ليليا الأطرش ثملة في حفل وائل كفوري وتصرفاتها الخارجة تثير الغضب!

أثارت الممثلة السورية ليليا الأطرش، جدلاً واسعاً بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ظهورها بحالة غير طبيعية أثناء بث مباشر من حفل الفنان اللبناني وائل كفوري أمس الجمعة في دبي.

ليليا الأطرش تهين متابعيها!

وبدأت ليليا الأطرش بثاً مباشراً عبر حسابها على (انستجرام) لتنقل أجواء حفل وائل كفوري، لكنها كانت تتحدث بطريقة غير متزنة، وبدأت تشتم بعض متابعيها بألفاظ نابية وخارجة.

وتقول ليليا الأطرش بالفيديو الذي تعتذر (وطن) عن نشره لما يحتويه من ألفاظ خادشة للحياء، لمن اتهمها بأنها أكثرت من شرب الكحول: (تضرب إنت والشرب، لا بقى تشرب، أنا عم ورجيكم وائل كفوري، ولكم إذا أنتوا بيصحلكم تيجو تسهروا عليه، بدكم 100 سنة).

واستمرت ليليا الأطرش بشتم متابعيها مؤكدة لهم أنها ليست (سكرانة).

وأثار فيديو ليليا الأطرش غضباً بين الناشطين فكتب الإعلامي السوري أحمد الدرع: (ما بعرف شو بدي احكي، بصراحة شفت لايف للفنانة ليليا الأطرش من حفل وائل كفوري قبل شوي مخجل لابعد الحدود.. الكلمات والالفاظ الي انحكت مخجلة وصدمتني… عنجد عيب).

مُخجلة وخادشة

وتابع الدرع: (بعتذر عن نشر الفيديو… لان عنجد بيخجل، مو ضد الحياة الشخصية لاي حدا و حتى الكلمات الخادشة بالنهاية هو حر بس ما تكون لايف قدام الناس ويسب الناس…ممكن ما تكون عرفانة شو عم تحكي لانها شربانة او شي بس هاد مو مبرر لهيك تصرف يطلع من فنان).

وكتب آخر: (شيء مقرف جداً).

وجاء في التعليقات أيضاً: (بكرة بتقول كان تلفوني مسروق وبدهم يشوهوا صورتي).

وسخر آخر في تعليقه قائلاً: (البركة بأمراء دبي اللي خلوكي تحضري هيك حفلات).

(كرش) ليليا الأطرش!

وفي سياق آخر، أثارت الأطرش قبل أسابيع سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أحدث صورة والتي كشفت فيها عن بطنها وبدا أنها لم تلجأ للفوتوشوب لإخفائه.

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وظهرت الأطرش بالصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي بنطال جينز وتيشرت أبيض يكشف بطنها البارز، وعلقت: (عائدة إلى بيروت).

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وكتبت إحدى المتابعات لليليا: (الحمدلله مو بس انا عندي كرش)، لترد الممثلة السورية بإيموجي ضاحك وكتبت: (عادي عادي).

ونشر آخرون صورة ساخرة للممثل ميلاد يوسف، والذي جسد دور زوج ليليا الأطرش (لطفية) في أجزاء باب الحارة، وبدا أنه مصدوم، وعلقوا ساخرين: (يا باطل يا لطفية).

وسخرت أخرى في تعليقها قائلة: (في شقفة لحم هبره طالعه ضبيها ضبيها).

وعلق آخر: (كرشك برا !!!في كرش يا مدام).

ليليا الأطرش وعمليات التجميل

كما أثارت الأطرش الجدل بصور أخرى نشرتها، وكشفت عن تغيرات كبيرة في شكلها بسبب عمليات التجميل، ما جعل المتابعون يتهمونها بمحاولة تقليد الفنانة اللبنانية نادين نجيم، مؤكدين أنها أصبحت تشبهها كثيراً.

حتى أن زميلها الفنان السوري طلال مارديني سخر منها معلقاً: (مين هاي؟ لا تقوليلي إنتي)، لترد ليليا الأطرش ساخرة: (لا مو أنا).

وصلة رقص ليليا الأطرش

وطالت الأطرش اتهامات بتقليد الفنانة المصرية دينا الشربيني أيضاً، وذلك حين نشرت الفنانة السورية فيديو عبر (انستجرام)، وهي ترقص بفستان من قماش الجينز قصير وضيق، على أنغام أغنية (أماكن السهر) للفنان المصري ​عمرو دياب​ على أحد شواطئ دبي.

وجاء في التعليقات حينها: (واضح خالص انك بتقلدي دينا الشربيني صاحبة الأغنية)، و(ذكرتيني بدينا الشربيني).

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زواج ليليا الأطرش

وفي فبراير الماضي، صدمت ​ليليا الأطرش​ متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بإعلانها موعد زواجها فجأة دون مقدمات.

ونشرت ليليا حينها عبر (انستجرام) صورة لخاتمين، وعلّقت: (تمّ بعون الله تحديد تاريخ زواجي، وأتمنى الجميع مشاركتي سعادتي، يوم 29 شباط للزفاف).

وتبين لاحقاً أنها مجرد مزحة، لأن التاريخ غير موجود من الأساس، وكتبت الأطرش حينها: (اعذروني نحنا بحجر وكورونا والواحد بيتهضمن بس يبدو اني تهضمنت زيادة بس ماشي الحال وبدي اشكركم كلكم على رسائلكم والتهنئة انا ما توقعت ما تكشفوني من الاول لكن يبدو كلنا ما عم نركز).

ولم يسبق الأطرش الارتباط حتى الآن، ولكن دائمًا ما ترافقها شائعات الزواج، فانتشرت شائعة عن ارتباطها بالفنان قصي خولي بعد العمل سويًا، والمطرب اللبناني سعد رمضان الذي شاركته بطولة كليب كموديل.

الجدير بالذكر أن ليليا الأطرش (39 عاماً)، تنتمي لأسرة فنية عريقة نشأ منها الفنانين فريد الأطرش وأسمهان من محافظة السويداء.

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