فاران يبلغ قراره النهائي إلى إدارة ريال مدريد

أبلغ المدافع الفرنسي رافائيل فاران 29 عامًا، إدارة ريال مدريد برغبته في الرحيل عن الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

فاران وريال مدريد

وكتب الصحفي الإيطالي “فابريزيو رومانو” الشهير المتخصص في انتقالات اللاعبين والعامل في شبكة سكاي سبورت الإيطالية، في تغريده له عبر مواقع التواصل الاجتماعي “توتير”، ” رافائيل فاران وممثليه لريال مدريد رغبة اللاعب في الرحيل وخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

Raphaël Varane and his agents confirmed to Real Madrid his desire to try a new experience in the Premier League. He’ll be respectful waiting for the club agreement – but he wants Man United. 🔴 #MUFC Varane also confirmed to Man Utd he’d be ‘ready’ to accept their contract bid. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2021

وأردف الصحفي “رومانو”، قائلاً: ” سيلتزم فاران بالاحترام منتظرًا الحصول على موافقة النادي الملكي، لكنه يريد الانتقال إلى مانشستر يونايتد“.

وأضاف، “فاران لمانشستر يونايتد أنه جاهز لقبول العرض الذي قدمه النادي الإنجليزي، ولا تمانع إدارة الفريق الملكي في بيع عقد فاران أو إقحامه ضمن صفقة تبادلية خلال الانتقالات الصيفية الحالية”.

اقرأ المزيد: جماهير الأهلي تهاجم محمد صلاح والسبب ؟!

فاران وشرط التجديد

وفي ذات السياق، كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية في وقت سابق، أن النجم الفرنسي رافائيل فاران قد وضع شرطًا من أجل تجديد عقده مع فريق ريال مدريد الإسباني.

وأفادت الصحيفة، بأن ريال مدريد قدم عرضًا لتجديد عقده مع المدافع رافائيل فاران لمدة ثلاثة مواسم مقابل حصول اللاعب على راتب يصل قيمته 7 ملايين يورو سنويًا.

فابريزيو رومانو: فاران لم يرد على عرض التجديد المُقدم من ريال مدريد، فلورينتينو بيريز ينتظر عودته من الإجازة لحسم مستقبله. pic.twitter.com/HkFhAwRxYz — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) July 16, 2021

لكن فاران قد طلب من إدارة فريق ريال مدريد 12 مليون يورو سنويًا، للموافقة على توقيع عقد جديد مع الفريق الملكي في ظل العرض الذي حصل عليه اللاعب من نادي مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” للتوقيع معه بالمبلغ الذي طلبه اللاعب.

مانشستر يونايتد والمفاوضات

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، إلى أن إدارة ريال مدريد قد منح فريق مانشستر يونايتد الضوء الأخضر من أجل التفاوض مع الفرنسي فاران، مما يعني ذلك فشل المفاوضات بين اللاعب وفريق ريال مدريد بشكل نهائي بشأن تجديد عقده.

🚨🚨 ABC 🇪🇸 | • توصل ريال مدريد و مانشستر يونايتد لإتفاق بإنتقال فاران إلى مانشستر يونايتد بمبلغ 58 مليون يورو. • عقد فاران سوف يكون لمدة 5 سنوات و بمرتب 12 مليون يورو في السنة. pic.twitter.com/6OPR1nIJ5w — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) July 17, 2021

وبينت تلك التقارير، بأن ريال مدريد يشترط الحصول على مبلغ يتراوح قيمته ما بين 50-70 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل رافائييل فاران عن الفريق الملكي الإسباني، وهو أعلى مما وضعه نادي مانشستر يونايتد الذي وافق على عرض لضم اللاعب بقيمة 45 مليون يورو.

يذكر أن عقد الفرنسي رافائيل فاران مع نادي ريال مدريد ينتهي في صيف عام 2022م، مع رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك