رافائيل فاران والرحيل عن ريال مدريد
رافائيل فاران والرحيل عن ريال مدريد
Imageرياضة

فاران يبلغ قراره النهائي إلى إدارة ريال مدريد

كتب fares Abo Shiha
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أبلغ المدافع الفرنسي رافائيل فاران 29 عامًا، إدارة ريال مدريد برغبته في الرحيل عن الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

فاران وريال مدريد

وكتب الصحفي الإيطالي “فابريزيو رومانو” الشهير المتخصص في انتقالات اللاعبين والعامل في شبكة سكاي سبورت الإيطالية، في تغريده له عبر مواقع التواصل الاجتماعي “توتير”، ” رافائيل فاران وممثليه لريال مدريد رغبة اللاعب في الرحيل وخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأردف الصحفي “رومانو”، قائلاً: ” سيلتزم فاران بالاحترام منتظرًا الحصول على موافقة النادي الملكي، لكنه يريد الانتقال إلى مانشستر يونايتد“.

وأضاف، “فاران لمانشستر يونايتد أنه جاهز لقبول العرض الذي قدمه النادي الإنجليزي، ولا تمانع إدارة الفريق الملكي في بيع عقد فاران أو إقحامه ضمن صفقة تبادلية خلال الانتقالات الصيفية الحالية”.

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فاران وشرط التجديد

وفي ذات السياق، كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية في وقت سابق، أن النجم الفرنسي رافائيل فاران قد وضع شرطًا من أجل تجديد عقده مع فريق ريال مدريد الإسباني.

وأفادت الصحيفة، بأن ريال مدريد قدم عرضًا لتجديد عقده مع المدافع رافائيل فاران لمدة ثلاثة مواسم مقابل حصول اللاعب على راتب يصل قيمته 7 ملايين يورو سنويًا.

لكن فاران قد طلب من إدارة فريق ريال مدريد 12 مليون يورو سنويًا، للموافقة على توقيع عقد جديد مع الفريق الملكي في ظل العرض الذي حصل عليه اللاعب من نادي مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” للتوقيع معه بالمبلغ الذي طلبه اللاعب.

مانشستر يونايتد والمفاوضات

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، إلى أن إدارة ريال مدريد قد منح فريق مانشستر يونايتد الضوء الأخضر من أجل التفاوض مع الفرنسي فاران، مما يعني ذلك فشل المفاوضات بين اللاعب وفريق ريال مدريد بشكل نهائي بشأن تجديد عقده.

وبينت تلك التقارير، بأن ريال مدريد يشترط الحصول على مبلغ يتراوح قيمته ما بين 50-70 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل رافائييل فاران عن الفريق الملكي الإسباني، وهو أعلى مما وضعه نادي مانشستر يونايتد الذي وافق على عرض لضم اللاعب بقيمة 45 مليون يورو.

يذكر أن عقد الفرنسي رافائيل فاران مع نادي ريال مدريد ينتهي في صيف عام 2022م، مع رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق.

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