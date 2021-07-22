شاهدوا ماذا فعل عمرو دياب حين شاهد فيفي عبده في حفله بالساحل الشمالي (فيديو)

تفاجأت الراقصة المصرية فيفي عبده، بتفاعل مواطنها الفنان عمرو دياب معها، أثناء حضورها لحفله الذي أقيم أمس الأربعاء في الساحل الشمالي.

عمرو دياب يقطع أغنيته من أجل فيفي

وما أن لمح عمرو دياب، فيفي عبده برفقة فنانين آخرين في حفله من بينهم آسر ياسين وغادة عادل ومصطفى فهمي، حتى قطع أغنيته ورفع يده ملوحاً لها، ثم نادى اسمها بالميكرفون ملقياً التحية عليها: (فيفي)، واستكمل الغناء بعدها.

ونشرت فيفي عبده مقطع الفيديو الذي وثق هذه اللحظة عبر حساباتها على (انستجرام) و(تويتر)، وعلقت: (النهاردة أول يوم أخرج من فترة طويلة رحت حفلة عمرو دياب في Kiki’s الساحل الشمالي وانبسط جداً الاجواء رائعة عيد سعيد علينا جميعاً بحبكم اوي خمسة مواه).

النهاردة اول يوم اخرج من فترة طويلة رحت حفلة عمرو دياب في kiki's الساحل الشمالي وانبسط جدا الاجواء رائعة عيد سعيد علينا جميعا بحبكم اوي خمسه امواه ❤️ pic.twitter.com/xrUxfKAV94 — Fifi Abdou (@Fifiabduoffcial) July 22, 2021

فيفي عبده: يلا نهيص

وقبل أيام فقط أعلنت فيفي عبده انتهاء أزمتها الصحية بعد خضوعها قبل أشهر لعملية جراحية إثر تلقيها (حقنة خاطئة) من صيدلي.

وبفيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيفي عبده خلاله بفستان جريئ كعادتها، وقالت: (بسم الله ما شاء الله الله أكبر، ده أول فيديو من الساحل الشمالي السنة دي، كل سنة وإنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى).

ووجهت فيفي رسالة شكر قائلة: (أنا فرحانة إن ربنا شفاني وعفاني وعايزة بعد كدا أطلع واشكر الدكاترة، والناس اللي تعبوا معايا).

ودعت عبده جمهورها للفرح والمتعة وقالت: (يلا نهيص بقى.. أنا جيت الدنيا عشان أدلع، بحبكم أوي).

View this post on Instagram A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)

فيفي عبده في حالة نفسية سيئة

وفي وقت سابق، كشف مصدر مقرب من عبده سبب عدم تقديمها فيديوهات راقصة مؤخراً على الرغم من تحسن صحتها.

وقال المصدر إن الراقصة الاستعراضية اعتادت على نشر البهجة وإدخال السعادة لقلوب محبيها، والتفاعل مع جمهورها عبر السوشال ميديا من خلال مقاطع الفيديو التي تحمل طاقة إيجابية.

وتابع المصدر أن فيفي عبده ابتعدت عن المقاطع في الأيام الأخيرة بسبب حالتها النفسية التي لم تكن على ما يرام، بسبب العديد من الأحداث التي مرت بها، وكان أولها فترة مرضها، وآخرها وفاة النجم سمير غانم. بالإضافة لمرور عام كامل على وفاة رجاء الجداوي التي كانت تربطها بها علاقة قوية وطيبة.

وأشار المصدر إلى أن فيفي تشعر بأنها مقيدة في ظل أزمة كورونا التي تسببت في تحديد التواصل وإبعاد الناس عن بعضها، وهو ما جعلها تشعر بالحزن الشديد بحسب تعبيره.

اقرأ أيضاً: فيفي عبده تؤدي وصلة رقص مثيرة بعد شفائها وخروجها من المستشفى (فيديو)

وأضاف: (الحمد لله، بالنسبة للحالة الصحية للفنانة فيفي عبده فهي تحسنت كثيرا. وأصبحت بحالة جيدة تماما، وحاليا تقضي إجازتها الصيفية برفقة أسرتها في إحدى المناطق الساحلية. ونأمل أن تعود بحالة نفسية أفضل أيضا والتواصل عبر السوشال ميديا كما اعتادت).

فيفي عبده: هرجع تاني

وقبل أسابيع، شاركت عبده جمهورها تفاصيل حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية، ونشرت حينها فيديو لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلاله وهي ترتدي فستاناً برتقالياً، وتضع قلادة العين الزرقاء منعاً للحسد كما يعتقد الأغلبية.

وقالت عبده بالفيديو: (أنا رجعت تاني يا جماعة الحمد لله لازم الدنيا تمشي، وبشكر ربنا هذا بفضل دعاكم وبفضل ربنا سبحانه وتعالى وإن شاء الله باقي حاجة صغيرة وأرجع تاني معكم).

View this post on Instagram A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)

ووعدت عبده جمهورها بالظهور قريباً (أون لاين)، وتقديم أمور جديدة لأنها تشعر بالملل من القديم حسب تعبيرها.

وعلقت فيفي على الفيديو: (‏الحمد لله يا رب على كل اللي اديتهوني بحبكم).

ممنوعة من الحركة

هذا وقد منع الطبيب الذي أجرى جراحة في العمود الفقري لفيفي عبده، من الحركة الكثيرة لمدة أسبوعين، حتى تتعافى تماما.

وكانت عبده قد تعرضت لأزمة مرضية طوال الفترة الماضية؛ إثر تلقيها حقنة خاطئة من صيدلي، حيث تلقتها في العصب بدلا من العضل، وهو ما سبب لها مضاعفات شديدة في العمود الفقري وقدمها.

وأعلنت حينها عبده أنها ستخضع لعملية جراحية بسبب مضاعفات إعطائها حقنة بالخطأ.

(حبيبة عمرو دياب الجديدة)

وعودة لعمرو دياب، تحدثت تقارير جديدة عن أن (الهضبة) يعيش علاقة عاطفية جديدة مع عارضة أزياء روسية.

وبحسب الانباء، فإن العارضة تدعى نيكي ماريانا وهي من الديانة المسيحية، إذ لا تعرف العادات والتقاليد العربية.

ورغم نشر صور واسم العارضة الروسية، على أنها الحبيبة الجديدة للفنان عمرو دياب، الا ان توقعات تقول إنها قد تكون علاقة عابرة ولن تدوم.

ونُشرت صور العارضة نيكي ماريانا حينما كانت في دبي وزارت عيادة الدكتور نادر صعب.

عمرو دياب ودينا ضياء

بينما ذكرت وسائل إعلام مصرية أن عمرو دياب مرتبط عاطفياً في الوقت الحالي مع إحدى المصورات في مجلة فوج العالمية الشهيرة في نسختها العربية، وتدعى دينا ضياء بهجت.

وذكرت صحيفة (صدى البلد)، أن دينا ضياء تعيش في إسبانيا، وأصبحت ترافق عمرو دياب في جميع رحلاته، وتعود بداية علاقتهما إلى شهر فبراير الماضي حيث تقابل الهضبة مع دينا.

وأشارت إلى أن عمرو دياب ينوى اصطحاب دينا ضياء معه في رحلة اليونان ، حيث سيقوم بإحياء حفل غنائي هناك.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك