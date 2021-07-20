من هي الأميرة نوف بنت خالد آل سعود التي أعلن الديوان الملكي وفاتها

نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، والتي وافتها المنية الليلة الماضية.

وقال الديوان الملكي في بيان له، وفق ما رصدت “وطن”، إن “الأميرة نوف سيصلى عليها يوم الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض”.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الأربعاء الموافق 11 / 12 / 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.#واس pic.twitter.com/QNcCev2duO — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 20, 2021

السعوديون يقدمون التعازي

وقدم عدد كبير من السعوديين والأمراء التعازي لنائب أمير منطقة الشرقية بوفاة والدته الأميرة نوف بنت خالد بنت عبدالله آل سعود.

وكتب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، محمد الشيخ: “خالص العزاء وصادق المواساة لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان، في وفاة والدتهما سمو الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته”.

أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لصاحب السمو الملكي الامير #أحمد_بن_فهد_بن_سلمان

نائب أمير المنطقة الشرقية بوفاة والدته الأميرة #نوف_بنت_خالد_بن_عبدالله

ولا يسعنا الإ أن نقوب اللهم إغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال واسكنها جنات النعيم ولا حول ولا قوة إلا باالله pic.twitter.com/7iw0W5PxaV — تركي الدعجم (@turkialdajam) July 20, 2021

وقال رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ: “خالص العزاء لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية في وفاة والدتهم الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله رحمها الله وغفر لها واسكنها جنات النعيم”.

خالص العزاء لصاحب السمو الملكي الامير #سلطان_بن_فهد_بن_سلمان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية ولصاحب السمو الملكي الامير #أحمد_بن_فهد_سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية في وفاة والدتهم الأميرة #نوف_بنت_خالد_بن_عبدالله رحمها الله وغفر لها واسكنها جنات النعيم pic.twitter.com/gejqZ5RTXP — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 20, 2021

وقال منذر آل شيخ مبارك: “إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله صاحبة السمو الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله، والدة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، أسأل الله أن يغفر لها ويعلي منازلها في جنات النعيم”.

إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله صاحبة السمو الأميرة #نوف_بنت_خالد_بن_عبدالله

والدة صاحب السمو الملكي الأمير #أحمد_بن_فهد_بن_سلمان أسأل الله أن يغفر لها ويعلي منازلها في جنات النعيم . pic.twitter.com/lPmwzk8DcW — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) July 20, 2021

من هي الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود

ولم تشغل الأميرة الراحلة مناصب رسمية في حياتها، لكنها تمتعت بمكانة بارزة في الأسرة بسبب نسبها من والديها وزوجها وأبنائها.

إذ يعدون جميعهم من الأسماء المعروفة في البلاد من خلال المناصب الرسمية التي شغلوها.

والأميرة الراحلة من الحفيدات البارزات للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، والذي يعتبر مؤسس الدولة السعودية الثالثة قبل أكثر من 80 عاما.

فهي حفيدة المؤسس من ابنته الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز، الأخت الشقيقة لملك السعودية الراحل فهد والملك الحالي سلمان، بجانب وزير الداخلية الأشهر في تاريخ المملكة، نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الراحل سلطان، والأميرين تركي وعبدالرحمن.

والدها الأمير خالد

ولا يقل والدها الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، مكانة وشهرة عن والدتها، فهو ابن أخ الملك عبد العزيز.

وظل حتى وفاته مطلع العام الجاري من أبرز رجال الأعمال في المملكة، فهو مؤسس مجموعة شبكات أوربت الإعلامية المعروفة.

ويعد من أعرق ملاك الخيول الأصيلة في العالم، ويملك مزارع ”جود مونت“ العريقة في المملكة المتحدة.

كما أن الأميرة نوف أرملة للأمير فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهو أكبر أبناء الملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز وقد توفي مبكرا في العام 2001 عن عمر 46 عاما.

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وارتبطت الأميرة نوف بابن خالها الأمير فهد بن سلمان، والذي كان يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، وشغل عدة مناصب رفيعة بينها مستشار في وزارة الداخلية، ثم نائب لأمير المنطقة الشرقية لمدة سبع سنوات، قبل أن يتفرغ لأعماله الخاصة.

وبجانب مكانة جدها المؤسس وزوجها الراحل، فإن ابنها الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، يشغل منصب نائب أمير المنطقة الشرقية، كواحد من الأمراء من جيل الشباب الذين ظهروا في السنوات القليلة الماضية في مناصب حكومية رفيعة.

وللأميرة الراحلة نوف، ابن آخر هو الأمير سلطان بن فهد، لكنه منخرط في أعماله الخاصة بعيدا عن المناصب الحكومية شأن غالبية أمراء الأسرة المالكة الذين يقدر عددهم بالآلاف.

كما أن للأميرة الراحلة نوف، ابنتين هما الأميرة سارة بنت فهد والأميرة ريما.

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