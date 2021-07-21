ياسمين عبد العزيز تعود من الموت بمعجزة وشقيقها يحمد الله

نجت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز من الموت بمعجزة وعادت للحياة وخرجت من العناية المركزة بعد دخولها في غيبوبة تامة منذ أيام، جراء خطأ طبي أثناء إجرائها عملية جراحية.

جاء ذلك بحسب ما كشف شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز، في منشور له عبر حسابه الرسمي بفيس بوك.

وقال وائل وفق ما رصدت (وطن):”الحمد لله خرجت من العنايه المركزه بفضل ربنا وكل الي بيحبوها بس مفيش زيارت”.

ياسمين عبد العزيز

ويشار إلى أن ياسمين عبد العزيز، كانت قد أجرت عملية لاستئصال ورم ليفي في الرحم، وأصيبت بتلوث في الدم أثناء الجراحة.

حيث تسببت مضاعفات تلوث الدم في نقل ياسمين عبد العزيز إلى العناية المركزة بمستشفى السلام الدولي، حيث دخلت في غيبوبة.

وكان أحمد العوضي أعلن مساء السبت، عن مرور زوجته ياسمين عبد العزيز بأزمة صحية احتجزت على أثرها في إحدى المستشفيات، مطالبا الجميع بالدعاء لها لكي تمر من محنتها بسلام.

وسرعان ما بدأ العديد من الفنانين في طلب الدعاء لياسمين، فيما أشارت تقارير صحفية أنها تعرضت إلى تلوث بكتيري أثناء إجراء عملية جراحية وهو ما أدخلها في مضاعفات صحية، تسببت في تدهور حالتها بشكل مفاجيء.

قرار من السيسي لأجل ياسمين عبد العزيز

وقبل يومين تدخل رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، بشكل شخصي في أزمة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد تدهور وضعها الصحي ودخولها العناية المركزة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية “لتكيس المبايض”.

وفي هذا السياق أعلن الفنان وائل عبدالعزيز، في منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن السيسي أمر بإرسال فريق طبي متكامل لمتابعة حالة شقيقته.

ودون في منشوره الذي رصدته (وطن) ما نصه:”نشكر سيادة رئيس الجمهوريه السيد / عبد الفتاح السيسي والد لكل المصريين، علي إرسال فريق طبي متكامل لمتابعه الحاله والإشراف علي أطباء إجراء العملية آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا، دعاوتكم في يوم عرفة جزاكم الله خير”

هذا وأوضح عضو نقابة الأطباء المصريين، إبراهيم الزيات، في تصريحات لبرنامج “حضرة المواطن”، أنه في حال إثبات وقوع الطبيب في خطأ طبي يتم محاسبته بكل الطرق.

اقرأ أيضاً: مفسرة أحلام تكشف سبب تدهور حالة ياسمين عبدالعزيز وتتحدث عن (سحر أسود)

ويتبع الطريق القانوني عن طريق إحالته إلى النيابة العامة إلى جانب محاسبته نقابيًا عن طريق لجنة الشكاوي ولجنة أداب المهنة.

وأكد الزيات أن الحساب يشمل الجميع مهما كان اسم الطبيب، ويكون بدرجات متفاوتة تبدأ من توجيه اللوم وحتى الشطب من النقابة لفترات أو نهائيا ومدى الحياة.

وأشار عضو نقابة الأطباء المصريين إلى أن استخدام المنظار الجراحي له إرشادات دولية يجب اتباعها، وبالتالي فإن من يخالفها يدخل في إطار الإهمال الطبي، ويتم تحديد العقوبة على حسب الخطأ، على حد قوله.

ياسمين عبدالعزيز تعيد مأساة سعاد نصر للواجهة

وتعيد حالة النجمة ياسمين عبد العزيز إلى الذاكرة قضية الفنانة الراحلة، سعاد نصر، التي توفيت على إثر خطأ طبي خلال إجرائها عملية جراحية تجميلية.

وكانت سعاد نصر قد رحلت عن عمر ناهز، 53 عاما، بعدما أجرت عملية شفط دهون في العام 2006، حيث دخلت في غيبوبة لمدة عام نتيجة جرعة تخدير زائدة.

وكشف محمد عبد المنعم زوج سعاد نصر، في أغسطس 2017، أنها استيقظت من غيبوبتها لمدة 5 دقائق وتحدثت إليه وأبلغته وصيتها.

وقال في تصريحات له، إنها “طلبت منه أن يدفنها سريعا، وأن يبقى أهلها لمدة ساعة كاملة أمام قبرها للدعاء لها بالرحمة بعد الرحيل، وفقا لما ذكرت صحف محلية وقتها.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك