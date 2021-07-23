ما قصة الإماراتية هند القاسمي التي انتحلت صفة تمثيل مؤسسة النفط الليبية في منتدى اقتصادي!

كُشف النقاب عن فضيحة جديدة لدولة الإمارات، حيث انتحلت إماراتية تُدعى الشيخة هند القاسمي صفة تمثيل مؤسسة النفط الليبية في منتدى موناكو الاقتصادي.

وشاركت الشيخة هند القاسمي في المؤتمر الخاص بـ “الاستثمار العالمي في التنمية المستدامة”، بصفتها عضو بالمؤسسة الوطنية للنفط.

دفع ذلك المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا للخروج بتصريح تؤكد فيه أن الإماراتية القاسمي التي شاركت في منتدى موناكو مؤخرا بصفتها عضوا بالمؤسسة لا تحمل أي صفة ولا تربطها أي علاقة من أي نوع بها.

واشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها خاطبت وزارة الخارجية للتواصل مع الحكومة الإماراتية لتوضيح المسألة للشعب الليبي.

بيـــــــــان هـــــــــــام

توارد على منصات التواصل الاجتماعي خبر مفاده مشاركة الشيخة، هند القاسمي "من دولة الامارات" في منتدي موناكو الخاص ب "الاستثمار العالمي في التنمية المستدامة "، بصفتها "عضو بالمؤسسة الوطنية للنفط.https://t.co/XfqStWyrvWhttps://t.co/RbPMPAhlUq pic.twitter.com/M9HMGQxaGw — National Oil Corporation المؤسسة الوطنية للنفط (@NOC_Libya) July 23, 2021

هند القاسمي تتبرّأ!!

من جهتها، برأت الشيخة هند القاسمي نفسها من القضية، وادعت ان الخطأ من الموقع الذي وضع إسمها ليسوق لنفسه أو للحضور.كما قالت

واضافت انها طلبت منهم مسح الخبر و توضيح الأمر.

الخطأ من الموقع الذي وضع إسمي ليسوق لنفسه أو للحضور. طلبت منهم مسح الخبر و توضيح الأمر. مسحوا الخبر و سينشروا خبر التصحيح اليوم. — Hend F Q (@LadyVelvet_HFQ) July 23, 2021

وقالت: “أنا لست في موناكو و لم أحضر مؤتمر تجاري هناك أساسًا و لم أتحدث بإسم الدوله الليبية و لست عضوة في مجلس أعضاء أي من نفط ليبيا أو إستثمار ليبيا”.

واضافت أن ما نشر “إشاعات ينشرها الحاقدون و ينقلها الجهلاء و يتداولها العامه”.على حد وصفها

أنا لست في موناكو و لم أحضر "مؤتمر تجاري" هناك أساسًا و لم أتحدث بإسم الدوله الليبية و لست عضوة في مجلس أعضاء أي من نفط ليبيا أو إستثمار ليبيا. إشاعات ينشرها الحاقدون و ينقلها الجهلاء و يتداولها العامه — Hend F Q (@LadyVelvet_HFQ) July 23, 2021