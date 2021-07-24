أحمد سعد ينفصل عن خطيبته علياء بسيوني وهذا ما قاله عنها قبل أيام!

انفصل الفنان المصري أحمد سعد عن خطيبته عارضة الأزياء علياء بسيوني، وذلك بعد مرور 10 أشهر على ارتباطهما فقط.

وذكرت مصادر مقربة من الطرفين بحسب ما نقل عنها برنامج ET بالعربي أن الانفصال وقع رسمياً، دون التطرق للأسباب التي أدت إلى هذا الانفصال المفاجئ.

وعلى الرغم من التزام الطرفين الصمت حتى الآن، إلا أن أحمد سعد قام بحذف جميع الصور التي تجمعه بعلياء بسيوني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كما قاما بإلغاء متابعة بعضهما البعض، وهو ما يؤكد حدوث الانفصال.

المفارقة أن أحمد سعد تحدث قبل ثلاثة أيام فقط عن علاقته بخطيبته، وغنائه في مسلسل (موسى) الذي عرض في رمضان 2021، وصورته المثيرة للجدل مع زوجته السابقة سمية الخشاب ومحمد رمضان.

أحمد سعد عن سمية الخشاب: دي وحدة أنا مطلقها

وقال أحمد سعد خلال حديثه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج (التاسعة)، المذاع على قناة الأولى المصرية، أن الفنان محمد رمضان تواصل معه ليغني في المسلسل، وسأله هل لديه مشكلة بسبب أداء الفنانة سمية الخشاب دور البطولة أمامه، فرد عليه سعد قائلا: (مفيش علاقة وحشة بيني وبين سمية، وإذا كان فيه مشاكل من أي نوع، فدي مشاكل إدارية، وعندنا قضاء نزيه، وبنحكم القضاء، والغناء في المسلسل هيكون سلوك حضاري، وأنا معنديش مشاكل خالص).

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وكشف أحمد سعد موقفه من المنشورات التي نشرتها طليقته سمية الخشاب عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل، قائلا: (متضايقتش منها بسبب الحاجات اللي كانت بتنزلها على صفحتها، لأن دي واحدة أنا مطلقها من سنتين غيابي، ومكنتش بجري وراها، وأنا خاطب وبحب خطيبتي جدًا، وخطيبتي كانت عارفة إني رايح أصور مع سمية).

وحول اتهام طليقته سمية الخشاب له بأنه يسعى لكي يصبح (تريند)، عقب: (بقالك 30 يوم في رمضان مطلعتيش تريند غير في اللحظة اللي أنا كنت فيها معاكي، وبعدين أنا روحت بسلامة نية، عشان محمد رمضان وأي حاجة بيقولهالي بعملها).

وأكد أحمد سعد أنه أخطأ في إثارة المشاكل مع طليقته قائلاً: (أنا غلطت إني حركت فتيل المشاكل، لأنه أنا بتعامل مع السوشيال ميديا بشكل عشوائي، وأنا كنت بنزل على صفحتي الحاجات اللي الناس كاتباهالي كنوع من التقدير ليهم).

وتابع: ( من غير ما أخد بالي في وسط الزحمة نزلت حاجة فيها كلام ميصحش وأنا مرضاش أي حد يقوله لأي حد، وعملتله إعادة نشر في الزحمة وسط حاجات كتير أوي فحدثت المشاكل التي ظهرت فيما بعد، ولكن عندما ذهبت إلى التصوير لم يحدث أي مشكلة ولكن هزرنا واتصورنا مع بعض).

علياء بسيوني وأحمد سعد

وكان أحمد سعد قد أعلن في مارس 2019 انفصاله عن زوجته الفنانة، سمية الخشاب، بعد زواج دام 18 شهراً.

وأعلن أحمد سعد العام الماضي ارتباطه بعارضة الأزياء علياء بسيوني، وأكد أنه منذ البداية قرر الزواج من خارج الوسط الفني للابتعاد عن هذه الأزمات، وهناك اتفاق بينه وبين خطيبته على الابتعاد عن السوشيال ميديا والشائعات والنفوس المريضة.

ونسب سعد حينها الفضل في نجاحه الفني وابتعاده عن الأزمات والمواقف المسيئة لشخصه، إلى رعاية خطيبته له، مؤكدا أن مقولة وراء كل رجل عظيم امرأة تنطبق على علاقته بخطيبته الجديدة.

وأضاف أحمد سعد آنذاك في تصريحات لبرنامج “the insider بالعربي”: (أنا مبسوط معها جدًا، مش مبسوط إننا بنخرج ونتفسح، لأ، مبسوط إنها بتاخد بالها مني، وهما بيقولوا إن وراء كل رجل عظيم امرأة ليه؟؛ لأنها بتاخد بالها منه).

4 نساء في حياة أحمد سعد

الجدير بالذكر أن سعد كان متزوجا من سيدة من خارج الوسط الفني، وله طفلان منها.

ثم ارتبط أحمد سعد بالفنانة المصرية ريم البارودي عام 2011 والتي قابلها في كواليس مسلسل (احنا الطلبة)، فربطتهما علاقة صداقة بسعد وزوجته الأولى، ثم تحولت صداقتها بسعد إلى علاقة عاطفية.

وتزوج الثنائى 6 أيام فقط، بحسب ما ذكره (سعد)، فى برنامج (شيخ الحارة)، لكن وقعت بينهما الخلافات والاتهامات عبر وسائل الإعلام بعد ذلك.

وفي لقاء تليفزيونى عام 2017 بكت ريم البارودي، فى حلقة ببرنامج (صبايا الخير) حين تحدثت عن طلاقها من أحمد سعد ودورها في علاقته بالفنانة سمية الخشاب.

وارتبط أحمد سعد لاحقاً بالفنانة سمية الخشاب عام 2017، وبعد 18 شهرا من الزواج أعلن سعد انفصاله عن سمية، ووصلت الخلافات بينهما إلى المحاكم بعدما اتهمته بالتعدي عليها والتسبب لها بتهتك الطُحال.

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