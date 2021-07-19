تفاصيل قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا

أسفرت نتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أجريت مساء اليوم الاثنين في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة من العيار الثقيل بين فريق سبارتاك موسكو ونظيره بنفيكا البرتغالي.

دوري أبطال أوروبا والأندية المتأهلة

وقد تأهلت العديد من الأندية الفائزة في الدور التمهيدي إلى الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا “Champions League”.

كرة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 ⚽ pic.twitter.com/0MyzFkqcW0 — Blancos Global (@Blancos_Global) July 15, 2021

وسيجري سحبها في الثاني من شهر أغسطس/ آب القادم، على أن تلعب الفرق الخاسرة في الدور الثالث المؤهل إلى الدور الفاصل لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

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وستقام مباريات الدور التمهيدي الثالث والرابع من شهر أغسطس/ آب ذهابًا، والعاشر منه سيكون إيابًا، وفيما يلي نتيجة قرعة الدور التمهيدي الثالث من دوري أبطال أوروبا على النحو الآتي:

الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا

دينامو زغرب الكرواتي أو أومونيا القبرصي x ليغيا وارسو البولندي أو فلورا تالين الإستوني

لينكولن ريد إمبس (جبل طارق) أو كلوج الروماني x سلوفان براتيسلافا السلوفاكي أو يونغ بويز السويسري.

Third qualifying round draw ✅ Who are the strongest team at this stage?#UCL pic.twitter.com/i1KU6G0Tug — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 19, 2021

أولمبياكو اليوناني أو نيفتشي الأذربيجاني x مورا السلوفيني أو لودوغوريتس البلغاري

ألماتي الكازاخستاني أو النجم الأحمر الصربي x ألاشكيرت الأرميني أو شريف تيراسبول المولدافي

مالمو السويدي أو هلسنكي الفنلندي x رينجرز الإسكتلندي

فيرنتشفاروس الهنغاري أو جالغيريس فيلنيوس اليتواني x سلافيا براغ التشيكي

منافسات دوري أبطال أوروبا

أيندهوفن الهولندي أو غلطة سراي التركي x سلتيك الإسكتلندي أو ميدتيلاند الدنماركي

سبارتاك موسكو الروسي x بنفيكا البرتغالي

جنك البلجيكي x شاختيور دانيتسك الأوكراني

موناكو الفرنسي x رابيد فيينا النمساوي أو سبارتا براغ التشيكي

📺 Watch the #UCL third qualifying round draw live from Nyon! 👇👇👇 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 19, 2021

ومن المقرر أن تجرى قرعة دور المجموعات من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا “Champions League” الموسم المقبل 2021-2022، في ال26 أغسطس/ آب المقبل.

بينما ستقام قرعة دور ال16 من البطولة في ال13 من شهر ديسمبر، على أن تسحب قرعة الدورين الربع والنصف النهائي من المسابقة يوم ال18 من شهر مارس/ آذار لعام 2022.

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