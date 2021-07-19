حرق أعضاء مراهق سعودي داخل مركز إيواء بالأردن ووالدته تروي التفاصيل

أثارت حادثة تعرض مراهق سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى حروق في أحد مراكز الإيواء في الأردن، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل.

حيث تعرض المراهق السعودي الذي يبلغ من العمر (18 عاماً)، إلى حروق من الدرجة الثانية والثالثة في منطقة الأعضاء التناسلية، في أحد مراكز الإيواء بالأردن.

وأفادت عائلة المراهق السعودي بحسب ما نقلت صحيفة (الوطن) المحلية، أن الحادثة وقعت بينما كان أحد المسؤولين بالرعاية يقوم بعملية الاستحمام للشاب، وتركه للحظات، وفوجئ الجميع أنه سكب الماء الساخن وأحرق نفسه، الأمر الذي استنكرته والدة المصاب.

وذكرت والدة الشاب أنها استلمت تقريرا من المركز قبل الحرق يفيد أن ابنها يعاني من سلوك جنسي زائد، ويحاول تجنب التدريب بإلقاء نفسه على الأرض.

مراهق سعودي تعرض لمعاقبة غير مباشرة

وتوقعت الأم أن سبب الحرق حدث لمعاقبة ابنها بطريقة غير مباشرة، وأكدت أنها استشارت خبراء في الطب الشرعي وذكروا لها أن الحرق لا يمكن أن يكون بماء ساخن بل بمواد كيمائية كاوية.

وبحسب الصحيفة، أبدى رئيس الأطباء الشرعيين بعمان الدكتور مؤمن الحديدي، استعداده إذا تم استدعاؤه عن طريق المحكمة والمدعي العام بأن يزودهم بما يثبت ذلك.

وكشفت والدة الشاب تفاصيل تواجد ابنها في مركز الإيواء، وقالت: (بحكم أن أبنائي ثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلت نقلهم لأحد مراكز الإيواء بالأردن بحكم تطورها وتقدمها في هذا المجال).

(احترقت روحي من المشهد)

وأشارت الوالدة إلى أنها حصلت على الموافقة وعلاجهم على حساب الدولة، وتفاءلت خيرا بالتقدم الذي حصل عليه أبنائها في التعلم.

وتابعت والدة الشاب: (بعد مرور عدة أشهر تفاجأت بوجود كدمات على وجه أحدهم، ولكن ذكروا لي مسؤولوا المركز أنه تعمد إيذاء نفسه، ومن ثم نقلتهم لمركز آخر خوفا عليهم، ولم أكن أعلم أن ما ينتظر ابني في المركز الأخير سيكون بهذا السوء).

وحول حادثة حرق ابنها، تقول الأم: (وردنا تبليغ أن ابننا تعرض لحرق نفسه بالماء الساخن، وهو في حالة خطيرة، وعلى الفور توجهنا لطلب إجراءات السفر في شهر رمضان بالرغم من الحظر وقتها، إلا أن الدولة سهلت لنا ذلك).

وتابعت: (احترقت روحي من المشهد الذي رأيت، حيث تم إحراق أعضائه التناسلية ومنطقة الفخذين كاملة، وخضع لأكثر من عملية بعد تعرضه للحرق في مركز الإيواء).

تم التستر على الموضوع

وذكرت والدة الشاب أن السفارة السعودية بالأردن قدمت المساعدة لهم منذ علمت ووالده بما حدث لابنهما، مضيفة: (في وقتها كان هناك حظر ومنع السفر، لكن السفارة سهلت لنا عملية الدخول عبر المخاطبات العاجلة والاستثناء، حيث علقنا أربعة أيام في الحدود السعودية، ولم نستطع الدخول للحدود الأردنية).

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واستطردت الوالدة: (عينوا لنا محامي السفارة، حيث تم توكيله بالموضوع ودفع رسوم المحكمة بعمان).

وأكدت والدة الشاب السعودي أن ابنها تعرض للحرق في تمام الساعة السادسة، ولم يتم التبليغ عنه ولا إفادة السفارة ولا حتى نقله للمستشفى.

وقالت إنه تم التستر على الموضوع إلى بعد الظهر بعد أن جاء مدير المركز في تمام الساعة التاسعة، وتُرك الشاب طوال هذه الفترة يعاني من الألم الذي لا يطاق بحسب والدته.

معقبة: (هناك طبيب أخبرني أن المستشفى أنقذ انبي من موت محقق، وبعد وصولي للأردن تفاجأت أن القضية محفوظة وذكر أن الحرق بسيط، وطالبت بفتح القضية من جديد).

التقرير الطبي يكشف التفاصيل

وجاء في التقرير الطبي أن المريض أدخل بتاريخ 28/4/2021 كحالة طارئة، (حيث كان يعاني من حروق عميقة من الدرجة الثانية والثالثة في أسفل البطن والحوض والجهاز التناسلي والمنطقة الداخلية لكلا من الفخذين مع حرق منطقة الساق اليسرى).

وذكر التقرير أن الشاب أدخل في نفس اللحظة إلى غرفة العمليات تحت التخدير العام، حيث تم إجراء تنظيف وترميم الأنسجة المحترقة والميتة، خاصة في منطقة الأعضاء التناسلية والجزء الداخلي في الفخذين وأسفل البطن.

وشارك بالعملية حينها استشاري جراحة المسالك البولية، وتم تركيب قسطرة بولية داخلية للشاب السعودي المصاب، بالإضافة إلى أخصائيين في جميع التخصصات ومنها التجميلية.

وأشار التقرير إلى أن عمليات الغيار للمريض تتم تحت التخدير العام وأنه بحاجة لاستكمال المراقبة والعلاج بعد الخروج من المستشفى لفترة 6 أشهر أو تزيد.

ونقلت صحيفة (الوطن) عن إحدى مسؤولات مركز الإيواء قولها إن الطفل من ذوي الإعاقة العقلية، وأن ما حدث له قد يكون هو السبب فيه وقد يؤذي نفسه.

وفضلت المسؤولة عدم الخوض في التفاصيل كاشفةً أن الموضوع كله لدى القضاء الآن.

وأثارت الحادثة غضباً واسعاً بين النشطاء الذين دشنوا هاشتاج (حرق سعودي في مركز إيواء أردني)، طالبوا خلاله بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتسببين بذلك، بينما لم يصدر تعليق من الجهات الرسمية في الأردن حول القضية.

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