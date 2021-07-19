شيكابالا يرد على شتائم جماهير الأهلي له بتغريده خاصة (صور)

رد نجم فريق الزمالك المصري محمود عبد الرازق الشهير ب “شيكابالا” 35 عامًا على شتائم واستفزازات جماهير الأهلي المصري، بصورة له نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عقب فوز فريقهم بلقب دوري أبطال أفريقيا.

شيكابالا والشتائم

وانتشرت عدد من الفيديوهات لجماهير فريق الأهلي المصري وهم يهتفون ويشتمون لقائد غريمه التقليدي الزمالك المصري.

خلال احتفالهم بتتويج فريقهم بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي، بعد تمكنه من الفوز على منافسه كايزر تشفيز بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

وسجل أهداف الأهلي كلاً من، هداف فريق الأهلي ودوري أبطال أفريقيا محمد شريف من صناعة أكرم توفيق، وأحرز الهدف الثاني محمد مجدي قفشة.

بينما جاء الهدف الثالث عمر السولية بتسديدة رائعة سجلها اللاعب بقوة على يمين حارس مرمى كايزر تشفيز.

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واكتفى شيكابالا بالرد على تلك الجماهير واستفزازاتهم، من خلال نشر صورة نشرها عبر حسابه وهو يقود تشجيع جماهير نادي الزمالك في إحدى المباريات.

جماهير #الأهلي تغلق كوبري الجلاء.. وهتافات عنصرية ضد #شيكابالا عقب التتويج بالعاشرة pic.twitter.com/18a6X85o1y — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) July 17, 2021

الدوري المصري

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري فريق الزمالك برصيد 61 نقطة، يليه في المركز غريمه التقليدي بفارق كبير برصيد 51 نقطة.

وفي المركز الثالث جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

ترتيب سموحة وإنبي

أما في المركز الخامس آتى فريق سموحة المصري برصيد 40 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق بيراميدز في المركز السادس بنفس النقاط.

جدول ترتيب الدوري المصري 🇪🇬 pic.twitter.com/CYSqtXN2uC — 3Bont (@3Bont3) July 11, 2021

بينما آتى في المركز السابع فريق إنبي برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركزين الثامن والتاسع من الترتيب فريق طلائع الجيش ومصر المقاصة برصيد 37 نقطة.

وفي المركز العاشر فريق الجونة المصري برصيد 36 نقطة خلال منافسات الدوري المصري للموسم الجاري.

هدافو الدوري المصري

ويحتل صدارة ترتيب الدوري المصري اللاعب أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 15 هدفًا، متساويًا بذلك مع اللاعب محمد شريف مهاجم فريق الأهلي المصري بنفس الرصيد.

وفي المركز الثالث من الترتيب آتى اللاعب أحمد أشرف بنشرقي مهاجم فريق الزمالك المصري برصيد 12 نقطة.

أما في المركز الرابع جاء أحمد سمير اللاعب في صفوف فريق طلائع الجيش برصيد 11 نقطة متساويًا مع عمر كمال لاعب المصري البورسعيدي بنفس الرصيد.

وجاء في خامس الترتيب جاء اللاعب مصطفى فتحي لاعب فريق سموحة المصري برصيد 10 نقاط، متساويًا مع عمرو جمال ورامي صبري بنفس الرصيد خلال منافسات الدوري الممتاز.

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