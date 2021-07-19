“شاهد” جون سينا يعود إلى حلبة المصارعة من جديد وسط دهشة الجماهير

فاجأ المصارع الأمريكي جون سينا 44 عامًا، جماهير والعشاق يوم الأحد الماضي بالدخول إلى حلبة المصارعة بعد فوز المصارع رومان رينغز على خصمه إيدج.

في مباراة مثيرة ومجنونة بينهما داخل حلبة المصارعة، ضمن بطولة “Money in the Bank” التي تنظمها مؤسسة “WWE” للمصارعة الحرة.

جون سينا والظهور الأول

وبعد انتهاء النزال بين المصارع رومان رينغز ونظيره إيدج، دخل المصارع الأمريكي جون سينا إلى الحلبة بشكل مفاجئ وخاطب جماهيره وعشاقه، قائلاً: ” هذا الظهور لن يكون الليلة فقط”، وفق ما أورده موقع “bleacher report” الرياضي.

ويعد هذا الظهور الأول للمصارع سينا في الحلقات المباشرة من بطولة “WWE”، منذ خسارته النزال أمام مواطنه براي وايت في مباراة “Firefly Fun House” الشهيرة ضمن النسخة ال36 من فعاليات بطولة راسلمينيا في شهر أبريل / نيسان العام الماضي.

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خسارة جون سينا

وكذلك خسارة المصارع سينا في مباراة قوية أمام منافسه المعتزل “إندرتيكر” في بطولة راسلمينيا بنسختها ال34، وفي حال قرر بالفعل المصارع بظهوره الأخير العودة إلى المصارعة.

فإنه من المتوقع أن يلعب في بطولة سمر سلام الشهيرة في 21 من شهر أغسطس/ آب المقبل، حيث سيواجه خصمه رومان رينغز.

وتداول النشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات قصيرة للظهور الأول للمصارع جون سينا بعد غياب، الذين عبروا عن سعادتهم بعودة الأمريكي جون سينا إلى المصارعة من جديد.

الألقاب والبطولات

وحصل المصارع الأمريكي جون سينا على العديد من البطولات في المصارعة الحرة، بطولة العالم للوزن الثقيل 16 مرة وبطولة الولايات المتحدة الأمريكية 5 مرات، والتي كان أخرها في مهرجان ليلة الأبطال ” night of champions” عام 2015.

المصارع الأسطوري جون سينا يعود إلى حلبات المصارعة من جديد ❤ pic.twitter.com/lfULAEeYR3 — Screen Mix (@ScreenMix) July 19, 2021

وكذلك الفوز في بطولة الفرق ل4 مرات، بينما في عالم السينما فقد قام بتمثيل مجموعة من الأفلام، منها فيلم “ذا مارين” (The Marine) و”12 راوندز” (2009) (12 جولة)، وأطلق ألبومه في الراب “لا يمكنك أن تراني” (You Can’t See Me).

جون سينا في رسالة لرومان رينز: "انت أحمق، أحمق مغرور ومضخم ومحمي من الإدارة، أنت شخصية مضخمة اكثر مما تستحق، إذا كنت جيد هم سيخبرونك (الجمهور) وليس العكس".

pic.twitter.com/Mlwyq2AH74 — Wrestling Club (@WrestlinClub) July 20, 2021

ومن الجدير بالذكر، بأن المصارع الأمريكي جون سينا من أصل بريطاني وهو عازف هيب هوب ومصارع محترف مسجل في شركة المصارعة العالمية للترفيه الشهيرة ب” دبليو دبليو إي” منذ عام 2002.

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