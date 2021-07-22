افتتاح أولمبياد طوكيو وإقالة مخرج حفل الافتتاح
افتتاح أولمبياد طوكيو وإقالة مخرج حفل الافتتاح
Videoرياضة

تعليقات ساخرة تتسبب في إقالة مخرج حفل افتتاح أولمبياد طوكيو

كتب fares Abo Shiha
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قبيل انطلاق افتتاح منافسات بطولة أولمبياد طوكيو 2021، المقرر مساء يوم غدٍ الجمعة، قرر منظمي أولمبياد طوكيو، بسبب تصريحات سابقة أدلى بها بشأن المحرقة النازية “الهولوكوست”.

أولمبياد طوكيو وإقالة المخرج

وجاءت إقالة مخرج الحفل عقب التقارير الإعلامية سابقة بشأن تنمره وسلوكه العدواني، ليقرر القائمين على تنظيم أولمبياد بطولة طوكيو.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان لها، إن ” إقالة كنتارو كوباياشي مخرج حفل افتتاح أولمبياد طوكيو، جاءت بسبب سخريته من الهولوكوست خلال عمله في الكوميديا في عام 1998م، والتي أعيدت للظهور في وسائل الإعلام المحلية”.

وأردفت اللجنة، ” أقدم اعتذاري لكل المتضررين وأيضًا سكان طوكيو والشعب الياباني لحدوث ذلك مع اقتراب حفل الافتتاح”.

افتتاح أولمبياد طوكيو وزعماء العالم

وأفادت وسائل الإعلام اليابانية بأن أقل من 950 شخصًا سيحضرون حفل الافتتاح من بينهم 15 من زعماء ورؤساء دول العالم، في ظل الإجراءات المشددة لمكافحة وباء فيروس كورونا.

ووصلت زوجة الرئيس الأمريكي ” جيل بايدن” إلى اليابان، حيث تقود وفدًا دبلوماسيًا من الولايات المتحدة في أولمبياد طوكيو 2021.

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وستتناول بايدن وجبة العشاء في وقت لاحق مساء اليوم مع سوجا يوشيهيدي رئيس الوزراء الياباني وزوجته ماريكو سوجا في العاصمة اليابانية.

الإصابات بكورونا

وقد أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو عن إصابة 87 حالة إصابة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية، مما أجبر بعض الرياضيين على الانسحاب من البطولة ودخول زملائهم في العزل جراء ذلك.

فقد قرر منتخب الروسي للتجديف الانسحاب من المسابقة، بينما عزل الفريق الأمريكي للجمباز الانتقال إلى فندق وفقًا لما قاله المدرب في وقت سابق الأسبوع الجاري.

موعد افتتاح أولمبياد طوكيو

وستقام مراسم افتتاح بطولة أولمبياد طوكيو مساء يوم غدٍ الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة اليابان.

بينما ستكون بتوقيت القاهرة عند الساعة الواحدة ظهرًا، وبتوقيت مكة المكرمة “السعودية” عند الساعة الثانية مساءً.

وتستمر منافسات بطولة أولمبياد طوكيو، حتى الثامن من شهر أغسطس/ آب من الشهر المقبل، لكن هذه البطولة ستقام دون حضور الجماهير بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا.

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