حملة لمقاطعة مكتبة جرير تلقى تفاعلا واسعا.. ماذا فعلت مجددا؟

تفاعل نشطاء تويتر في المملكة العربية السعودية بشكل واسع مع حملة تدعو لمقاطعة مكتبة جرير، بعد انتشار فيديو لشاب يوضح فيه ارتفاع أسعار السلع في المكتبة بشكل مبالغ فيه دون أي مبرر.

#مقاطعه_مكتبه_جرير. أسعارهم مره مبالغ فيها900% بالميه أسعار خياليه وكل مالديهم برا رخيص واسعار مناسبه ومتناول للجميع ، وخاصة الكتب والروايات . pic.twitter.com/f2WWw1CvG6 — عساف نايف الهربيد الشمري (@assaf7790) July 21, 2021

وعبر وسم “#مقاطعة_مكتبة_جرير” دونت آلاف التغريدات المنددة بسياسات القائمين على إدارة المكتبة، ورفع أسعار المنتجات دون سبب ما اعتبروه جشعا وطمعا.

#مقاطعه_مكتبه_جرير مكتبة جرير والصيدليات يتنافسون من أغلى طيب على الأقل اذا بترفعون ارفعو بحدود المعقول بحيث نقدر نشتري المنتج أتمنى من وزارة التجارة تنظر بموضوع ارتفاع الأسعار المبالغ فيه — 🌸 (@87d_u) July 21, 2021

أغلى أسعار للكتب فيها والناس عندهم الاسم يعتبر ماركة عالمية والي يشتري منها يحسب انه اشترى افضل مايوجد والعليا يوجد فيها والابراج سلع ومثلها بالاسواق العامة والسعر خيالي هناك وهنا عادي وفي متناول الجميع #مقاطعه_مكتبه_جرير — البركان العالمي (@VolcanO_World) July 21, 2021

ارتفاع الأسعار في مكتبة جرير

ووثق مواطن سعودي بالفيديو من داخل مكتبة جرير، ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وعقد مقارنة بين الأسعار الحديثة والقديمة، ما تسبب بجدل واسع في المملكة.

هاشتاق #مقاطعه_مكتبه_جرير يصعد للترند، بعد توثيق شاب لارتفاع أسعار المنتجات بشكل مبالغ فيه. pic.twitter.com/3t8rrmOqqH — WHR (@whrumor) July 21, 2021

وطرح بعض النشطاء اسم مكتبات بديلة لجرير ويتوفر بها نفس المنتجات وبأسعار أقل بكثير، كما نصح آخرون بالتوجه إلى الشراء أونلاين.

بسيطة حبايبي أطلبوا أون لاين وخلو ألوانه عنده 😁

وينسور آند نيوتن ب ١٩٩

في إي باي ب ١٦ ريال فقط 😁

فقط شركة شحن رخيصة وخلال اسبوع واغراضك عندك 👌🏻

والأفضل أطلب كل شي مره وحده يجيك بتراب الفلوس 😍#مقاطعه_مكتبه_جرير pic.twitter.com/mPFF9WmBZq — Rahof~ (@rory_230) July 21, 2021

جرير تحسب هي المكتبة الوحيدة فسعودية اعطيكم مجموعة مكتبات بنفس مواصفات جرير وبأسعار معقولة وتجد فيها اي شي تحتاجه كتب + الوان + قصص الخ #مقاطعه_مكتبه_جرير pic.twitter.com/jtT0z1tDPo — 💙 NAJED CLOUD 🇸🇦 (@Cloud2020202020) July 21, 2021

كما استذكر النشطاء ترويج مكتبة جرير منذ فترة لكتب الكاتبة المصرية الراحلة نوال السعداوي، ما تسبب في حملة غضب تجاه المكتبة أجبرتها على التراجع وحذف كتب نوال السعداوي، المعروفة بعدائها للإسلام وتشويهه.

#مقاطعه_مكتبه_جرير بعد سالفة نشرها كتب الكـ.ـافرة الهالكة نوال السعداوي وانا مقاطعها واجدد المقاطعه رغم اني مقاطعها ولكن دعم للمقاطعه استمروا فهي لاتبيع اكل وشرب وانما تبيع خردوات لاقيمة حقيقيه لها pic.twitter.com/NHDhXZvSni — |لا| (@z_xxzoon007) July 21, 2021

#مقاطعه_مكتبه_جرير واجب ديني خاصةً بعد أن أظهرت تبعيتها لكل من يُسيء للدين والذات الإلهية.

