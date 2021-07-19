راموس يستفز رونالدو بتصريح مثير للجدل بشأن ميسي

ما يزال اللاعب الإسباني سيرخيو راموس 35 عامًا المدافع في فريق باريس سان جيرمان، بتصريحات ورسائل مثيرة للجدل موجه إلى أشخاص وزملاء سابقين له، والتي زادت من حدتها عقب انتقاله إلى النادي الباريسي.

راموس وإثارة الجدل

وكشف تقارير صحفية فرنسية، أن راموس ظهر للمرة الأولى مع زميله السابق في صفوف ريال مدريد أشرف حكيمي وهما يتبادلان التحيات في غرفة خلع الملابس، قائلاً: ” لقد اتخذنا القرار الصحيح، أليس كذلك”.

راموس في أول يوم تدريب له مع سان جيرمان pic.twitter.com/Z5ueBGfBjB — Kooora (@kooora) July 12, 2021

فيما تسبب ذلك في غضب واستياء عدد من مشجعي ناديه السابق ريال مدريد الإسباني من خلال تعامله مع وسائل الإعلام المدريدية كرسالة للسخرية من النادي الملكي وجماهيره.

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وتعمد في تصعيد الأمور مع ناديه السابق ريال مدريد بطريقة غير مباشرة، من خلال بث رسائل تحريضية للنجم الفرنسي كيليان مبابي على الفريق الملكي، مطالبًا في البقاء في المشروع الباريسي لأطول فترة ممكنة، وهو ما كان عكس تصريحاته حينما كان بداخل ناديه السابق.

راموس ورونالدو

وفي ذات السياق خرج المتادور راموس في تصريحات صحفية عبر “راديو كاتالونيا”، قائلاً: ” انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان، وأقول دومًا أحب أن أكون محاطًا بأفضل اللاعبين، وبالنسبة ليونيل ميسي فهو واحد من أفضل اللاعبين، إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق”.

🎙 سيرجيو راموس : أود أن يأتي ليونيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان ، أحب أن أكون محاطًا بالأفضل وميسي هو الأفضل#استاد_الدوحة pic.twitter.com/tTs5IQXo1h — استاد الدوحة (@staddoha) July 19, 2021

وأضاف بشأن زميله نيمار، ” صحيح كانت هناك منافسة شرسة بيننا في الليغا الاسبانية، لكن تربطني علاقة جيدة معه، وكان من أوائل اللاعبين الذي بعثوا لي الرسائل من أجل انضمامي إلى نادي باريس سان جيرمان”.

راموس من أول تدريب له مع باريس سان جيرمان. 📷 pic.twitter.com/GZORqy77Ok — E P L W O R L D (@EPLworld) July 12, 2021

واستغل عشاق البرغوث الأرجنتيني، تصريح راموس مقتضب وجملته بحق ميسي، وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من عشاق غريمه كريستيانو رونالدو.

وبالأخص بعد قيام الأخير بإلغاء متابعة أنخيل دي ماريا عبر منصة الانستغرام، عقب ما قاله بعد التتويج ببطولة كوبا أمريكا، إن ” ميسي الأفضل في كل العصور”.

وانضم راموس إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان بعقد لمدة موسمين كاملين، عقب انتهاء عقده مع فريق السابق ريال مدريد بعد فشل المفاوضات بشأن تجديد عقده ورفضه شروط إدارة الفريق الملكي.

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