بلقيس فتحي في المستشفى بعد وعكة صحية طارئة وهذه طبيعة مرضها

أثارت الفنانة الإماراتية ذات الأصول اليمنية بلقيس فتحي، قلق جمهورها إثر انتشار صورة لها وهي داخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة.

حيث شاركت بلقيس جمهورها عبر (سناب شات)، صورة لها وهي على سرير الشفاء، من داخل أحد المستشفيات، وتبين أنها لحظة إجراءها فحوصات طبية لتشخيص مرضها.

ووصفت بلقيس في حينها أنها تمر بوعكة (بسيطة)، ثم اعتذرت لجمهورها عن عدم استكمال فيديو كانت تصوره لمشاركته معهم، منوهةً إلى أنها ستغيب لفترة.

وما أثار قلق الجمهور أن بلقيس طلبت منهم الدعاء لها قائلة: (وعكة صحية بسيطة، سامحوني ما قدرت أكمل سناب أمس، إن شاء الله لحظات وارجع أكلمكم.. ادعولي).

بلقيس فتحي: أصبت بفيروس معدة

وكشفت بلقيس فتحي لاحقاً طبيعة تلك الوعكة التي ألمت بها واستدعت دخولها إلى المستشفى بشكل طارئ.

وبفيديو عبر حسابها على (سناب شات) قالت بلقيس: (أنا آسفة قلقتكم، وشكراً كثير كثير لكل الرسائل اللي وصلتني، وشكرا لكل الناس اللي اتصلت تتطمن عليا، الله يسلمكم).

وتابعت: (صار معي أنا وأختي فيروس في المعدة، وتعبت جداً، الحياة ما أعرف إيش أقولكم عنها).

وأكدت بلقيس فتحي أنها بخير الآن، مضيفة: (رحت المستشفى وسوولي أشعة avi والحمد لله تعافيت وصرت أحسن بكتير والآن أنا في مرحلة تعافي).

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بلقيس فتحي ترفع دعوى خلع ضد زوجها

وفي سياق آخر، ظهرت بلقيس فتحي قبل أسابيع في مشاهد احتفالية بمناسبة عيد ميلاد ابنها تركي، حيث رقصت بلقيس على أنغام الموسيقى، وشاركت ابنها اللعب والغناء مع الحيوانات.

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وكانت بلقيس فتحي قد رفعت قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف في المحاكم الإماراتية.

وكشفت بلقيس فتحي عن خلع زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف في مفاجأة لبرنامج “MBCTrending “.

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وفي اتصال هاتفي مع مقدم البرنامج الاعلامي صبحي عطري قالت بلقيس فتحي انها تثق بالقضاء الاماراتي.

فيما أشار عطري إلى أن بلقيس فتحي انتقلت للعيش في دبي .ولم يظهر سلطان عبد اللطيف معها في نشاطاتها خلال الفترة الماضية.

ولفتت بلقيس إلى أنه لا يمكنها التحدث أكثر عن موضوع الخلع .

وقال عطري إن خبر الاعلان عن انفصال بلقيس فتحي صعب عليه كونه كان أول من أعلن عن زواجها عام 2016.

وعن السبب في انفصال بلقيس قال عطري انه لا يسأل عادة هذا السؤال على المشاهير .

هل سرقت المهرة البحرينية زوج بلقيس؟

وأقحم الجمهور حينها الفنانة المهرة البحرينية واتهموها بسرقة زوج بلقيس.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور من خطبة المهرة البحرينية، وهي برفقة خطيبها الذي لم تكشف هويته حتى الآن، مؤكدين أنه رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف، وأن هذا هو السبب وراء رفع الفنانة الإماراتية يمنية الأصل بلقيس قضية الخلع ضده.

وأثارت هذه الأنباء والتعليقات غضب المهرة البحرينية التي خرجت عن صمتها وأكدت في عدة منشورات عبر حساب (سناب شات) أنها وبلقيس مثل الأخوات، وهي تحبها جداً.

وتابعت المهرة البحرينية: (البيوت أسرار ومن سعى لخرابها طلع أسرارها).

وأضافت في تعليق آخر رداً على إحدى المتابعات: (كما تدين تدان وهو خاين ولو دار ولف الزمان غريبة عقليتك راقية بس اختيارتك فاشلة من تاجر المخدرات، وهذا خاين عشرة، ومهما حلف بيرجع يخونك بما اني افهم بتحليل الشخصيات انتي متسرعة ومندفعة، في أفضل منه يتمنونك انتبهي من هالخطوة بيحن لها طال الزمن ولا قصر وبتعيشين حسرة دايم).

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وتابعت: (طول ما هو بالحلال وارجع اذكرك ان البيوت اسرار وانا ما رح تطلعين مني منو زوجي ولا خطيبي ومالي دخل بغيري طول عمري امشي جنب الحيط ولا لي شغل بغيري انا اتكلم عن نفسي بيتي سري).

وقالت الفنانة البحرينية بفيديو آخر حينها عبر (سناب شات) إنها لا تعرف سلطان ولم تقابله، وأن الصورة التي انتشرت لها مع شخص يظهره ظهره فقط للكاميرا، مفبركة.

وأضافت: (تأخرت بالرد بسبب حساسيتي تجاه الموضوع وتجاه صديقتي بلقيس).

وتابعت المهرة البحرينية: (أنا بعيدة عن المشاكل وتم وضعي بموقف جدا محرج، ليس أمراً سهلاً أن أخرج للنفي بأنني متزوجة زوج صديقتي).

المهرة البحرينية: (لم أرَ زوج بلقيس في حياتي)

وأوضحت قائلة: (تخيلوا أنا أطلع أبرر لكم شيئاً أنا لم أفعله، ولكن حين رأيت أن الموضوع طال وأخذ أكبر من حجمه، تألمت فعلاً).

وتحدثت المهرة البحرينية عن سلطان عبداللطيف قائلة: (من ناحية زوج الفنانة بلقيس، لا أعرفه ولم أره في حياتي ولا حتى صدفة، ولا أعرف لماذا هذا الاتهام، وهذه الصورة بعض الناس فاموا بتركيبها فسقطت التهمة علي، اللهم لا اعتراض).

واختتمت المهرة البحرينية حديثها بالقول: (صدقوني أنا لست متزوجة ولا متزوجة رجل بلقيس ولا هو خطيبي ولا أعرفه).

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