصاد الصهيوني على حساب الحق الفلسطيني، وذلك في إطار العلاقات التطبيعية بين الجانبين.

فبعد أشهر قليلة من توقيع اتفاقية التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، وجدت الشحنات التجارية من مستوطنات الدولة العبرية، المقامة على أراض فلسطينية محتلة، طريقا مباشرا إلى الدولة الخليجية.

ودفعت هذه الخطوة، فلسطين إلى مطالبة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بمساءلة شركات إماراتية، لاستيرادها بضائع من المستوطنات الإسرائيلية.

يشار إلى أن هناك إجماعا دوليا على رفض الاعتراف بالمستوطنات، أو اعتبار المناطق الواقعة خارج حدود ما قبل عام 1967 جزءا من إسرائيل.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت عام 2019 بأنه لا يمكن تصنيف منتجات المستوطنات على أنها “صنعت في إسرائيل”.

جريمة حرب

وفي وقت سابق، قال “مايكل لينك”، المحقق في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجمعة، إن وجود مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية “يصل لمستوى جريمة حرب”.

جاء ذلك في كلمة له أمام جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف.

وقاطع الاحتلال الإسرائيلي الجلسة، إذ إنه لا يعترف بتفويض لينك مقررا أمميا لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب لينك الدول الأعضاء بأن توضح لإسرائيل أن “احتلالها غير المشروع” لا يمكن أن يستمر بلا ثمن.

وقال: “ما خلصت إليه أن المستوطنات الإسرائيلية تصل لمستوى جريمة حرب”.

وأضاف: “أقول لكم إن هذه النتيجة تلزم المجتمع الدولي.. بأن يوضح لإسرائيل أن احتلالها غير المشروع وتحديها القانون الدولي والرأي الدولي لا يمكن أن يستمر بلا ثمن”.

وفي سياق متصل، دعت المنسقة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، إلى وقف عمليات هدم قرية حمصة البقيعة شمال الضفة الغربية

وقالت في بيان: “يثير القلق تأكيد ما أقدمت عليه القوات الإسرائيلية الثلاثاء، من هدم ومصادرة جماعية في تجمّع حمصة البقيعة الفلسطيني”.

وأضافت: “خلال عملية الهدم، منعت القوات الإسرائيلية وصول العاملين في المجال الإنساني إلى الأُسر”.

وتابعت: “بعدما تمكن العاملون من الوصول إلى التجمع عقب أعمال الهدم، وجدوا أن جميع الخيام والمواد الغذائية وخزانات المياه والعلف تعرضت للتدمير أو المصادرة، مما ترك سكانه، بمن فيهم الأطفال، في العراء وقيظ الصيف، دون أي مؤن أساسية، بل إن الحليب والحفاضات والملابس وألعاب الأطفال سُلبت منهم”.

