قتيل و10 إصابات في انفجار هز أشهر أسواق غزة وأدى إلى أضرار بالغة (فيديو)

هز انفجار غامض أهم أسواق مدينة غزة، صباح الخميس، مما أدى إلى وفاة مواطن وإصابة عشرة آخرين على إثر اندلاع حريق ضخم أدى إلى انهيار عدد من المنازل والمحال التجارية.

وأظهرت مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، اندلاع حريق كبير جراء الانفجار المجهول، مما تسبب برعب شديد للمواطنين الفلسطينيين.

شاهد | دمار كبير جراء الانفجار الذي وقع في سوق الزاوية بمدينة #غزة. pic.twitter.com/Vi34PKDrkZ — فلسطين بوست (@plespost) July 22, 2021

كما وأظهر فيديو لحظة اندلاع حريق قبل الانفجار بدقائق قليلة في سوق الزاوية بمدينة غزة صباح اليوم، فيما لم تعرف أسباب الانفجار.

لحظة اندلاع حريق قبل الانفجار بدقائق قليلة في سوق الزاوية بمدينة غزة صباح اليوم #انفجار_سوق_الزاوية pic.twitter.com/6L6EifpIl8 — ؏ــبـدالرازق حسن #غزة 🇵🇸✌️ (@abed_razq) July 22, 2021

انفجار غزة

في حين أظهر مقطع فيديو وصور بثتها وسائل إعلام عربية المشاهد الأولى للأضرار التي أحدثها الانفجار، الذي وقع بأحد محال سوق الزاوية.

المشاهد الأولى من آثار الدمار الذي خلفه الانفجار في سوق الزاوية بمدينة #غزة#قناة_الغد pic.twitter.com/AqGu0OADK5 — قناة الغد (@AlGhadTV) July 22, 2021

الداخليةبغزة: إخلاء ش_هيد و10 إصابات من موقع انفجار سوق الزاوية بمدينة غزة pic.twitter.com/se0iYgScoN — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) July 22, 2021

وتظهر الفيديوهات دمار كبير جرّاء وقوع انفجار بمنطقة عمر المختار في مدينة غزة، في حين هرعت الشرطة وطواقم الدفاع المدني إلى المكان.

#عاجل| دمار كبير جرّاء وقوع انفجار بمنطقة عمر المختار في مدينة غزة والشرطة وطواقم الدفاع المدني تصل المكان. pic.twitter.com/wXpcNVdIYS — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) July 22, 2021

انفجار في سوق الزاوية في منطقة غزة القديمة💔 pic.twitter.com/tDXMWlAVfd — الحاجز 𓂆 (@ahmedhijazee) July 22, 2021

بيان رسمي من وزارة الداخلية

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية في غزة، استشهاد مواطن وإصابة 10 آخرين في انفجار وقع في منطقة سوق الزاوية في مدينة غزة.

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وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، إن انفجار وقع في منطقة سوق الزاوية داخل منزل مكون من عدة طوابق، وأدى لاستشهاد مواطن وإصابة 10 آخرون.

وأضاف البزم أن الانفجار أدى لانهيارات في أجزاء كبيرة من المنزل، وأضرار أخرى في المنازل والمحال التجارية المجاورة.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني والشرطة تمكنت من السيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار وإخلاء المصابين، وتواصل فرق هندسة المتفجرات بالشرطة والأجهزة المختصة التحقيق في مُسببات الانفجار.

ويعد سوق الزاوية، حيث وقع الانفجار، من أشهر الأسواق وأقدمها في مدينة غزة، وعادة يكون مكتظا بالباعة والمتسوقين في المدينة، عند ساعات الصباح.

أسطوانات غاز وحريق النصيرات

ورجحت مصادر محلية أن يكون الانفجار ناتج عن انفجار أسطوانات غاز مخزنة في أحد المحال التجارية، الأمر الذي أعاد للأذهان حريق النصيرات الذي وقع العام الماضي وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين في حينه.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، في حينه، أن النتائج الأولية للحريق الذي وقع في مخيم النصيرات، وسط القطاع، وتسبب بمصرع 9 فلسطينيين وإصابة العشرات؛ ناجم عن تسرب للغاز داخل أحد المخابز.

وقالت الداخلية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، “من خلال التحقيق الأولي تبيّن أن الحريق ناجم عن تسريب للغاز داخل أحد المخابز ما أدى لاشتعال النيران في المكان”.

وأضاف البيان، “تلا الحريق انفجار لعدد من أسطوانات الغاز، وامتداده إلى المرافق والمحلات الملاصقة”.

وتابع “في هذا الأثناء لا تزال القوات والأجهزة المختصة تعمل على متابعة الآثار الناجمة في مكان الحريق”.

وفي حينها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، مصرع تسعة مواطنين، بينهم أربعة أطفال، وثلاث سيدات، ورجلين، نتيجة حريق وقع وسط القطاع، وأدى لإصابة 58 مواطناً بجروح متفاوتة منها 14 حالة خطيرة، لا زالت حتّى هذا الوقت تتلقى العناية الفائقة داخل أروقة المستشفيات في غزّة.

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