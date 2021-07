فاران يبلغ قراره النهائي إلى إدارة ريال مدريد

أبلغ المدافع الفرنسي رافائيل فاران 29 عامًا، إدارة ريال مدريد برغبته في الرحيل عن الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب الصحفي الإيطالي “فابريزيو رومانو” الشهير المتخصص في انتقالات اللاعبين والعامل في شبكة سكاي سبورت الإيطالية، في تغريده له عبر مواقع التواصل الاجتماعي “توتير”، ” رافائيل فاران وممثليه لريال مدريد رغبة اللاعب في الرحيل وخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

Raphaël Varane and his agents confirmed to Real Madrid his desire to try a new experience in the Premier League. He’ll be respectful waiting for the club agreement – but he wants Man United. 🔴 #MUFC

Varane also confirmed to Man Utd he’d be ‘ready’ to accept their contract bid.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2021