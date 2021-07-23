نيكول سابا تحيي حفل عيد الأضحى على شواطئ العلمين الجديدة بفستان مثير!

أثارت الفنانة اللبنانية نيكول سابا ضجةً بعد ظهورها بفستان اعتبره الجمهور فاضحاً خلال حفل غنائي على شواطئ العلمين الجديدة في مصر .

ونشرت نيكول صوراً من الحفل ظهرت فيها ترتدي فستاناً اخضر اللون مكشوفا حتى أعلى فخذيها، وكذلك كشف عن منتصف ظهرها، في اطلالة انتقدها الجمهور .

وقال احدهم معلقاً: “اي واحده عايزه الحفله بتاعتها تكون جامده وناجحه تلبس فستان يبين جسمها كله”. فيما كتب آخر: “المفروض دي ايام الحج والعباده مش ايام المسخره”.بينما تساءل آخر عن دور نقيب الفنانين هاني شاكر .

نيكول سابا .. 47 عاماً

واحتفلت نيكول في يونيو الماضي، بعيد ميلادها السابع والأربعين مع زوجها النجم يوسف الخال.

ووثّقت نيكول بفيديو لحظة تقطيعها قالب حلوى يحمل صورتها، وعلّقت عليه قائلةً: “عيد ميلادي وسط أصحابي وإخواتي”.

يشار الى ان نيكول تزوجت من الممثل السوري يوسف الخال عام 2011.