وفاة دلال عبدالعزيز تثير ضجة واسعة في الشارع المصري

بدأت ساعات صباح اليوم السبت الأولى بانتشار أنباء حول وفاة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، والتي لا تزال في المستشفى منذ أكثر من شهرين بسبب تداعيات إصابتها بفيروس كورونا.

وأثار خبر وفاة دلال عبدالعزيز ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشر بعض وسائل الإعلام المحلية الخبر.

لكن الإعلامي المصري رامي رضوان نفى وفاة حماته، وهاجم الصُحف التي نشرت الخبر، وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على (تويتر): (الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه).

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ووجه رامي رضوان رسالة لرؤساء تحرير الصحف التي نشرت الخبر، وقال:(للسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا ايه القرف ده؟).

الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس.

بس فاض الكيل

يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه 😘

وللسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا

ايه القرف ده — Ramy Radwan (@RamyRadwan) July 23, 2021

شائعة وفاة دلال عبدالعزيز

وحرص الفنان حسن الرداد على نفي الخبر أيضاً مهاجماً الصحف التي نشرت الخبر، وكتب عبر حسابه على (تويتر): (يا ريت المواقع الصحفية اللى بيكتبوا اى اخبار عشان يعملوا نسب مشاهدة ارحمونا شوية و راعوا مشاعر الناس).

وتابع: (عيب على المواقع الكبيرة اللى تناقلت الخبر و اللى اصبحت بالنسبة لى صحافة صفراء ليس لها قيمة، فالخبر المنشور عن حماتى دلال عبدالعزيز غير صحيح).

يا ريت المواقع الصحفية اللى بيكتبوا اى اخبار عشان يعملوا نسب مشاهدة ارحمونا شوية و راعوا مشاعر الناس و عيب على المواقع الكبيرة اللى تناقلت الخبر و اللى اصبحت بالنسبة لى صحافة صفراء ليس لها قيمة🤮، فالخبر المنشور عن حماتى #دلال_عبد_العزيز غير صحيح — Hassan El Raddad (@hassanelraddad) July 23, 2021

وعلقت الفنانة المصرية آيتن عامر على الخبر أيضاً، وكتبت عبر (فيسبوك): (استاذة دلال عبد العزيز بخير الحمد لله، ربنا يكمل شفاها على خير).

رسالة دنيا سمير غانم لوالدها

هذا وقد حرصت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم الأسبوع الماضي على إحياء ذكرى والدها الفنان سمير غانم، تزامناً مع ثامن جمعة على وفاته متأثراً بمضاعفات فيروس (كورونا).

ونشرت دنيا سمير غانم صورة والدها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وأرفقتها بتعليق: (ربنا يرحمك ويسعدك يا حبيبي، اللهم ادخله الفردوس الأعلي دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب).

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كما نشرت دنيا سمير غانم صورة نادرة من طفولتها، تجمعها بوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، وأرفقتها بتعليق جاء في نصه: (ربنا يشفيكي يا مامي يا حبيبتي).

View this post on Instagram A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem)

إيمي سمير غانم: أمي تعبانة!

ونشرت إيمي سمير غانم قبل أيام عبر حسابها الرسمي بموقع (انستغرام) صورة لولدتها دلال عبدالعزيز من مرحلة شبابها، وعلقت عليها بما نصه: (أرجو الدعاء لأمي تعبانة.. يارب).

وأقلق منشور إيمي المتابعين خاصة أنها طوال الفترة الماضية كانت تكتفي بالدعاء فقط دون أن تكشف عن وضعها الصحي.

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وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع منشور إيمي سمير غانم والذين حرصوا على مساندتها من أبرزهم الفنانة سوسن بدر وأحمد زاهر وريهام أيمن، وشيكو ورانيا ياسين ودارين حداد وإيناس عز الدين وغيرهم.

تفاصيل جديدة حول حالة دلال عبدالعزيز

وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة والسكان بمصر، عن تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز مشيراً إلى إن هناك أملاً في تحسّن وضعها.

وأوضح النادي في مداخلة ببرنامج (الستات مايعرفوش يكدبوا) المُذاع على شاشة (سي بي سي)، أن دلال عبد العزيز لا تزال في حاجة إلى الأوكسجين، والأجهزة التي تساعد عضلة النفس على أداء وظيفتها.

وبين النادي أن ما يخشاه الأطباء هو حدوث تليف كامل فى جدران الحويصلات الهوائية للرئة، والذي بدوره سيؤدى إلى تدمير الأوعية الدموية في نسيج الرئة، مما يُفقد الرئة أهم وظائفها وهي تحميل الدم بالأوكسجين وتخليصه من غاز ثاني أوكسيد الكربون.

وتابع النادي أنّ فيروس كورونا يترك وراءه مجموعة من المضاعفات قد تستمر 3 أشهر، وتختلف من شخص إلى آخر، وشرح المضاعفات قائلاً: (ضيق في التنفس، تلف الرئة، تنميل، آلام في العظام والصدر والبطن، الشعور بالاختناق، والرغبة في العزلة والوحدة، والنهجان).

وكشف النادي أنّ الفنانة دلال عبدالعزيز تستطيع التنفس دون أجهزة تنفس صناعي، لكن هذا قد يتسبب في نقص الأكجسين داخل جسمها، لذلك يفضل وضعها على جهاز تنفس، موضحا أنّ حالتها الصحية تستقر حينا وتعاني حينا.

دلال عبدالعزيز لا تعلم بوفاة زوجها

وكانت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز قد بعثت برسالة مؤثرة لزوجها الراحل سمير غانم، حيث لا تعلم بخبر وفاته حتى الآن بينما تعاني ظروفا صحية صعبة جراء إصابتها بكورونا.

وذكرت مصادر في المستشفى الخاص الذي تعالج به دلال عبد العزيز، أنها في الأوقات التي تتحسن فيها حالتها الصحية، طلبت أوراقا للكتابة عليها.

وأوضحت المصادر أن دلال عبد العزيز كتبت في واحدة من هذه الأوراق رسالة مؤثرة لزوجها الراحل سمير غانم والذي لا تعرف بخبر وفاته حتى الآن.

وأضافت المصادر في تصريحات لصحيفة (الوطن) المصرية، أن معنى الرسالة مؤثر للغاية.

إذ أنها كتبت: (إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض).

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