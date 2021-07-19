أول رافع أثقال فلسطيني في الألعاب الأولمبية يستعد ليصنع التاريخ

قال أول رافع أثقال فلسطيني من غزة محمد حمادة إنه يهدف إلى احتلال مرتبة بين العشرة الأوائل عندما يصنع التاريخ كأول فلسطيني ينافس في هذه الرياضة في الألعاب الأولمبية التي تنطلق في طوكيو في وقت لاحق من هذا الشهر.

وغادر اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا غزة قبل عدة أسابيع للتأكد من أنه لن يواجه أي مشاكل في السفر لحضور الألعاب التي حجز فيها مكانه بعد مشاركته في ست مسابقات تأهيلية دولية منذ عام 2019.

وقال حمادة لرويترز في الدوحة بقطر حيث يتدرب خمس ساعات يوميا “عندما أصل إلى طوكيو سأفعل المستحيل وسأبذل قصارى جهدي لأكون مميزا.”

واضاف: “لا يمكنني وصف شعوري بالتأهل لأولمبياد طوكيو.”

في مايو الماضي ، احتل المركز السابع في بطولة آسيا والثامن في بطولة العالم في أوزبكستان للرياضيين تحت سن 20 عاماً.

أول رافع أثقال فلسطيني في الألعاب الأولمبية

قال حمادة ، الذي يتوجه إلى اليابان في 20 يوليو ، قبل ثلاثة أيام من موعد انطلاق الألعاب: “آمل أن أحقق رقمًا قياسيًا شخصيًا جديدًا … وأن أكون في المراكز العشرة الأولى”.

ولم يرغب حمادة وشقيقه حسام ، وهو أيضًا مدرب منتخب فلسطين لرفع الأثقال ، في المخاطرة وتوجهوا إلى الدوحة.

وقال حسام “هذه أول مشاركة فلسطينية في التاريخ في رفع الأثقال”. “التدريب عملية معقدة ، وكوني الرياضي أخي سهّل الأمر بالنسبة لي.”

وقال إن الرياضيين الفلسطينيين يعانون من نقص في الأندية المجهزة بشكل جيد وأدوات التدريب المناسبة والمزيد من المشاركة الدولية في المسابقات خارج أراضيهم.

إنجاز بغض النظر عن الفوز

وقال أسد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية إن مشاركة حمادة كانت إنجازا بغض النظر عن فوزه بميدالية.

وقال “إنه حدث أسطوري أن يكون محمد حمادة ، بطل فلسطيني طموح وشاب من غزة ، شهد حروبا وحصارا ، في طوكيو يلوح بالعلم الفلسطيني ويتنافس ضد أبطال العالم”.

وقال مجدلاوي إن أربعة رياضيين فلسطينيين آخرين من غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية سيتنافسون في الألعاب.

وقال لرويترز “نتطلع إلى كتابة رقم قياسي فلسطيني في المسابقات الأولمبية بغض النظر عن هذا الرقم القياسي”.

في منزل حمادة في مدينة غزة ، عر والداه بفخر العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

قال والده خميس: “لقد حقق محمد حلمنا ، حلم كنا ننتظره طويلاً”. “أنا مرتاح … أنا فخور بمحمد وحسام. وصلنا إلى طوكيو “.

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