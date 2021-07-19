قرار من السيسي لأجل ياسمين عبدالعزيز بعدما باتت بين الحياة والموت

تدخل رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، بشكل شخصي في أزمة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد تدهور وضعها الصحي ودخولها العناية المركزة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية “لتكيس المبايض”.

وفي هذا السياق أعلن الفنان وائل عبدالعزيز، في منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن السيسي أمر بإرسال فريق طبي متكامل لمتابعة حالة شقيقته.

ودون في منشوره الذي رصدته (وطن) ما نصه:”نشكر سيادة رئيس الجمهوريه السيد / عبد الفتاح السيسي والد لكل المصريين، علي إرسال فريق طبي متكامل لمتابعه الحاله والإشراف علي أطباء إجراء العملية آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا، دعاوتكم في يوم عرفة جزاكم الله خير”

هذا وأوضح عضو نقابة الأطباء المصريين، إبراهيم الزيات، في تصريحات لبرنامج “حضرة المواطن”، أنه في حال إثبات وقوع الطبيب في خطأ طبي يتم محاسبته بكل الطرق.

ويتبع الطريق القانوني عن طريق إحالته إلى النيابة العامة إلى جانب محاسبته نقابيًا عن طريق لجنة الشكاوي ولجنة أداب المهنة.

وأكد الزيات أن الحساب يشمل الجميع مهما كان اسم الطبيب، ويكون بدرجات متفاوتة تبدأ من توجيه اللوم وحتى الشطب من النقابة لفترات أو نهائيا ومدى الحياة.

وأشار عضو نقابة الأطباء المصريين إلى أن استخدام المنظار الجراحي له إرشادات دولية يجب اتباعها، وبالتالي فإن من يخالفها يدخل في إطار الإهمال الطبي، ويتم تحديد العقوبة على حسب الخطأ، على حد قوله.

ياسمين عبدالعزيز تعيد مأساة سعاد نصر للواجهة

وتعيد حالة النجمة ياسمين عبد العزيز إلى الذاكرة قضية الفنانة الراحلة، سعاد نصر، التي توفيت على إثر خطأ طبي خلال إجرائها عملية جراحية تجميلية.

وكانت سعاد نصر قد رحلت عن عمر ناهز، 53 عاما، بعدما أجرت عملية شفط دهون في العام 2006، حيث دخلت في غيبوبة لمدة عام نتيجة جرعة تخدير زائدة.

وكشف محمد عبد المنعم زوج سعاد نصر، في أغسطس 2017، أنها استيقظت من غيبوبتها لمدة 5 دقائق وتحدثت إليه وأبلغته وصيتها.

وقال في تصريحات له، إنها “طلبت منه أن يدفنها سريعا، وأن يبقى أهلها لمدة ساعة كاملة أمام قبرها للدعاء لها بالرحمة بعد الرحيل، وفقا لما ذكرت صحف محلية وقتها.

سحر أسود سبب مرض ياسمين عبدالعزيز

إلى ذلك أثارت مفسرة الأحلام المصرية أسماء بدوي، جدلاً واسعاً بما قالته عن الحالة الصحية لمواطنتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي تمكث بغيبوبة منذ الأمس بعد إجرائها عملية جراحية.

وعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، كتبت أسماء بدوي: (عارفة انى هفتح على نفسى باب مالوش اول من اخر، بس عايزة اقولكم ان ياسمين عبدالعزيز اتعملها سحر اسود..وهذا النوع من الاسحار بيتعلق بالدم وتسميمه).

وتابعت أسماء بدوي كاشفةً عن طريق علاجها مما تدعي أنه سحر أسود: (ربنا ينجيها ويقومها بالسلامة، لو ممكن حد من الرقاة المعروفيين يرقيها، ويرقيها بأية النسف من ضمن الايات).

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية نوع المرض الذي أصاب الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وتكتمت أسرتها عليه حيث أن العملية التي خضعت لها ودخلت على إثرها العناية المركزة بسبب خطأ طبي كانت لاستئصال تكيس على المبيض.

استيقظت من الغيبوبة

وكشف الإعلامي سيد علي تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز وآخر تطورات حالتها قائلاً: (الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز في الوقت الحالي أفضل وفي تحسن، وفاقت من الغيبوبة التي دخلت فيها أثناء إجراء عملية في أحد المستشفيات).

وتابع سيد مؤكداً أن الأمر خطأ طبي: (الأخطاء الطبية أمر وارد، وعلينا التعامل مع الأمر باهتمام وتركيز، ولا تزال ياسمين عبد العزيز في غرفة الرعاية المركزة).

وخضعت الفنانة لعملية جراحية في المبيض لكنها تعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية اضطر الأطباء بسببها لإزالة جزء من أمعائها.

رسالة مؤثرة من زوج ياسمين عبدالعزيز

وكان أحمد العوضي أعلن مساء أول أمس، عن مرور زوجته ياسمين عبدالعزيز بأزمة صحية احتجزت على أثرها في أحدى المستشفيات.

وكتب أحمد العوضي رسالة مؤثرة لياسمين عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك)، قال فيها: (يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة).

وتابع العوضي: (أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه).

ووجه العوضي كلامه لياسمين عبد العزيز قائلاً: (انا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك أني لو كنت ببينلك أني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك).

واختتم العوضي كلامه بطلب الدعاء لياسمين عبدالعزيز، معقباً: (ادعوا لها تقوم بالسلامة زي ما أنتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم).

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