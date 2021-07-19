فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا بأول فيديو بعد شفائها: (أنا جيت الدنيا أتدلع)!

أعلنت الراقصة المصرية فيفي عبده انتهاء أزمتها الصحية بعد خضوعها قبل أشهر لعملية جراحية إثر تلقيها (حقنة خاطئة) من صيدلي.

فيفي عبده: يلا نهيص

وبفيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيفي عبده خلاله بفستان جريئ كعادتها، وقالت: (بسم الله ما شاء الله الله أكبر، ده أول فيديو من الساحل الشمالي السنة دي، كل سنة وإنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى).

ووجهت فيفي رسالة شكر قائلة: (أنا فرحانة إن ربنا شفاني وعفاني وعايزة بعد كدا أطلع واشكر الدكاترة، والناس اللي تعبوا معايا).

ودعت عبده جمهورها للفرح والمتعة وقالت: (يلا نهيص بقى.. أنا جيت الدنيا عشان أدلع، بحبكم أوي).

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فيفي عبده: (حفيدتي تخرجت)

وقبل أسبوع، هنأت فيفي عبده، حفيدتها بمناسبة تخرجها، وما أن نشرت صورتها حتى انهالت التعليقات حول الشبه بينهما.

ونشرت فيفي عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، صورةً لحفيدتها وهي تضع قبة التخرج في وسط الجامعة، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: (الف الف مبروك ياحبيبة قلب تيتا يا احلي شهد الدسوقي في الدنيا، ماعندكيش فكرة انا فرحانه جدا ان حفيدتي اتخرجت النهاردة مبروك علي التخرج عقبال ما اشوفك احلي عروسة ان شاء الله).

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وكانت أول المعلقين، الإعلامية الكويتية فجر السعيد، والتي كتبت: (الف مبروك البنت شبهك بالكربون يافوفه ماشاء الله).

وعلقت أخرى أيضاً: (فيها شبه منك يافوفا).

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وكتب متابع: (طالعة قمر على تيتة).

بينما هاجم آخر فيفي عبده قائلا: (حفيدتك تخرجت وبعدك عم تترقصي ياعيب الشوم).

شهد الدسوقي

الجدير بالذكر أن شهد الدسوقي حفيدة فيفي عبده من ابنتها الكبرى عزة مجاهد ووالدها هو الراحل محمود الدسوقي الذي توفي عام 2017، إثر أزمة قلبية حادة.

وعزة (38 عاماً)، ابنة فيفي عبده من زوجها رجل الأعمال المصري حسين مجاهد، ودخلت الوسط الفني من خلال مشاركتها في عملين دراميين، وهما مسلسل (كيد النسا) ومسلسل (القاصرات)، ولفتت الأنظار بتشابهها مع والدتها.

فيفي عبده في حالة نفسية سيئة

وفي وقت سابق، كشف مصدر مقرب من عبده سبب عدم تقديمها فيديوهات راقصة مؤخراً على الرغم من تحسن صحتها.

وقال المصدر إن الراقصة الاستعراضية اعتادت على نشر البهجة وإدخال السعادة لقلوب محبيها، والتفاعل مع جمهورها عبر السوشال ميديا من خلال مقاطع الفيديو التي تحمل طاقة إيجابية.

وتابع المصدر أن فيفي عبده ابتعدت عن المقاطع في الأيام الأخيرة بسبب حالتها النفسية التي لم تكن على ما يرام، بسبب العديد من الأحداث التي مرت بها، وكان أولها فترة مرضها، وآخرها وفاة النجم سمير غانم. بالإضافة لمرور عام كامل على وفاة رجاء الجداوي التي كانت تربطها بها علاقة قوية وطيبة.

وأشار المصدر إلى أن فيفي تشعر بأنها مقيدة في ظل أزمة كورونا التي تسببت في تحديد التواصل وإبعاد الناس عن بعضها، وهو ما جعلها تشعر بالحزن الشديد بحسب تعبيره.

وأضاف: (الحمد لله، بالنسبة للحالة الصحية للفنانة فيفي عبده فهي تحسنت كثيرا. وأصبحت بحالة جيدة تماما، وحاليا تقضي إجازتها الصيفية برفقة أسرتها في إحدى المناطق الساحلية. ونأمل أن تعود بحالة نفسية أفضل أيضا والتواصل عبر السوشال ميديا كما اعتادت).

فيفي عبده: هرجع تاني

وقبل أسابيع، شاركت عبده جمهورها تفاصيل حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية، ونشرت حينها فيديو لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلاله وهي ترتدي فستاناً برتقالياً، وتضع قلادة العين الزرقاء منعاً للحسد كما يعتقد الأغلبية.

وقالت عبده بالفيديو: (أنا رجعت تاني يا جماعة الحمد لله لازم الدنيا تمشي، وبشكر ربنا هذا بفضل دعاكم وبفضل ربنا سبحانه وتعالى وإن شاء الله باقي حاجة صغيرة وأرجع تاني معكم).

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ووعدت عبده جمهورها بالظهور قريباً (أون لاين)، وتقديم أمور جديدة لأنها تشعر بالملل من القديم حسب تعبيرها.

وعلقت فيفي على الفيديو: (‏الحمد لله يا رب على كل اللي اديتهوني بحبكم).

ممنوعة من الحركة

هذا وقد منع الطبيب الذي أجرى جراحة في العمود الفقري لفيفي عبده، من الحركة الكثيرة لمدة أسبوعين، حتى تتعافى تماما.

وكانت عبده قد تعرضت لأزمة مرضية طوال الفترة الماضية؛ إثر تلقيها حقنة خاطئة من صيدلي، حيث تلقتها في العصب بدلا من العضل، وهو ما سبب لها مضاعفات شديدة في العمود الفقري وقدمها.

وأعلنت حينها عبده أنها ستخضع لعملية جراحية بسبب مضاعفات إعطائها حقنة بالخطأ.

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