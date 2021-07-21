أسما شريف منير تعتذر عن صورتها الجريئة:(انجرفت وأخطأت)

تصدر اسم الإعلامية المصرية أسما شريف منير، قائمة المواضيع الأكثر بحثاً بسبب نشرها صورة جريئة وغير لائقة، ثم حذفها مرة أخرى.

أسما شريف منير: شيطاني بيغلبني

وكانت البداية حين نشرت أسما شريف منير صورة لها عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترتدي ملابس مكشوفة بشكل صارخ، لكنها قامت بحذفها لاحقاً والاعتذار عنها.

وكتبت أسما شريف منير بعدما نشرت صورة جديدة: (مسحت الصورة اللي فاتت و قلت أنزل دي بس عشان ساعات شيطاني بيغلبني زي باقي البشر).

وتابعت: (ساعات بحس بالذات بعد ما خسيت أني عايزه ألبس لبس حلو وبناتي كده وأفرح أني بقي شكله حلو عليا، بس الصح صح مش هقاوح، أنا أصلاً مش بحب ألبس لبس مكشوف في العادي بس انجرفت ورا الدنيا اللي مش باقية).

الجمهور لفت نظرها لملابسها

وأضافت ابنة الفنان المصري شريف منير: (هقاوم الإحساس ده هركز مع نفسي وفي لبسي أكتر وهحاول أنقي لبس يكون معتدل، وحلو عشان أشجع نفسي والبنات اللي يتابعني أنهم يلبسوا لبس حلو في نفس الوقت مش مفتوح).

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واعترفت أسما شريف منير أنها أخطأت، معقبة: (مش عيب أن الواحد يعترف بغلطه وطول الوقت يحاول أنه يبقي أحسن، وبشكر المتابعين اللي لفته نظري بطريقة ذوق).

واختتمت أسما شريف منير بالقول: (كل سنة وأنتم طيبين وحبايبي ودعمي، ربنا يفرح قلبنا كلنا ويهدينا بحبكم).

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أسما شريف: الشعراوي متطرف

المفارقة أن أسما شريف منير احتلت صدارة (تريندات جوجل) وكانت الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الضخم قبل عامين لسبب مُعاكس جداً، وذلك بعد هجومها على فضيلة الشيخ الشعراوي ووصفه بالمتطرف.

وشنت حينها الإعلامية المصرية المعارضة آيات عرابي، هجوما عنيفا على أسما شريف منير ووصفتها بالراقصة (وأن أكبر إنجازاتها هي الظهور بملابس الاستحمام على أحد حمامات السباحة).

وتابعت حينها بمنشور عبر (فيسبوك): (راقصة أبوها ديو ث يسمح لها بارتداء هذه الملابس ومهنتها ان ترتمي في احضان هذا واحضان ذاك وتقبيل هذا وذاك ولا تستحي من ان تتعرى امام الناس في بلاتوه وان تعرض عريها على الناس مثلها مثل كل الراقصات).

آيات عرابي: جس نبض من النظام

وأوضحت آيات عرابي أن هجوم أسما على الشيخ الشعراوي مقصود ومتعمد وهو بمثابة (جس نبض من النظام للهجوم على ثوابت الإسلام لأجل مرحلة جديدة يهدف السيسي فيها لنزع هوية المجتمع الإسلامية).

وأضافت: (هذا مقصود وافساح المجال لامثال هذه الراقصة مقصود تماما، بلد يحدث فيها انقلاب يقوده السيسي الذي يقول (اللي ما يرضيش ربنا احنا معاه وبندعمه) فمن الطبيعي ان تكون حياتهم كلها سلسلة من الحرب على الدين).

وتسببت أسما شريف منير بجدل واسع في مصر بعد هجومها على الشيخ الراحل، محمد متولي الشعراوي.

وقالت آنذاك خلال منشور لها: (صباح الخير، عايزة آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟).

وقدم لها بعض المتابعين نصائحهم بمتابعة دروس الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي وتفسيره للقرآن، لترد قائلة: (طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه، ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلا ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت).

اعتذار أسما شريف منير

وبعد الهجوم الواسع الذي تعرضت له، أجبرت أسما على الاعتذار، عن وصفها لمنهج الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي بالمتطرف.

وقالت أسما شريف منير عبر حسابها على موقع (فيسبوك): (حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزه أقوله و حساه، اتفهم كلامي علي أني انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوي، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده، أنا مش بقيم فضيلة الإمام، أنا عمومًا عمري ما أحب أغلط في حد).

مشروع زواج جديد

وفي سياق آخر، نفت أسما شريف منير أن يكون هناك مشروع زواج جديد في حياتها بعد مرور أشهر على انفصالها عن الفنان محمود حجازي.

وقالت أسما شريف في تصريحات إعلامية حينها إنها في الفترة الحالية تركز على حياتها ومستقبلها وعملها، مضيفة: (الفترة الجاية عاوزة أركز مع نفسي وأكون واقفة على رجلي واستقر).

وأكدت أسما شريف منير أنها لا تمانع من الزواج مرة أخرى طالما وجدت نصيبها، معقبة: (أنا صغيرة لسة وان حدث سأشارك الخبر مع الجميع لأنه ستر وده حلال ربنا).

وأعربت أسما شريف منير عن أمنيتها بالتوفيق في زواجها المرة القادمة، قائلة: (مش بالمرات وأتمنى التوفيق في المرة القادمة .. ويارب تكون المرة الجاية خير وعوض واتوفق فيها).

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