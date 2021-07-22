شاهدوا كيف ظهرت أصالة بـ “لوك رجالي” في حفلها بأبوظبي مع حسين الجسمي

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، صورا للوك جديد نفذته بشعرها وذلك قبل حفلها الليلة في أبوظبي مع حسين الجسمي، وصدم اللوك الجديد متابعيها حيث كانت أقرب للرجال بهذه القصة.

وظهرت أصالة نصري وقد حلقت شعرها وقامت بعمل قصة أقرب لقصات الرجال، وكنت ترتدي فستانا أبيضا مكشوف من عند الصدر.

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وقامت أصالة بقص شعرها وصبغه باللون الذهبى الداكن، مرتدية فستانا أبيض، وصحبتها بتعليق: “لقطات قبل حفل أبو ظبى”.

وأحيت اصالة حفلها مساء الخميس، في أبوظبي ضمن حفلات عيد الأضحى في الإمارات.

أصالة نصري أغنية “بنحبك”

وطرحت النجمة السورية أصالة نصرى، مؤخرا، أغنيتها الوطنية الجديدة “بنحبك” التى أهدتها إلى أهل مصر المحروسة، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات عبد الله حسن، ألحان أحمد سعد، توزيع عمرو صلاح.

حفل حسين الجسمي وأصالة نصري في أبوظبي

هذا ويستعد الفنان حسين الجسمي، والفنانة اصالة، لحفلهما الغنائي في الإمارات، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك هناك، في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

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ومن المقرر أن يقام الحفل في إحدى المنتزهات الشهيرة في إمارة أبو ظبي، حيث سيقدمان ليلة غنائية متميزة لجمهورهما احتفالاً بالعيد.

أحدث أغنيات حسين الجسمي “حتة من قلبي”

ويذكر أن الجسمي طرح أخيراً أغنية “حتة من قلبي”، التي سجلت أكثر من 7 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان: حسين الجسمي، توزيع: علي فتح الله

وكان آخر ألبومات النجمة اصالة نصرى “لا تستسلم”، وهو ألبوم باللهجة الخليجية وضم 20 أغنية منها، “وش كنت أقول” من كلمات بدر عبدالمحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، “يا مثبت” من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز.

أغنية “ما اعرف انطق”، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، “رفقا” من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، “الطف بحالى” من كلمات العالية، ألحان سهم، “دروب الأمانى” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، “والله وتفارقنا” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

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