الاتحاد الأفريقي يدعم الاقتراح السعودي بشأن تنظيم مونديال كأس العالم

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن تأييده فكرة تنظيم مونديال كأس العالم كل سنتين بدلاً من أربع سنوات، وسط استعداداته لتنظيم انطلاق دوري السوبر الأفريقي خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد الأفريقي وكأس العالم

وقال الاتحاد الأفريقي “الكاف” في بيان صحفي له، أنه يأيد اقتراح الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي تم طرحه للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، والذي يهدف إلى تبديل وتيرة تنظيم مونديال كأس العالم.

🚨 الاتحاد الإفريقي لكرة القدم @caf_online_AR يصادق رسمياً على إنشاء دوري السوبر الإفريقي ويؤيد مقترح إقامة كأس العالم كل عامين pic.twitter.com/sHabCKzh4f — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 16, 2021

وأصدر الاتحاد، تعليمات إلى لجنة مسابقات الأندية بتسريع دراسة الجدوى من إقامة الدوري السوبر الإفريقي، من دون الكثير من تفاصيل حول المسابقة المقترحة والتي طرحها لأول مرة رئيس “فيفا”، السويسري جاني إنفانتينو في اجتماع مع مسؤولي “كاف” في المغرب العام الماضي.

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مونديال كأس العالم

واستضافت دولة الأوروغواي النسخة الأولى من مونديال كأس العالم عام 1930م، حيث أقيم أكبر حدث رياضي فردي كل أربع سنوات باستثناء فترة التوقف نتيجة الحرب العالمية الثانية.

وتعتبر تصفيات كأس العالم ومباريات البطولات عبارة عن غزوات مالية، ويرجع ذلك إلى حقوق البث التلفزيوني، ولكن من شأن زيادة التردد أن يمنح الاتحادات الوطنية الإفريقية لكرة القدم دفعة مالية وهي في أمس الحاجة إليها.

باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن دعم الكاف لمقترح الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقامة كأس العالم للمنتخبات كل عامين بدلاً من أربعة أعوام pic.twitter.com/MbDp508qVK — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 16, 2021

وبين الاتحاد، أنه لم يتطرق إلى المخاوف من أن تؤدي إقامة كأس العالم كل عامين، بالإضافة إلى كأس الأمم الإفريقية إلى حصول ازدحام في جدول المباريات.

الحلول الممكنة

ويتمثل أحد الحلول الممكنة في الجمع بين التصفيات المؤهلة للبطولتين، كما حدث في التصفيات المؤهلة لكأسي العالم 2006 و2010 وكأس الأمم، مع اقتراح رئيس الاتحاد الدولي “الفيفا” إنفانتينو مشاركة 20 ناديًا بشكل دائم مقابل أن يتأهل أخرون عبر المسابقات الإقليمية.

عاااااااااجل 🚨 في خطوة مفجأة للجميع " موتسبي" رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF يوافق علي إقامة " دوري السوبر الافريقي" بمشاركة 20 نادي و انطلاقه سيكون خلال الفترة القليلة المقبلة 🔥👏🏻 pic.twitter.com/2pc0d6yUmy — Italian Zamalkawy (@ITzamalkawy) July 16, 2021

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” والاتحاد الأوروبي “اليويفا”، قد أفشلا في شهر إبريل الماضي فكرة انطلاق دوري السوبر الأوروبي.

جاء ذلك بعد أقل من 48 ساعة على الإعلان عنه، بعد انسحاب الأندية المؤسسة التسعة، فيما تبقى كلاً من فريق ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي.

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