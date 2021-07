غادة عويس تكشف عن صور خاصة سرقت من هاتفها لتشويه سمعتها: “أنا ضحية للتجسس”

تزامنا مع تنديد الاتحاد الأوروبي بفضيحة برنامج “بيجاسوس” للتجسس، والذي تعاونت من خلاله شركة إسرائيلية مع الحكومة السعودية للتجسس على المعارضين السعوديين، كشفت مذيعة الجزيرة غادة عويس أنها كانت ضحية ضمن ضحايا هذه البرامج التجسسية.

وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن)، قالت غادة عويس إنها “ضحية لبرامج التجسس” كاشفة عن سرقة صور خاصة لها من هاتفها الجوال واستخدامها لتشويه سمعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة.

I am a victim of spyware. My photos were stolen&used to smear me across social media and the press. No one should have to go through this. No journalist, activist, academic or citizen should feel unsafe just for owning a phone. We need to fight for the right to privacy#غادة_عويس pic.twitter.com/18zc0DpU41

— Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) July 19, 2021