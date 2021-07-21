سابقة هي الأولى من نوعها.. مجندات سعوديات داخل الحرم يحرسن الحجاج (فيديو)

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ السعودية، انضمت منذ أبريل الماضي مجندات سعوديات لقوى الأمن المسؤولة عن مراقبة الحجاج والمعتمرين في مكة والمدينة.

ويأتي ذلك ضمن ما أحدثه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من إصلاحات اجتماعية واقتصادية مزعومة في إطار خطط لتحديث المملكة المحافظة وجذب استثمارات أجنبية ضمن مساع لتنويع الموارد الاقتصادية.

وبموجب خطته الإصلاحية، المعروفة باسم رؤية 2030، رفع ولي العهد حظرا كان مفروضا على قيادة النساء للسيارات.

كما سمح للنساء البالغات بالسفر دون إذن من ولي الأمر ومنحهن مزيدا من السيطرة على المسائل العائلية.

غير أن تلك الخطة الإصلاحية تزامنت مع حملة على المعارضين الذين بينهم ناشطات مطالبات بحقوق المرأة.

مجندات سعوديات

هذا ونقلت “رويترز” شهادة السعودية منى التي قررت الانضمام لقوى الأمن في بلادها لتكون ضمن أول مجموعة من الجنديات السعوديات اللائي يشاركن في تأمين موسم الحج.

ووفق الوكالة تقضي منى نوبة عملها متجولة في المسجد الحرام بمكة، وهي ترتدي زيا باللون الكاكي يتألف من سترة طويلة وسروال فضفاض وبيريه أسود اللون تضعه فوق حجاب يغطي شعرها.

وقالت منى: “التحقت في السلك العسكري، وأكمل مسيرة والدي رحمة الله عليه في أطهر بقعة في بيت الله الحرام لخدمة ضيوفه، وهي خدمة سامية للغاية”، رافضة ذكر اسم عائلتها.

من جانبها قالت سمر وهي جندية سعودية أخرى في أمن الحج والعمرة، لـ”رويترز” بينما تراقب الحجاج قرب الكعبة إن عائلتها شجعتها على الانضمام للخدمة العسكرية بعد أن درست علم النفس.

وأضافت “هذا إنجاز عظيم لنا، وأكبر فخر لنا أن نكون تحت خدمة الدين والوطن وتحت خدمة ضيوف الرحمن”.

هذا وقصرت السلطات السعودية أداء الحج هذه السنة، وللعام الثاني على التوالي، على المواطنين السعوديين والمقيمين، الأمر الذي حرم ملايين الحجاج من الخارج من أداء المناسك وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا.

العسكرية السعودية جواهر الشمري

وفي حديث لقناة “العربية” السعودية، قالت المجندة جواهر الشمري: «اليوم أنا كعسكرية سعودية أعمل في موسم حج هذا العام كمفتش سلامة في المديرية العام للدفاع المدني، وهذا فخر كبير بالنسبة لي وشعور عظيم وعمل إنساني».

وأضافت: «دخولي للقطاع العسكري لخدمة وطني وديني، ومن مهامي كمفتش سلامة الوقوف على المخيمات الوقوف على المخيمات للتأكد من متطلبات الوقاية من الحريق مثل الإنشاءات وطفايات الحريق».

بينما أكدت مجندة أخرى، أن الجولات التفتيشية تستمر طوال أيام الحج في كافة المشاعر المقدسة عبر تقنيات وتطبيقات حديثة تسهل عمليات الرصد على مفتشات السلامة.

موسم الحج

ومنذ يوم السبت الماضي، تحولت أنظار العالم الإسلامي إلى مكة المكرمة؛ حيث بدأ الحجاج بالتوافد وأداء طواف القدوم.

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ويأتي هذا الحج وللعام الثاني على التوالي، بعدد محدود من الحجاج يبلغ 60 ألفاً فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة؛ خشية تداعيات “كورونا”، الأمر الذي حرم ملايين الحجاج من الخارج من أداء المناسك؛ وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان عام 1441 هجرية (2020 ميلادية) قد شهد موسماً استثنائياً للحج، من جراء تفشي الفيروس، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج في 2019 من كل أرجاء العالم.

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