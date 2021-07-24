أحلام لنانسي عجرم: بحبك! كيف ردت الفنانة اللبنانية

حرصت الفنانة الإماراتية أحلام، على تهنئة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية المصورة بعنوان (سلامات)، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات (يوتيوب).

أحلام تتغزل بنانسي عجرم: لا تشبهي أحدا

وأعادت أحلام نشر تغريدة نانسي عجرم التي نشرت خلالها مقطعاً من الأغنية عبر حساباتهما على (تويتر)، وعلقت: (كل مالك عم بتزهري وبتنوري ساحتك الخضرا نعم لا تشبهي احداً غير نانسي عجرم، بحبك).

كل مالك عم بتزهري وبتنوري ساحتك الخضرا نعم لا تشبهي احداً غير #نانسي_عجرم ♥️بحبك https://t.co/b0PBGWGcrB — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) July 23, 2021

وردت نانسي عجرم على أحلام في البداية باسم الأغنية (سلامات)، مرفقاً بوجه ضاحك يُخرج لسانه في إشارة للإغاظة، وإيموجي قلب.

S•A•L•A•M•A•T 😜❤ — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 23, 2021

ثم ردت نانسي مرة أخرى بالقول للفنانة الإماراتية: (بحبك كتير كتير كتير).

بحبك كتير كتير كتير❤ — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 23, 2021

(سلامات)

وأغنية (سلامات) من كلمات شادي نور، وألحان، محمد يحيى، وتوزيع هادي شرار، والكليب إخراج سمير سرياني.

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وتقول كلمات أغنية نانسي عجرم الجديدة: (سلامات سلامات أنا بحبك يا يا بو قلب جميل بدقّ حياه يا بو ضحكة جنان وعيون غزلان حلم أنا طول عمري أنا بتمناه عنّك، مش لاقية كلام ولا صاحية ولا حتّى أنا بنام دا خيال ولا في الأحلام أنا عايشة أحلى أيّام يا سلام يا سلام يا سلام آه سلامات سلامات بحبّك أنا يا سلامات سلامات من غير أسباب دخلت القلب كسرت الباب مش باستئذان وقعدت كمان وف ثانية بقيت أغلى الأحباب).

هذا وتواصل نانسي عجرم طرح أغاني ألبومها الجديد (نانسي 10) 2021، وكانت أغنية (حياة) أجدد الأغاني التي طرحتها في 10 يوليو الجاري عبر قناتها على (يوتيوب)، وهي من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر.

نانسي عجرم بصوت مختلف

وفي سياق آخر، تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا لنانسي عجرم الشهر الماضي، وهي تعتذر لجمهورها عن تغير صوتها بسبب إصابتها بالإنفلونزا.

وظهرت نانسي عجرم وفق المقطع المتداول على المسرح، في أحد حفلاتها بالقاهرة وهي تخاطب جمهورها قبل الشروع في أغنية جديدة.

وقالت ما نصه: (بعتذر ليكم إن صوتي متغير شوي، لاني خدت دور إنفلونزا).

وتابعت ممازحة الجمهور: (إنفلونزا وليس كورونا، وأجريت تحليل “pcr” وأنا قادمة وكانت نتيجته سلبية.)

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هذا ولم تُعقد جلسات التحقيق مع فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في اتهامه بقتل الشاب السوري محمد الموسى داخل الفيلا الخاصة بالثنائي.

وكان من المقرر انعقاد الجسلة في 17 يونيو لاستكمال التحقيق في الجريمة، لكن نظرا لإضراب المحامين في لبنان تمّ تأجيل كافة الجلسات.

ولفتت مصادر إلى ان الجلسة كانت قد حددت سابقا لكنها لم تعقد ولم يحضرها أحد، وتم استدعاء نانسي عجرم إلى المحكمة ليس بصفة المتهمة كما تداولت بعض المواقع بل كشاهدة في القضية التي حصلت في منزلها.

قتل عمد

وعادت قضية قتل الشاب السوري محمد الموسى على يد فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم للتداول من جديد، وذلك في أعقاب تصريحات هامة لمحققة وخبيرة أدلّة جنائية.

وكان الموسى قد تسلل إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة، على بعد حوالي 20 كيلومتراً، شمال بيروت ليل الرابع إلى الخامس من كانون الثاني/ يناير الفائت، وهو ملثم ومسلح بمسدس.

ووصل موسى الى غرفة نوم طفلات الهاشم الثلاث وهدده بقتله وقتل عائلته إن لم يرشده إلى خزنة الأموال والمجوهرات، فسارع الهاشم إلى إحضار مسدسه وأطلق النار على المهاجم وأرداه قتيلاً بـ 18 رصاصة.

فادي الهاشم قتل محمد الموسى عمداً

جديد القضية ما كشفته المحققة وخبيرة الأدلة الجنائية حلا ولد روب عن أن جريمة قتل الشاب السوري هي جريمة قتل عمد، وأن خلف هذه الجريمة جرائم أخرى.

وأوضحت المحققة أن الشاب محمد الموسى اطلع على بعض الأمور والمعطيات التي قد تشكل خطرا على الهاشم وعائلته وزوجته، وبعض الشركاء الذين يعملون معه، مضيفة: صحيح أنه طبيب أسنان لكن من المؤكد أن له بعض الأعمال الأخرى التي يقوم بها.

استدعاء نانسي عجرم وزوجها إلى جلسة تحقيق

وأضافت أنه تم استدعاء فادي الهـاشـم وزوجته نانسي عجرم إلى جلسة التحقيق يوم الثلاثاء 22 يونيو.

وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها التي يتم فيها التحقيق مع نانسي عجرم في جريمة القتل التي وقعت بمنزلها.بحسب rt

وهذه علامة استفهام ضد القضاء اللبناني بالرغم من شهادة نانسي عجرم بإصابتها في رجليها.

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