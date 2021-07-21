بقرة الشيف بوراك تنطح مصوره الخاص (فيديو)

شارك الشيف بوراك أوزدمير جمهوره، مقطع فيديو وهو يستعرض بقرته التي سيقوم بذبحها وتوزيع لحمها على الفقراء بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

موقف مُحرج بسبب بقرة بوراك

لكن بوراك تعرض لموقف مُحرج أثناء سيره مع البقرة الضخمة جداً، وبالفيديو الذي نشره عبر حسابه على (انستجرام)، هاجمت البقرة المصور بشكل مفاجئ وأسقطته أرضاً.

وانتشر الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما حدث، وعلق بوراك على الفيديو ساخراً: (احزروا ماذا حدث لصديقنا الذي قام بتصوير هذا الفيديو؟).

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وفي وقت سابق نشر بوراك صورة البقرة وعلق: (ماذا يجب أن يكون اسم هذا الثور الصغير؟ عيد مبارك).

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كما أعلن بوراك عن انتهاء المهمة، ونشر صورته وأمامه أكوام لحمة البقر، وحوله العديد من الأطفال، وعلق: (تمت المهمة، إجازة سعيدة، عيد مبارك).

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أصالة وبوراك معا

وفي سياق آخر، أثار ظهور الفنانة السورية أصالة نصري مع بوراك قبل أسابيع جدلاً واسعاً بسبب هجومها عليه في وقت سابق.

وشاركت أصالة، الشيف التركي استعراضاته المشهورة خلال طهيه وتقديمه للطعام أثناء زيارتها للمطعم الخاص به في مدينة دبي.

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وقامت أصالة بالفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتقليد عدد من حركات بوراك مثل الطرق على أواني الطعام وإشعال النيران في الأكل.

كما كتب الشيف بوراك اسم أصالة نصري على قطعة كبيرة من الخبز كما يفعل مع جميع المشاهير.

أصالة عن فيديو بوراك: (حقير جداً)

وسبق أن شنت أصالة هجومًا عنيفًا على الشيف بوراك قبل عامين، وذلك بعدما نشر الإعلامي اللبناني نيشان فيديو عبر حسابه على موقع (تويتر) يظهر فيه الشيف التركي وهو يداعب ماعزا صغيرا ثم يظهر في فيديو آخر وهو يقوم بشواء خروف وهو يضحك.

وكتب نيشان حينها: (فكرة الفيديو حقيرة)، لترد أصالة على تغريدته قائلة: (حقيرة جدا).

(بوراك يرقص مع مارسيلو)

ودائماً ما يظهر بوراك مع المشاهير، ويتباهى بذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدثها حين شارك جمهوره مقطعاً ظهر فيه وهو يرقص مع النجم البرازيلي مارسيلو مدافع نادي (ريال مدريد) الإسباني.

وظهر مارسيلو برفقة بوراك في مطعمه (أوزدمير) في دبي، وهما يرقصان، ويؤدي النجم البرازيلي حركات الرقص ببراعة أكثر من بوراك، خاصة أنه يشتهر بعشقه للرقص.

وعلق بوراك على المقطع الذي نشره عبر حسابه الرسمي على (انستجرام): (بوراك يرقص مع مارسيلو).

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رونالدينيو يقع في فخ بوراك

وقبلها بيوم، نشر بوراك على حسابه عبر (يوتيوب)، فيديو يوثق لحظة استقباله نجم برشلونة وميلان وباريس سان جيرمان السابق رونالدينيو.

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وظهر رونالدينيو وهو يتفاعل وعائلته مع مأكولات بوراك من أطباق اللحوم المشوية وقالب الحلوى الكبير الذي يحمل صورة النجم البرازيلي.

وظهر بوراك في مقطع آخر نشره عبر (انستجرام) وهو يمازح رونالدينيو ويتظاهر بأنه سيسكب عليه الطعام دون قصد، قبل أن يدخل في نوبة ضحك.

وعلق بوراك على المقطع: (آسف رونالدينيو).

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موظفة استقبال لدى بوراك تستفز محامي سعودي

وفي سياق آخر، أثار محامي سعودي جدلاً واسعاً بين الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام بسبب رد فعله غير المتوقع على استياءه من تعامل طاقم مطعم الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير في دبي.

وذكر المحامي السعودي بفيديو متداول أن تعامل أحد موظفات الاستقبال في مطعم بوراك في دبي، كان سيئاً، وهو ما دفعه لترك الطعام ودفع ضعف ثمنها دون تناول شيء منها.

ويقول المحامي بالفيديو: (هذا حسابنا، الحساب 793 درهم، وهذا أنا دفعت 1500 هدية، يلا قمنا مشينا، طبعا الأكل طلع من نفسنا).

شخص مُستاء من تعامل مطعم الشيف بوراك في دبي، فعاقبهم بدفع ضعف مبلغ الوجبة دون تناولها ! pic.twitter.com/ZIHd1Iiqf7 — WHR (@whrumor) June 10, 2021

وتابع: (نحنا نعترض على أسلوب التعامل السيء من مطعم بوراك، احنا ما أكلنا من هذا الأكل ولا حاجة، إحنا نعترض على أسلوبهم في استقبالنا).

كنافة بعلم فلسطين

هذا وقد عبر الشيف بوراك عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في ظل ما تعرضت له غزة والقدس من تصعيد إسرائيلي، بطريقته الخاصة.

وحضّر بوراك كنافة بألوان وتصميم العلم الفلسطيني، ووثق ذلك بفيديو نشره عبر حسابه على (فيسبوك).

وظهر بوراك خلال الفيديو وهو يصبغ الشعيرية التي تحضر بها الكنافة بألوان العلم الفلسطيني ومن ثم يعمل على تشكيلها لتأخذ شكل العلم.

وأرفق بوراك الفيديو بأغنية (دمي فلسطيني) للفنان الفلسطيني محمد عساف.

يُشار إلى أن الشيف بوراك أوزدمير افتتح مطعما في إمارة دبي في 25 ديسمبر/كانون الأول 2020، واستقبل فيه عدداً من المشاهير العرب. والعالميين مثل الفنان المصري محمد رمضان، ونجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، والممثل ويل سميث، وغيرهم.

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