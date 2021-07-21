كريم محمود عبد العزيز شاهد والده بعد عام على وفاته وهذا ما طلبه منه (فيديو)

كشف الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز عن تعرضه لموقف غريب جداً بعد مرور عام على وفاة والده الفنان محمود عبد العزيز.

(رأيت والدي بعد وفاته بعام)

وقال كريم محمود عبد العزيز خلال حواره ببرنامج (معكم)، المذاع عبر قناة مع الإعلامية منى الشاذلي، cbc: (ليا سنين بسأل في الموضوع ده.. بعد وفاة والدى بسنة كنت نايم والمفروض ورايا تصوير.. وفجأة لقيت أبويا بيصحيني من النوم.. بس من غير لمس).

وتابع كريم محمود عبد العزيز: (أنا اتعاملت عادي بدون أي اندهاش، وصحيت وكلمته، والدي قال ليا خد دش حلو وروح التصوير بتاعك وأنت فرش وحلو).

وعقب كريم محمود عبد العزيز: (بصيت ملقتهوس موجود واختفي، ووقتها أدركت اني صاحي و مش نايم، وبعد فترة كلمني المخرج بيتر عن دور لي في فيلم موسى، ولما مثلت الدور لقيت مشهد يشبه هذا الأمر الذي رأيته مع والدي).

كريم محمود عبد العزيز يبكي

وأشار كريم محمود عبد العزيز إلى أن هذا الأمر جعله يبكي مضيفاً: (حصلت ليا حالة وأنا بقرأ العمل وبكيت غصب عنى.. وافتكرت ما تعرضت له وتأثرت كثيراً).

وتحدث كريم محمود عبد العزيز عن تعرضه لأزمة في بداية حياته الفنية بسبب انحصار أعماله فى الأدوار الكوميدية فقط.

وأوضح الفنان المصري أنه لم يتمكن من إخراج ما لديه من طاقة وتنوع بسبب ذلك، معقباً: (دي مكنتش دماغي ولا ده كان نفسى فيه.. كان نفسي أعمل حاجة فيها تركيز.. ومرة كنت قاعد في الساحل فكلمني بيتر ميمى وقال لي فكرة فيلم موسى.. وأنا ما صدقت).

فيلم (موسى) وأزمة نفسية

وقال كريم محمود عبد العزيز إنه اندهش في بداية الأمر، كون فكرة الفيلم تدور حول بطل (روبوت)، ولكنه مع تحمس فريق العمل واجتهادهم خرج الفيلم بالشكل الذي أعجب جميع المشاهدين.

وأشار عبد العزيز إلى أنه كان يتمنى أن يؤدى مثل هذه الأدوار التي تتطلب جهدا في التفكير والعمل، مؤكداً أنه كان متحمسا جداً لأداء دوره فى فيلم (موسى)، لدرجة أنه انعزل عن حياته الخاصة خلال دراسة الشخصية والاستعداد لها، وأثناء التصوير أيضا.

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وتابع: (مراتي وأخويا شاهدوا انعزالي خلال فترة تصوير الفيلم، وقالوا لي لو هيعمل فيك كدا بلاش الفيلم ده، خاصة أني بدأت أمرض كثيراً فى تلك الفترة).

وأكد كريم محمود عبد العزيز أنه شعر بأنه غير سليم نفسيا بسبب هذا العمل، وأنه بحاجة إلى طبيب نفسي.

(والدي سوبر هيرو)

كما تحدث كريم محمود عبد العزيز عن الصعوبات التي واجهها والده الراحل محمود عبد العزيز، وقال: (والدي كان بيحكيلي عن كم الإحباطات التي تعرض لها في بداية حياته الفنية، وإزاي هو سافر برا واشتغل أي حاجة وباع جرايد.. ومخرج كبير قال لوالدي أنت ملكش فى الموضوع خلال مرحلة الجامعة).

وأضاف كريم محمود عبد العزيز أن والده سافر إلى النمسا بعد الإحباط الذى تعرض له، متابعا: (في النمسا باع جرايد ونام على الرصيف وشقى وتعب.. والدي أكبر من السوبر هيرو فى حياتي).

وحول فيديوهاته على تطبيق (تيك توك)، وضح كريم محمود عبد العزيز إنه يكون متحمساً جداً لها، وتابع ضاحكاً: (لكن معرفش إنها بتكون فضيحة بهذا الشكل).

إياد نصار متفاجئ

وفي ذات اللقاء، أكد الفنان الأردني إياد نصار أنه تفاجأ من أداء كريم محمود عبد العزيز في فيلم (موسى).

وأشار إياد نصار إلى أن كريم محمود عبد العزيز كان مبدعا ولديه طاقة كبيرة، وأن الفيلم كان يتحدث عن التغيير وكيفية فرض الحماية بالطريقة القديمة المتحجرة والحديثة المتفائلة بالتكنولوجيا.

وأضاف الفنان الأردني، أن فيلم (موسى) به مشاهد فى غاية الصعوبة كون الأمر مرتبط بشخصية (روبوتية)، وليست شخصية حقيقة، تستهدف الأعمار الصغيرة التي تعايش التكنولوجيا، معقباً: (بناء على ذلك، كان يجب تقديم عمل لا يكون معقدا حتى ينال إعجاب المشاهدين).

ويجسد كريم شخصية في فيلم (موسى)، شخصية (يحيى) طالب في كلية الهندسة، يحاول اختراع روبوت يكون الأول في الشرق الأوسط، بهدف الانتقام. لموت والده وتحقيق العدالة من وجهة نظره، ولكن هذا الروبوت يعرضه لملاحقة من قبل السلطات.

من هو كريم محمود عبدالعزيز؟

يذكر أن كريم محمود عبد العزيز هو نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وقدم معه العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل جبل الحلال، ومحمود المصري.

ولد كريم عبد العزيز (37 عاماً) في القاهرة، وبدأ مسيرته الفنية في فيلم البحر بيضحك ليه عام 1995

وفي عام 2000، شارك كريم محمود عبدالعزيز في فيلم (الناظر)، وبعدها قدم عدد من الأفلام السينمائية.

كما تزوج كريم عبدالعزيز من آن الرفاعي في يوليو 2011 وأنجب منها ثلاث أطفال.

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