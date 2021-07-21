مفتي عمان أحمد الخليلي يتعرض لحملة تشويه.. ما علاقة كتابه مصرع الإلحاد؟

دشن ناشطون عمانيون بموقع التواصل تويتر حملة تضامن واسعة مع المفتي العام لسلطنة عمان، الشيخ أحمد الخليلي، عقب تطاول البعض عليه وإساءتهم له بسبب كتابه “مصرع الإلحاد” الذي هدم أفكار الإلحاد ودمرها.

كفاكم الله شر قولهم والعمل ، وبارك الله في عمركم شيخنا الجليل . pic.twitter.com/pQQacjGYdr — عادل الكاسبي ADIL ALKASBI (@adil_alkasbi) July 21, 2021

وعبر وسوم “#كلنا_الشيخ_أحمد_الخليلي” و”#آن_لنا_أن_نقول_شيئا” و”#مصرع_الالحاد”، انتفض العمانيون يدافعون عن مفتي سلطنة عمان ضد مهاجميه والطاعنين به.

لو كل كلب عوى ألقمته حجرا

لأصبح الصخر مثقالا بدينار

عندما اشتد عليهم الألم صرخوا صرخة أخرجت قيحهم #كلنا_الشيخ_أحمد_الخليلي — المحذوري (@almahtheori) July 21, 2021

الشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان

ويتضح من الوسم أن حملة التضامن مع الشيخ الخليلي، بدأت بعد تداول تفاصيل جلسة لبعض النشطاء على تطبيق كلوب هاوس هاجموا فيها مفتي السلطنة تحت عنوان (محاكمة أحمد الخليلي بسبب كتاب مصرع الإلحاد).

هزلت صراحة.. هذلا الناس لازم حد يحطلهم حد.. حتى الله ورسوله ما سلموا منهم. اوجعهم كلام سماحة الشيخ فخرجوا ينعقون #كلنا_الشيخ_أحمد_الخليلي #كشخة_العيد pic.twitter.com/9IjGJMg15g — مازن الهطالي (@mazinMKS) July 21, 2021

وكتب هيثم بن محسن الهنائي مدافعا عن الشيخ الخليلي:”يا ناطح الجبل العالي ليكلِمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. دمت مسددا سيدي لن ينالوا منك فهم أضعف وأجهل وأحقر.”

يا ناطح الجبل العالي ليكلِمه

أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. دمت مسددا سيدي لن ينالوا منك فهم أضعف وأجهل وأحقر. #آن_لنا_أن_نقول_شيئا #كلنا_الشيخ_أحمد_الخليلي pic.twitter.com/W0ky0DMCq2 — هيثم بن محسن الهنائي (@haytham937) July 21, 2021

ودونت سارة:”كتاب مصرع_الإلحاد أصابهم في مقتل لذلك نقول لهم : ﴿مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ﴾. حفِظ الله شيخنا الجليل وأمدَّه بموفور الصحة والعافية.”

كتاب #مصرع_الإلحاد أصابهم في مقتل لذلك نقول لهم : ﴿مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ﴾ .

حفِظ الله شيخنا الجليل وأمدَّه بموفور الصحة والعافية ♥️. #كلنا_الشيخ_أحمد_الخليلي pic.twitter.com/St6YTpq34a — سَارة ⚖️. (@sii9n_) July 21, 2021

وقال وائل الحراصي:”لله درك أيها الشيخ الجليل المربّي، أرعبهم صوت الحق. كسرت شوكتهم و فضحت أفكارهم المسمومة الخبيثة فنزلت أحرفك عليهم كالصاعقة فلما ضربت أوجعت.”

لله درك أيها الشيخ الجليل المربّي ، أرعبهم صوت الحق . كسرت شوكتهم و فضحت أفكارهم المسمومة الخبيثة فنزلت أحرفك عليهم كالصاعقة فلما ضربت أوجعت . لم يزدك قذفهم و طعنهم و شتمهم إلا رفعة و شأنا . بارك الله فيكم و نفع بكم المسلمين . #كلنا_الشيخ_أحمد_الخليلي #آن_لنا_أن_نقول_شيئا pic.twitter.com/Tp13D2gwLP — وائل الحراصي 🇴🇲🇵🇸 (@wailalharrasi) July 21, 2021

وتابع:”لم يزدك قذفهم وطعنهم وشتمهم إلا رفعة وشأنا. بارك الله فيكم و نفع بكم المسلمين”.

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فيما وجهت ناشطة حديثها لقائد الحملة ضد مفتي السلطنة:”للغثيث الغبي وشلته الفاسدة، مهما حاولتهم لن تنجحوا في ما تخططون له. كلنا الشيخ أحمد الخليلي. وعسى وجع كتاب مصرع الإلحاد يزيد فيكم ولا ينقص.”

#آن_لنا_أن_نقول_شيئا للغثيث الغبي وشلته الفاسده☺️☺️☺️ مهما حاولتهم لن تنجحوا في ما تخططون له.#كلنا_الشيخ_احمد_الخليلي وعسى وجع كتاب #مصرع_الإلحاد يزيد فيكم ولا ينقص 😎 pic.twitter.com/r6p4hL3nJi — Bint__alraisi (@BINT__ALRAISI) July 21, 2021

كتاب مصرع الإلحاد لأحمد الخليلي

وكان دشن في ديسمبر من العام 2019 كتاب (مصرع الإلحاد ببراهين الإيمان) للشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان.

ويقع الكتاب في مجلدين، وصدّره الخليلي بشكر وعرفان، ثم مقدمة، ثم تمهيد بين يدي الكتاب المجلد الأول يقع في أكثر من 635 صفحة، ويحتوي على بابين، وفي كل باب فصول ومباحث.

والمجلد الثاني يقع في أكثر من 600 صفحة، ويحتوي على ثلاثة أبواب، وفي كل باب فصول ومباحث، ورجع فيه الشيخ إلى أكثر من 260 مرجعا متنوعا.

من الأبواب التي شملها المؤلف (في تعزيز الإيمان بالغيب وبيان ضرورته في حياة الناس، وفي البراهين التي في خلق الانسان، وفي البراهين التي في خلق الحيوان، في البراهين التي اشتملت عليها الكيمياء الحيوية.)

(وفي البراهين التي في أنحاء الآفاق، وفي البراهين التي في خلق الذرة، وفي استحالة أن تكون الصدفة هي أساس وجود الكون، وفي شبهات الملاحدة).

ومما قاله الشيخ الخليلي في خاتمته التي بلغت 20 صفحة من الكتاب: وقد يسره الله تعالى فقد جمعته في فترة قياسية من الزمن، إذ لم يتعد تأليفه عامًا واحدًا.

وقال فيها كذلك: وقد اعترضتني في هذا العام أسفار وأمراض حالت بيني وبين الاستمرار في هذا العمل، ولكن لطف الله تعالى هو الذي يسره لي.

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