لا شيء أغلى من العقيدة! pic.twitter.com/QE5q7w62hP — علماء السلطان (@HDMshk2) July 21, 2021

مكتبة جرير توقف بيع كتب نوال السعداوي

ويشار إلى أنه في منتصف يونيو الماضي، نجحت حملة المقاطعة التي دشنها ناشطون سعوديون ضد مكتبة جرير، في تراجع المكتبة عن بيع كتب نوال السعداوي الكاتبة المصرية الراحلة، التي اشتهرت بالترويج للإلحاد والمثلية ومحاربة الإسلام صراحة.

وبعملية بحث سريعة وقتها اتضح أن مكتبة جرير حذفت جميع كتب الكاتبة المصرية نوال السعداوي من الموقع، وأوقفت بيعها في جميع فروعها.

حملة غاضبة ضد كتب نوال السعداوي

ويأتي ذلك بعد حملة غاضبة دشنها مغردون ضد المكتبة الأشهر في المملكة العربية السعودية، التي يوجد فرعها الرئيسي بالرياض ولديها فروع في كل من قطر والكويت والإمارات.

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وعبر وسمي “#مقاطعه_مكتبه_جرير” و”#جرير_تروج_للكفر” طالب رواد موقع التدوين “تويتر” الى مقاطعة المكتبة وحذف تطبيقها من الهواتف الشخصية.وترك تقييم سيئ على منصتي “أبل ستور” و”بلاي ستور” ردًا على ترويجها لكتب السعداوي المتهمة بالالحاد، وبث الأفكار المنحرفة، خاصة أفكارها التي تدعو لتحرير المرأة.

من هي نوال السعداوي؟

ونوال السعداوي (27 أكتوبر 1931 — 21 مارس 2021)، طبيبة أمراض صدرية، وطبيبة أمراض نفسية، وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

كتبت العديد من الكتب عن المرأة في الإسلام، اُشتهرت بمحاربتها لظاهرة ختان الذكور والإناث.

وشكّلت السعداوي لعقود طويلة رمزًا بارزًا للكفاح النسوي في العالم العربي، لكن مواقفها أثارت جدلًا كبيرًا خصوصًا بسبب مجاهرتها في تحدي المحظورات المتصلة بالدين والجنس والسياسة.

وكان للسعداوي مواقف سببت لها اتهامات بهدم الدين، وإفساد أخلاق المجتمع:

في 1 تموز (يوليو) 2018: طالبت بتغيير نصوص الكتب السماوية في القرآن والإنجيل والتوراة إذا تعارضت مع المصلحة العامة؛ إذ قالت: “لا يوجد ثوابت في الأديان ولا يوجد نص ثابت، وتجديد الخطاب الديني يعني تغيير الثوابت”.

في عام 2014 قالت إنّ نظام الميراث الإسلامي ظلمٌ كبير للمرأة، ويجب مساواة ميراث الرجل والمرأة، وأضافت أن جذر اضطهاد المرأة يرجع إلى النظام الرأسمالي الحديث والذي تدعمه المؤسسات الدينية.

نشرت في عام 1972 كتابًا بعنوان “المرأة والجنس”، ناقدةً جميع أنواع العنف التي تتعرض لها المرأة كالختان و”الطقوس الوحشية التي تقام في المجتمع الريفي للتأكد من عذرية الفتاة”.

تتساءل السعداوي دومًا في حواراتها لماذا تتحجّب المرأة ولا يتحجّب الرجل، بالرغم من وجود شهوة لكل منهما؟، إذ كانت تعتقد أنّ الحجاب والنقاب من صور العبودية وضد الأخلاق والأمن، وأنّ الحجاب لا يعبر عن الأخلاق.

دافعت نوال السعداوي عن المثليين الجنسيين وحقوقهم، قائلة: “الجنس عادة وتعوّد، والمثلية لها أسبابها، وجزء منها وراثي بجانب التربية والخوف، والأمر يتطلب تحليله وإرجاعه لأسبابه الاجتماعية والبيولوجية، وليس وضعهم في السجون، لأنّ هذا ليس الحل، ولازم يكون فيه حرية، فالمجتمع والدين لا دخل لهم بالجنس”.

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