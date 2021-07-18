ياسمين عبدالعزيز بين الحياة والموت.. الكشف عن المرض الذي أصابها وتكتمت أسرتها عليه

كشفت تقارير صحفية نوع المرض الذي أصاب الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وتكتمت أسرتها عليه حيث أن العملية التي خضعت لها ودخلت على إثرها العناية المركزة بسبب خطأ طبي كانت لاستئصال تكيس على المبيض.

وكان أحمد العوضي أعلن مساء أمس، عن مرور زوجته ياسمين عبدالعزيز بأزمة صحية احتجزت على أثرها في أحدى المستشفيات، مطالبا الجميع بالدعاء لها لكي تمر من محنتها بسلام.

وسرعان ما بدأ العديد من الفنانين في طلب الدعاء لياسمين، فيما أشارت تقارير صحفية أنها تعرضت إلى تلوث بكتيري أثناء إجراء عملية جراحية وهو ما أدخلها في مضاعفات صحية، تسببت في تدهور حالتها بشكل مفاجيء ونقلها إلى العناية المركزة.

ربنا يقومك بالسلامة ويتم شفاكي علي خير 🙏🏻 #ياسمين_عبدالعزيز pic.twitter.com/ZpjNPzphPu — Ahmed Elsaka (@ElSaka) July 18, 2021

في كل الظروف الصحية الصعبة اللي مريت بيها من ٢٠١٠م كانت دايماً جنبي

أرجوكم في هذا الفجر الطيب المبارك تدعوا من قلوبكم لبنتي الغالية الجدعة الأصيلة المخلصة الطيبة #ياسمين_عبدالعزيز

يارب أرزقها الشفاء التام والعاجل يارب pic.twitter.com/szKONUbTe2 — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) July 18, 2021

ما هو تكيس المبايض الذي أصاب ياسمين عبدالعزيز؟

ويشار إلى أن تكيس المبايض هو اضطراب هرموني شائع بين النساء في سن الإنجاب يسبب مشاكل في المبايض، والسبب الدقيق له غير معروف لكن قد تسهم العوامل الوراثية والبيئية في تطوره.

ومن أهم أعراض التكيس على المبيض الطمث غير المنتظم، ونمو شعر غير مرغوب فيه، وحَبُّ الشباب، والتشخيص المبكر مهم جدا لأنه يمكن أن يسمح بإدارة الأعراض، وقد يمنع تطور مشاكل صحية طويلة، مع النظام الغذائي، ممارسة النشاط البدني والأدوية يمكن أن تساعد في السيطرة على الأعراض.

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تكيس على المبيض هو اضطراب هرموني شائع بين النساء في سن الإنجاب، عادة ما يبدأ عند البلوغ، وهو عبارة عن مجموعة من الأعراض المتعلقة باختلال التوازن الهرموني الذي يسبب مشاكل في المبايض، مما يؤدي إلى عدم تطور البويضة كما يجب، أو لا تطلق أثناء فترة التبويض، ويطلق عليه أحياناً متلازمة شتاين ليفينثال.

ولا يوجد علاج دائم لإزالة تكيس المبيضين؛ لكن يمكن التحكم في الأعراض عن طريق مجموعة متنوعة من العلاجات كما تختلف الخيارات من شخص إلى آخر، والتي قد تشمل تغييرات في نمط الحياة وذلك بفقدان الوزن مع ممارسة أنشطة التمارين الرياضية المعتدلة.

وهناك أدوية والتي تشمل تنظيم الطمث مثل حبوب منع الحمل أو البروجستين، إنتاج وتحفيز البويضات، العملية الجراحية وذلك عن طريق إجراء جراحي بسيط يسمى كي المبيض عن طريق المنظار؛ لعلاج مشاكل الخصوبة المرتبطة بمرض تكيس المبايض.

منة شلبي وياسمين عبدالعزيز

هذا وانضمت الفنانة منة شلبي إلى العديد من الفنانين الذين طلبوا الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد أزمتها الصحية المفاجئة التي أصابتها أمس.

