فيديو رقص المهرة البحرينية يثير ضجة كبيرة: “الحمدلله رقصت حتى تعبت”!

نشرت الفنانة المهرة البحرينية، مقاطع فيديو، وهي ترقص في احد حفلات الزفاف.

وعلّقت المهرة على المقاطع بالقول: “الحمدلله رقصت كل شيء حتى تعبت”.الأمر الذي قابله الجمهور بتعليقات هجومية على الفنانة .

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المهرة البحرينية ترقص العرضة للسعوديين !

كانت تصدرت الفنانة المهرة البحرينية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب أدائها لرقصة (العرضة) الشعبية التراثية، استقبالاً للسعوديين الذين وصلوا إلى البحرين، بعد تعليق السفر 14 شهراً، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وظهرت المهرة البحرينية بمقطع فيديو متداول تابعته (وطن)، وهي تتقدم مجموعة رجال، وترتدي بدلة رسمية باللون الأسود، وتمسك بالسيف وترقص (العرضة) التي يختص بها أهل الخليج.

المهرة البحرينية ترقص العرضة السعودية ترحيبًا بالزوار السعوديين 🇧🇭🇸🇦 pic.twitter.com/hvDYX5v1SV — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 17, 2021

وتعرضت المهرة البحرينية لهجوم وانتقادات واسعة بهذا التصرف، ورأى الناشطون أن وقوفها كسيدة وحيدة بين الرجال ورقصها أمامهم، ينفي عنها صفة الحياء التي يجب أن تتحلى بها السيدات في المجتمع الشرقي.

المهرة البحرينية تعتذر

وعلى إثر هذا الهجوم والاتهامات، خرجت المهرة وقدمت اعتذارها بفيديو قالت فيه: (وجب عليي الرد كوني بنت بحرينية وبنفس الوقت مستقرة هنا في البحرين، وجب عليي الرد والإعتذار لجميع الشعب البحريني، لأربع سنوات ونصف من أن إستقريت في البحرين وموجودة في البحرين ما مرة زل مني شغلة وولا مرة طلع مني شيء يزعل أهلي وهالمرة أنا زعلتهم، فأنا وجب عليي الإعتذار وشكرا للجميع).

المهرة البحرينية تسحم اشاعة خطوبتها

وفي سياق آخر حسمت المهرة شائعات خطوبتها لرجل الأعمال السعودي سلطان بن عبداللطيف، زوج الفنانة الإماراتية، يمنية الأصل بلقيس فتحي.

وقالت الفنانة البحرينية بفيديو عبر (سناب شات) قبل أيام أنها لا تعرف سلطان ولم تقابله، وأن الصورة التي انتشرت لها مع شخص يظهره ظهره فقط للكاميرا، مفبركة.

وأضافت حينها: (أخرت بالرد بسبب حساسيتي تجاه الموضوع وتجاه صديقتي بلقيس).

وتابعت المهرة: (أنا بعيدة عن المشاكل وتم وضعي بموقف جدا محرج، ليس أمراً سهلاً أن أخرج للنفي بأنني متزوجة زوج صديقتي).

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