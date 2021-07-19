سعوديون يرفضون فتح المحلات وقت الصلاة رغم قرار اتحاد الغرف السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر التزام أصحاب المحال التجارية بإغلاق محالهم أوقات الصلاة على الرغم من قرار فتح المحلات الذي اصدرته جهات رسمية.

ووثق ناشط سعودي، التزام أصحاب المحال بمقطع فيديو رصدته “وطن”، حيث ظهر التزام عدد كبير من أصحاب المحال التجارية بالإغلاق أوقات الصلاة.

وعلق ناشر الفيديو على التزام أصحاب المحال التجارية، بالقول: “عندما يكون الإيمان في القلوب”.

شخص يوثق إلتزام المحلات بالإغلاق وقت الصلاة رغم قرار السماح بالفتح، ويعلق: "عندما يكون الإيمان في القلوب" pic.twitter.com/DQpPxq6JBd — WHR (@whrumor) July 18, 2021

اغلاق المحلات وقت الصلاة

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو معبرين عن اعجابهم بقرار أصحاب المحال التجارية.

انا اليوم طلعت مشوار في مكه و اغلب المحلات مقفله قليل اللي فاتحين و انا اشوف مافيها شئ كلها 5 دقائق ماراح تاخذ شئ من وقتكم + العمال من حقهم يرتاحون هم بشر في النهايه مو روبوتات — DSU9518 كود آي هيرب (@wx44w) July 18, 2021

هو اساسا المفروض قرار تسكير المحل يقرره الصاحب نفسه اذا يبي يفتح او يسكر الذنب عليه مو ع الدوله — Kh (@Twi9i) July 18, 2021

لأن رزقهم بفضل من الله فهُم رايحين يشكرون نعمته وهذا الشي جداً بسيط لكن بزمن مليء بالمُغريات ف هو جداً نبيل . — 𓊆 أحمَرّ 𓊇 (@auorori) July 18, 2021

الله سبحانه يقول رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الكلام واضح — !̴ ♫̠ûôthmàñ♧♛..ツ.™ (@uootman1) July 19, 2021

قرار رسمي

وفي وقت سابق سمحت السلطات السعودية، وفق قرار رسمي، باستمرار فتح المحلات ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل، بما في ذلك أوقات الصلوات؛ ما أثار حالة من الجدل في المملكة.

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وقال اتحاد الغرف السعودية، إنه تفادياً لمظاهر الازدحام والتجمع، والانتظار لوقت طويل والعمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا وللحفاظ على صحة المتسوقين نهيب بأصحاب المحلات والأنشطة التجارية استمرار فتح المحلات خلال أوقات الصلوات.

فتح المحلات وقت الصلاة يثير ضجة واسعة

وأضاف “اتحاد الغرف السعودي” المعني بالأنشطة التجارية في البلاد أن قراره جاء لتحسين تجربة التسوق وتنظيم العمل بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات.

مكبرات الصوت

وفي وقت سابق، أثار وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، الجدل مجدداً بدفاعه عن قرار خفض صوت مكبرات الصوت في المساجد.

وقال آل الشيخ، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، إن هناك عائلات تشتكي من أن تزاحم أصوات المكبرات يبقي أطفالها مستيقظين.

وأوضح آل الشيخ، أن التغييرات رد على شكاوى من العامة من الصوت شديد الارتفاع، ومنهم كبار في السن وآباء لم يستطع أطفالهم النوم بشكل متواصل.

وأضاف: “الذي عنده الرغبة في الصلاة لا ينتظر إلى أن يدخل الإمام ويكبّر ويسمع صوته، المفروض أنه يسبق إلى المسجد”، مضيفا أن هناك أيضا عدة قنوات تلفزيونية تبث الصلوات.

وتابع: “الوزارة لم تمنع واجباً أو مستحباً ولم تفرض محرم أو مكروه، والإقامة تكون لمن هم داخل المسجد وليس خارجه”.

وقال الوزير إن “أعداء” ينشرون بعض الانتقادات للسياسة من أجل التهييج، زاعماً أن هناك من “أعداء المملكة العربية السعودية من يريد إثارة الرأي العام ومن يريد التشكيك في قرارات الدولة ومن يريد تفكيك اللحمة الوطنية من خلال رسائلهم”.

تعميم بشأن مكبرات الصوت

وفي تعميم مفاجئ، قالت وزارة الشؤون الإسلامية إن مستوى صوت المكبرات في المساجد يجب ألا يعلو عن ثلث درجة الجهاز.

كما قصرت استخدام مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة.

يأتي التغيير في وقت يشهد إصلاحا أوسع نطاقا لدور الدين في الحياة العامة في ظل قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، الذي خفف بعض القيود الاجتماعية الصارمة بينما لا يسمح بأي معارضة سياسية.

ومن السابق لأوانه تحديد مدى تأثير هذا التوجيه الجديد في المملكة. وقال سكان الرياض إن الصوت في بعض المساجد، وليس جميعها، أصبح أهدأ على ما يبدو.

وشغل مسجد واحد على الأقل مكبرات الصوت طوال مدة أداء الصلوات وبنفس شدة الصوت المعتادة، وفق وكالة “رويترز”.

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