ونشرت منة شلبي عبر القصص المصورة لحسابها على Instagram، صورة تجمعها مع ياسمين عبد العزيز، وطلبت من الله أن يمن عليها بالشفاء ووجهت إليها رسالة.

وكتبت منة شلبي: “اللهم اشفيها وعافيها يا رب، هنفضل ندعيلك لحد ما تخرجي من المستشفى بسلامة الله وفضله”.

وأضافت: “يا رب يشفيكي ويعافيكي ويخليكي لولادك وجوزك ولكل حبايبك اللي هم كتير أوي”.

هذا وكتب هاني عزب أن الأزمة الصحية التي تعرضت لها ياسمين عبدالعزيز هي تسمم في الدم، وذلك بعد خطأ طبي وهي تجري عملية جراحية، وترتب عليه دخولها غيبوبة حالياً وأصبحت الحالة خطرة وتحتاج للدعاء.

خاص.. الأزمة الصحية التي تعرضت لها #ياسمين_عبدالعزيز هي تسمم في الدم وذلك بعد خطأ طبي وهي تجري عملية جراحية.. وترتب عليه دخولها غيبوبة حالياً وأصبحت الحالة خطرة وتحتاج للدعاء. pic.twitter.com/ggrWARsjjm — Hani Azab (@Haniazab3) July 18, 2021

وتضامنت الفنانة أنغام مع ياسمين عبدالعزيز، وكتبت في تغريدة على تويتر:”يارب بحق اسمك الشافي اشفي #ياسمين_عبدالعزيز وعافها وردها لأولادها واحبابها سالمه انت قادر يارب”

يارب بحق اسمك الشافي اشفي #ياسمين_عبدالعزيز وعافها وردها لأولادها واحبابها سالمه انت قادر يارب 🤲 pic.twitter.com/lDgs98o4dJ — Angham (@Angham) July 18, 2021

من هي ياسمين عبدالعزيز؟

وياسمين عبد العزيز فنانة مصرية من مواليد (16 يناير 1980 -).

تخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي وبدأت في تقديم الإعلانات في سن الثانية عشرة من عمرها، عن طريق إحدى صديقات والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات.

وبعد ذلك رشحت للتمثيل في مسلسل امرأة من زمن الحب الذي حققت خلاله النجاح ولفت الأنظار لها، كما شاركت في فوازير رمضان «العيال اتجننت».

من بعدها، اعتادت على تقديم دور الفتاة الشقية وحقق فيلمها زكي شان مع أحمد حلمي أعلى أرباح في الأسابيع الأولى من عرضه في العديد من دور السينما.

حياة ياسمين عبدالعزيز الأسرية

شقيقها وائل اتجه للتمثيل، وقد تزوجت في عام 2001 من رجل الأعمال محمد نبيل حلاوة، وأنجبا ياسمين وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018.

وفي مطلع مارس 2020 أعلنت عن علاقة عاطفية تجمعها مع الممثل أحمد العوضي. في مايو 2020 أعلنت زواجها منه.

أعمال ياسمين عبدالعزيز

قدمت ياسمي عام 1998 مسلسل قط وفار ومسلسل امرأة من زمن الحب، وعام 2002 قدمت الرقص على سلالم متحركة، ومسلسل هربانة منها عام 2017، ومسلسل اللي مالوش كبير العام الحالي 2021.

ومن أعمال المسرح للفنانة ياسمين عبدالعزيز، رد قرضي عام 1999، وكده أوكيه عام 2003.

كما قدمت ياسمين عبدالعزيز للسينما، فيلم “جنون الحياة” عام 2000 وفيلم قدر امرأة، وعام 2001 فيلم جالا جالا، فيلم قلب جريء عام 2002، وصايع بحر عام 2005.

وفي عام 2007 قدمت عصابة الدكتور عمر وكركر، وفي 2008 كان فيلم الدادة دودي، وعام 2018 قدمت الأبلة طم طم.

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