العمانيون يطلقون حملة إلكترونية لإنقاذ الطفلة ميرال.. فما قصتها؟

دشن العمانيون بموقع التواصل تويتر حملة تضامنية واسعة مع طفلة تدعى ميرال لأجل إنقاذها ولفت انتباه السلطات إليها، حيث تحتاج لعملية زرع رئة لتنجو من الموت بعد إصابتها بتليف في رئتها.

وبتتبع تفاصيل الحملة من قبل (وطن) اتضح أن ميرال بنت عمانية صغيرة مصابة بتليف رئوي وتحتاج لزراعة رئة، حيث أشار النشطاء إلى أن تكلفة علاجها في الخارج سيتكلف أكثر من ١٨٠ ألف ريال عُماني.

الهاشتاقات اللي مالها معنى صارت توصل ترند! ياريت نوصل معاناة هالبنت الصغيره لأكبر عدد ممكن .. ميرال بنت صغيره مصابه بتليف رئوي وتحتاج لزراعة رئة وتكلفة علاجها في الخارج اكثر من ١٨٠ الف ريال عماني

#انقذوا_ميرال#نطالب_بعوده_خولت pic.twitter.com/5BbP1sMnqn — وعّد. (@iiiiw98) July 22, 2021

انقذوا ميرال

وعبر وسم بعنوان “انقذوا ميرال” انتفض العمانيون في أكبر حملة إلكترونية بتويتر السلطنة، لدعم أسرة ميرال ومساعدتهم على علاج ابنتهم وكذلك إيصال صوتهم للمسؤولين.

يحق لميرال أن تعيش طفولتها كاملة

وتستحق أن يتكاتف الجميع لعلاجها والدعاء لها..

شاكرا للجميع تفاعلكم مع ميرال #انقذوا_ميرال pic.twitter.com/05JRCBfcpHانقذوا_ميرال — أحمد البلوشي ( ابو ميرال ) (@AhmedAlBaluchi3) July 22, 2021

ما تعرفوا شكثر افرح و انبسط لما صديقتي تصورها ف سناب تضحك و تسولف تسوي جو خاصة لما يكون عندها تصوير و اشوف الكواليس جداً لطيفه 😭💕💕

الله يشفيها و يعطيها الصحه و العافيه 😭💕 #انقذوا_ميرال pic.twitter.com/UazsjTfNlo — ﮼ملاك. (@immlk1_) July 22, 2021

وكتبت ناشطة باسم أفين معبرة عن تضامنها:”ميرال ابنة كل بيت عماني من مسندم الى ظفار فلتساهم الدولة في انقاذ ميرال وإعادة البسمة لها ولوالديها”

ميرال ابنة كل بيت عماني من مسندم الى ظفار فلتساهم الدوله في انقاذ ميرال واعادة البسمه لها ولوالديها #انقذوا_ميرال pic.twitter.com/WF54HOO9AC — أفين🇴🇲🤍' (@x_nm49) July 22, 2021

وقالت أخرى:” كلما أزعجك لبس الكمام وخنقك وما تحملت تلبسه لمدة ساعة متواصلة، تذّكر أن الطفلة ميرال يلازمها أنبوب جهاز التنفس لحظة بلحظة وزراعة رئة هو أملها الوحيد، لذا : #انقذوا_ميرال.”

– كلما زعجك لبس الكمام وخنقك وما تحملت تلبسه لمدة ساعة متواصلة، تذّكر أن الطفلة ميرال يلازمها أنبوب جهاز التنفس لحظة بلحظة وزراعة رئة هو أملها الوحيد، لذا : #انقذوا_ميرال. pic.twitter.com/xZFghIR61u — حواهِر ىم لا سىء (@__Hosnia) July 22, 2021

ودون أحد النشطاء:”هالطفلة البريئة الجميلة من لما بديت أتابعها وهيه ما عمرها صورت ووجها عابس، دايماً مبتسمه بالرغم من انها فقدت أشياء و فاتتها ذكريات كثيرة، ومن غير نفسية أهلها وهم يشوفوها دايما بالبيت وما تقدر تعيش حياة طبيعية.. كلنا مع ميرال قلبان وبنساعدها”

هالطفله البريئه الجميله من لما بديت اتابعها و هيه ما عمرها صورت ووجها عابس ، دايماً مبتسمه بالرغم من انها فقدت أشياء و فاتتها ذكريات كثيره ، ومن غير نفسيه اهلها وهم يشوفوها دايما بالبيت وما تقدر تعيش حياه طبيعيه .. كلنا مع ميرال 💕 وبنساعدها @DarAlAttaa #انقذوا_ميرال pic.twitter.com/XxGd8hZTPu — ꪀꪮ𝘴ꪖ ♡ (@INosa98) July 22, 2021

فيما ناشد النشطاء الحكومة والسلطان هيثم بمراعاة حالة ميرال والتكفل بعلاجها على نفقة الدولة، وإدخال السرور عليها وعلى أسرتها معتبرين أن هذا حقهم كعمانيين على الدولة.

