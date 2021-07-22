تعليقات ساخرة تتسبب في إقالة مخرج حفل افتتاح أولمبياد طوكيو

قبيل انطلاق افتتاح منافسات بطولة أولمبياد طوكيو 2021، المقرر مساء يوم غدٍ الجمعة، قرر منظمي أولمبياد طوكيو، بسبب تصريحات سابقة أدلى بها بشأن المحرقة النازية “الهولوكوست”.

أولمبياد طوكيو وإقالة المخرج

وجاءت إقالة مخرج الحفل عقب التقارير الإعلامية سابقة بشأن تنمره وسلوكه العدواني، ليقرر القائمين على تنظيم أولمبياد بطولة طوكيو.

نار الهولوكوست: اللجنة المشرفة على #أولمبياد_طوكيو تقيل مخرج حفل افتتاح البطولة.

تقرير: حسين السيد pic.twitter.com/6UtllCXsO3 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 22, 2021

وقالت اللجنة المنظمة في بيان لها، إن ” إقالة كنتارو كوباياشي مخرج حفل افتتاح أولمبياد طوكيو، جاءت بسبب سخريته من الهولوكوست خلال عمله في الكوميديا في عام 1998م، والتي أعيدت للظهور في وسائل الإعلام المحلية”.

وأردفت اللجنة، ” أقدم اعتذاري لكل المتضررين وأيضًا سكان طوكيو والشعب الياباني لحدوث ذلك مع اقتراب حفل الافتتاح”.

افتتاح أولمبياد طوكيو وزعماء العالم

وأفادت وسائل الإعلام اليابانية بأن أقل من 950 شخصًا سيحضرون حفل الافتتاح من بينهم 15 من زعماء ورؤساء دول العالم، في ظل الإجراءات المشددة لمكافحة وباء فيروس كورونا.

ووصلت زوجة الرئيس الأمريكي ” جيل بايدن” إلى اليابان، حيث تقود وفدًا دبلوماسيًا من الولايات المتحدة في أولمبياد طوكيو 2021.

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وستتناول بايدن وجبة العشاء في وقت لاحق مساء اليوم مع سوجا يوشيهيدي رئيس الوزراء الياباني وزوجته ماريكو سوجا في العاصمة اليابانية.

نتـائج كرة قدم رجـال ⚽️ : مصر 🇪🇬 ٠ / ٠ اسبـانيا 🇪🇸

السعودية 🇸🇦 ١ / ٢ ساحل العاج 🇨🇮

نيوزيلاندا 🇳🇿 ١ / ٠ كوريا الجنوبية 🇰🇷

فرنسا 🇫🇷 ١ / ٤ المكسيك 🇲🇽#أولمبياد_طوكيو #tokyo2020 pic.twitter.com/TeDe4E1Hkl — اولمبياد طوكيو (@toky0_20) July 22, 2021

الإصابات بكورونا

وقد أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو عن إصابة 87 حالة إصابة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية، مما أجبر بعض الرياضيين على الانسحاب من البطولة ودخول زملائهم في العزل جراء ذلك.

سبب إقالة مخرج حفل افتتاح "أولمبياد طوكيو" هو تعليقات سابقة له عن الهولوكوست pic.twitter.com/qYTq9mMdd2 — KoooraWorld (@KoooraWorld) July 22, 2021

فقد قرر منتخب الروسي للتجديف الانسحاب من المسابقة، بينما عزل الفريق الأمريكي للجمباز الانتقال إلى فندق وفقًا لما قاله المدرب في وقت سابق الأسبوع الجاري.

موعد افتتاح أولمبياد طوكيو

وستقام مراسم افتتاح بطولة أولمبياد طوكيو مساء يوم غدٍ الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة اليابان.

إليـــكم جـدول منــافسـات الغـد 🔥😍 سيبدأ المنتخب السعودي والمصـري مشوارهما 🥳⚽️ وقمة بين البرازيل والمانيا ⚽️🤯🔥#أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 pic.twitter.com/Zl2RLrh3wg — اولمبياد طوكيو (@toky0_20) July 21, 2021

بينما ستكون بتوقيت القاهرة عند الساعة الواحدة ظهرًا، وبتوقيت مكة المكرمة “السعودية” عند الساعة الثانية مساءً.

وتستمر منافسات بطولة أولمبياد طوكيو، حتى الثامن من شهر أغسطس/ آب من الشهر المقبل، لكن هذه البطولة ستقام دون حضور الجماهير بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا.

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