التونسي الجندوبي على موعد مع حصد أولى الميداليات العربية في أولمبياد طوكيو

نجح اللاعب التونسي محمد خليل الجندوبي اليوم السبت، في الوصول إلى نهائي مسابقة رياضة ” التايكواندو” لوزن تحت 58 كيلو غرامًا في منافسات أولمبياد طوكيو 2021، ليضمن بذلك أولى الميداليات العربية في الدورة الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية.

الجندوبي والميدالية العربية

واستطاع التونسي الجندوبي 19 عامًا، الوصول إلى النهائي بعد فوزه بنتيجة 25-18 على النجم الكوري الجنوبي الشاب جون جانغ 21 عامًا بطل العالم عام 2019، وضمن بذلك دولة تونس من حصد أول ميدالية ذهبية أو فضية في أولمبياد طوكيو.

لحظة فوز التونسي محمد خليل الجندوبي وضمانه لميدالية أولمبية بعد تأهله للنهائي منافسات التايكوندو 🇹🇳pic.twitter.com/6d39I9SH6N — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 24, 2021

وقد تأهل الجندوبي، إلى النصف النهائي بعد التمكن في الفوز في دور الربع النهائي على منافسه الإثيوبي سولومون ديمسي بنتيجة 32-9.

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كما أنه حقق الفوز في الدور الأول على بطل أوروبا عام 2018 ووصيف بطل العالم 2017 الروسي ميخائيل أرتامونوف عنما حسم المواجهة بنتيجة 18-25 بعد ثلاثة جولات نارية بين اللاعبين.

التونسي #محمد_الجندوبي يتأهل لنهائي التايكوندو بأولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه على الكوري جانج جون بطل العالم 2019 والمصنف الأول عالميا.#أولمبياد_طوكيو #اليابان pic.twitter.com/SoPQ9OsCGN — جاك العلم .. (@GakAleilm) July 24, 2021

الجندوبي والميدالية البرونزية

وسبق وأن فاز اللاعب التونسي الجندوبي بالميدالية البرونزية في رياضة التايكواندو في أولمبياد الشباب الصيفي عام 2018 لوزن 48 كغم في دولة الأرجنتين، وذهبية الألعاب الإفريقية عام 2019 في العاصمة المغربية الرباط بوزن 54 كغم.

وقد ظهرت هذه الرياضة في كوريا وعرفت منذ أكثر من 2000 سنة وقد أوجدها وطورها الأهالي كوسيلة للدفاع عن النفس بسبب كثرة الحروب الأهلية وصعوبة الحياة وسط الحيوانات الضارية.

مما اضطر الإنسان الكوري إلى التفكير في وسيله للدفاع عن نفسه ضد الغزاة وضد الحيوانات التي بدأوا يتعلمون منها طرق الدفاع والانقضاض السريع.

• التونسي 🇹🇳 محمد خليل جندوبي يبلغ نصف نهائي وزن تحت 58 كيلوغراماً ضمن منافسات التايكواندو بأولمبياد طوكيو بالفوز على الإثيوبي 🇪🇹 سولومون ديمسي#Tokyo2020 #Taekwondo pic.twitter.com/sfeRw5DAou — عالم الأولمبياد (@Olympicworld20) July 24, 2021

واستطاعت أن تصبح رياضة أولمبية رسمية في الألعاب الأولمبية لسنة 2000 التي جرت بمدينة سيدني الأسترالية، بعد أن كانت رياضة استعراضية في الأولمبيات السابقة التي احتضنتها كل من مدينة سيول الكورية وبرشلونة الإسبانية وأطلنطا الأمريكية.

ومن الجدير بالذكر، فقد افتتحت منافسات دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو 2021 بعد تأجيلها من صيف العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، والتي ستستمر حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.

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