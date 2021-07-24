إيمان البحر درويش ترند بعد حركة خارجة وجهها للسيسي بعد تهديده بالاعتقال (فيديو)

تصدر اسم الفنان المصري الشهير إيمان البحر درويش، محركات بحث جوجل وأصبح ترند على مواقع التواصل بعد انتقادات حادة وجهها للنظام المصري ورئيسه عبدالفتاح السيسي.

وبث إيمان البحر درويش عبر صفحته الرسمية بفيس بوك أمس، كلمة له بالفيديو تضمنت انتقادات لاذعة للنظام وعبارات نابية.

انا اسف يا شباب || +18

الاستاذ #ايمان_البحر_درويش بالحركة دي

بوظلهم قضية الانتماء لجماعة محظورة …

ودي قمة التطور الطبيعي للصياعة البحتة … pic.twitter.com/cAFcgFr0C4 — الفارس Рыцарь (@1WAY2Freedom) July 23, 2021

وقال إيمان البحر حفيد الفنان المصري التاريخي سيد درويش، إنه لا يخشى الاعتقال وسيظل يصدح بالحق، نافيا الاتهامات الموجهة له بأنه (إخوان) والتي افتعلها إعلام السيسي بشيطنته، مذكرا بأنه كان من أكبر داعمي نظام السيسي في البداية.

إيمان البحر درويش

وتابع إيمان البحر درويش بأنه يرحب بالاعتقال بل وبالموت أيضا، وأصدر إيماءة بذيئة وسط حديثه تعبيرا منه عن رفض سياسة القمع والترهيب.

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وجاء الفيديو على خلفية تصريحات أخرى، كتبها عبر صفحته قال فيها “سايبلكم (تركت لكم) العيشة الكريمة اللي عمرها ما ستتحقق في ظل هذا الظلم والفساد الذي لن ينتهي أبداً؟!… وابقوا شوفوا البركة اللي حتهل (التي ستهل) عليكم من رب العالمين الذي لا يرضى بالذل والهوان”.

لماذا يتعرض الفنان #إيمان_البحر_درويش لهجوم من طرف الإعلام الموالي للنظام في مصر؟ pic.twitter.com/cxFyPe4IFU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 23, 2021

رفض النقابات الفنية

وعقب انتشار الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصدرت النقابات الفنية في مصر -السينمائية والتمثيلية والموسيقية- بيانا مشتركا لتأكيد رفض كل ما صدر من إيمان البحر درويش، من تفسيرات وألفاظ غير مقبولة من فنان له مكانة في عالم الغناء، في الوقت الذي تتكاتف فيه كل القوى الناعمة وتلتف حول الإنجازات غير المسبوقة للدولة المصرية، حسب البيان.

وبعدها مباشرة، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا منفصلا قالت فيه “تستنكر نقابة المهن الموسيقية ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر علي صفحته، والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الأسلوب المشين”.

وأكدت النقابة أن ما قاله وفعله يتنافى مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقافات الإنسانية القويمة، وأن رواسخ المجتمع كانت العامل الأول في بناء مجتمع قيمي صالح.

كما أكدت على ثقتها في قيادات مصر وأجهزتها، التي أثبتت قدرتها علي إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن.

سد النهضة

بدأت الأزمة بعد تصريحات الفنان المصري منذ أسابيع، حينما علق على خبر تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بتحلية مياه البحر.

فكتب إيمان البحر درويش على صفحته على فيسبوك “بعد المناورات وحماة النيل والهجص (كلام غير عاقل) اللي بيضحكوا به على الناس… المشكلة الكبرى في الاتفاقية التي وقَّع عليها رئيس الجمهوري، التي -كما يقولون- لا تضمن لمصر كباية مية (كوب مياه) وليس حصة المياه، إذا لم يتم إلغاء هذه الاتفاقية من خلال البرلمان قانونا فانتظروا المصائب بالجملة…”

وكتب أيضا “رئيس الجمهورية يهدد ويتوعد إثيوبيا بضرب السد لو نقطة واحدة نقصت من النيل، قلنا: الله أكبر! ويقوم بمناورات حماة النيل، وفرحنا كلنا، وقلنا اضرب يا ريس! وبعد كده نلاقي (نجد) خبر إصدار قرارات للحكومة بالاهتمام بتحلية مياه البحر! وهذا معناه بكل بساطة ووضوح، أن موضوع النيل انتهى ما تفكروش فيه (لا تفكروا به)، وإثيوبيا تتريق ع (تسخر من) الريس وتهديداته، ألا تشعرون بالغيرة على بلدكم والخجل من هذا الموقف المخزي ونحن نمتلك أعظم جيش في أفريقيا والمنطقة العربية”. وأقسمَ أن الموت أشرف له مما سماه ذلا وتهاونا.

مزاعم بالانتماء إلى الإخوان المسلمين

وتولى إيمان البحر درويش، منصب نقيب الموسيقيين المصريين بين عامي 2017 و2019، ورفض مزاعم وجهت إليه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما نفاه درويش.

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مؤكدا أنه كان من المعارضين للرئيس المصري الراحل محمد مرسي. وكتب أنه يعرف أن التهمة المجهزة التي قيلت سابقا، هي اتهامه بالانتماء إلى الإخوان، والتي نُفيت من أعضاء بالإخوان أنفسهم، ونفاها بنفسه، كما أنه كان من معارضي الإخوان إبان فترة حكم مرسي.

من هو إيمان البحر درويش؟

الفنان إيمان البحر درويش هو حفيد موسيقار الشعب سيد درويش، وحقق انتشارا في بداياته من خلال إعادة تقديم أغنيات جده بتوزيعات جديدة.

بجانب نجاحه السينمائي في أفلام مثل “تزوير في أوراق رسمية” و”طير في السما”.

ولكنه أثار الجدل بتصريحاته عقب وعكة صحية تعرض لها، حيث أجرى عمليتين جراحيتين دقيقتين في المخ، وتعرض لشلل مؤقت لفترة خضع خلالها لعلاج طبيعي من أجل العودة إلى حياته الطبيعية.

وكان محامون مصريون قدموا بلاغات ضد الفنان تتهمه بـ”التطاول على الدولة والتحريض على الفوضى”، بعدما وجه انتقادات إلى كيفية تعامل الحكومة المصرية مع قضية سد النهضة الإثيوبي.

بينما دافع إيمان البحر درويش عن نفسه، بقوله إنه لن يسمح لأحد بالمساومة على وطنيته، وحبه لبلده وجيشه ورئيسه، رافضًا تحريف ما قاله.

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