نتمنى من حكومتنا ان تتبنى حالة ميرال بالكامل

اتمنى لك مستقبل سعيد جميلتي 💙💙 #انقذوا_ميرال pic.twitter.com/TviDkXUQc3 — 𝑎𝑦𝑎𝑡 𝑎𝑏𝑑𝑢𝑙𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑤𝑎ℎ𝑎𝑖𝑏𝑖 (@ayawahaibi) July 22, 2021

أدرجوا حالة ميرال في التطبيق @DarAlAttaa ، لا يستحق أي طفل المعاناة في بلاد الخير .

#انقذوا_ميرال pic.twitter.com/lfopEvPrMo — فهــد بن محمـود (@feerrdy) July 21, 2021

ما هو مرض تليف الرئة؟

و تليف الرئة هو مرض مزمن يصعب علاجه في أحيان كثيرة، ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة تؤثر على أعضاء الجسم الأخرى، ويعتبر من أخطر أمراض الرئة.

وهو عبارة عن حدوث تليف فى جدران الحويصلات الهوائية مما يؤدى إلى تدمير الأوعية الدموية الموجودة فى نسيج الرئة.

هذا الأمر يفقد الرئة أهم وظيفة لها وهي تحميل الدم بالأكسجين وتخليصه من غاز ثانى أكسيد الكربون.

يحدث نتيجة هذا المرض نقص فى كمية الأكسجين المتجهة إلى كافة أجهزة الجسم مما يسبب العديد من المضاعفات الخطيرة، مثل اضطراب فى ضربات القلب. حسب موقع “ويب طب”

أعراض تليف الرئة

وقد تشمل علامات وأعراض التليف الرئوي ضيق النفس وسعالاً جافًا، مع الإرهاق والتعب المستمر وفقدان الوزن غير المبرر. بالإضافة إلى وجع في العضلات والمفاصل.

أسباب تليف الرئة

وهناك عدة أسباب للاصابة بالتليف الرئوي، أهمها كثرة التعرض لملوثات البيئة، كدخان مصانع الأسمنت، والفحم، وعوادم السيارات وتربية الطيور والحيوانات الأليفة.

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فضلا عن التعرض للأبخرة الضارة ودخان السجائر، ووجود خلل في الجهاز المناعي. وتناول بعض الأدوية على رأسها أدوية تنظيم ضربات القلب، والأدوية المستخدمة في العلاج الكيماوي.

ومن أسبابه أيضا العلاج الإشعاعي كما هو الحال في حالات الإصابة بالأورام. والإصابة ببعض الالتهابات الفيروسية.

مضاعفات التليف الرئوي

تشمل ارتفاع ضغط الدم الرئوي، وفشل القلب في الجانب الأيمن، وسرطان الرئة.

وهناك نوعين من الاختبارات التي يخضع لها المريض لتشخيص التليف الرئوي، وهي اختبارات التصوير عبر (الأشعة السينية X-RAY. والأشعة المقطعية CT.). والموجات الصوتية على القلب Echocardiogram.

أو عن طريق اختبارات وظائف الرئة وقياس معدل التنفس ونسبة الأكسجين، وممارسة اختبار التحمل، أو عبر منظار القصبات، أو أخذ عينة من الرئة.

علاج تليف الرئة

هذا ويأتي علاج الإصابة بهذا النوع من الأمراض الصدرية على النحو الآتي:

يعتبر تجنب المسبب هو أحد العلاجات التي تساعد على تحسن حالة المريض، فإذا ما كان السبب هو التدخين فإن التوقف عن التدخين هو الحل.

ممارسة التمارين التنفسية تعتبر أحد الحلول في هذه الحالة.

يقوم الطبيب بوصف بعض الأدوية التي تساعد على تحسن حالة المريض والتي من أبرزها الكورتيزون.

في حال تقدم حالة المريض فإنه يتم إعطاء الأكسجين البيتي الذي يساهم في الحفاظ على نسبة الأكسجين في الدم ضمن قيمها الطبيعية.

يعتبر العلاج التأهيلي أحد العلاجات المساندة المستخدمة في هذه الحالة.

في بعض الحالات التي يفشل فيها جميع الحلول السابقة فإن الأطباء قد يلجؤون إلى زراعة الرئة.

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