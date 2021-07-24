تونس والموعد مع حصد أولى الميداليات العربية في أولمبياد طوكيو
تونس والموعد مع حصد أولى الميداليات العربية في أولمبياد طوكيو
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التونسي الجندوبي على موعد مع حصد أولى الميداليات العربية في أولمبياد طوكيو

كتب وطن
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نجح اللاعب التونسي محمد خليل الجندوبي اليوم السبت، في الوصول إلى نهائي مسابقة رياضة ” التايكواندو” لوزن تحت 58 كيلو غرامًا في منافسات أولمبياد طوكيو 2021، ليضمن بذلك أولى الميداليات العربية في الدورة الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية.

الجندوبي والميدالية العربية

واستطاع التونسي الجندوبي 19 عامًا، الوصول إلى النهائي بعد فوزه بنتيجة 25-18 على النجم الكوري الجنوبي الشاب جون جانغ 21 عامًا بطل العالم عام 2019، وضمن بذلك دولة تونس من حصد أول ميدالية ذهبية أو فضية في أولمبياد طوكيو.

وقد تأهل الجندوبي، إلى النصف النهائي بعد التمكن في الفوز في دور الربع النهائي على منافسه الإثيوبي سولومون ديمسي بنتيجة 32-9.

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كما أنه حقق الفوز في الدور الأول على بطل أوروبا عام 2018 ووصيف بطل العالم 2017 الروسي ميخائيل أرتامونوف عنما حسم المواجهة بنتيجة 18-25 بعد ثلاثة جولات نارية بين اللاعبين.

الجندوبي والميدالية البرونزية

وسبق وأن فاز اللاعب التونسي الجندوبي بالميدالية البرونزية في رياضة التايكواندو في أولمبياد الشباب الصيفي عام 2018 لوزن 48 كغم في دولة الأرجنتين، وذهبية الألعاب الإفريقية عام 2019 في العاصمة المغربية الرباط بوزن 54 كغم.

رياضة التايكواندو

وقد ظهرت هذه الرياضة في كوريا وعرفت منذ أكثر من 2000 سنة وقد أوجدها وطورها الأهالي كوسيلة للدفاع عن النفس بسبب كثرة الحروب الأهلية وصعوبة الحياة وسط الحيوانات الضارية.

مما اضطر الإنسان الكوري إلى التفكير في وسيله للدفاع عن نفسه ضد الغزاة وضد الحيوانات التي بدأوا يتعلمون منها طرق الدفاع والانقضاض السريع.

واستطاعت أن تصبح رياضة أولمبية رسمية في الألعاب الأولمبية لسنة 2000 التي جرت بمدينة سيدني الأسترالية، بعد أن كانت رياضة استعراضية في الأولمبيات السابقة التي احتضنتها كل من مدينة سيول الكورية وبرشلونة الإسبانية وأطلنطا الأمريكية.

ومن الجدير بالذكر، فقد افتتحت منافسات دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو 2021 بعد تأجيلها من صيف العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، والتي ستستمر حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.

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