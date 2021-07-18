ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
Imageحياتنا

مفسرة أحلام تكشف سبب تدهور حالة ياسمين عبدالعزيز وتتحدث عن (سحر أسود)

كتب وطن
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أثارت مفسرة الأحلام المصرية أسماء بدوي، جدلاً واسعاً بما قالته عن الحالة الصحية لمواطنتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي تمكث بغيبوبة منذ الأمس بعد إجرائها عملية جراحية.

سحر أسود سبب مرض ياسمين عبدالعزيز

وعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، كتبت أسماء بدوي: (عارفة انى هفتح على نفسى باب مالوش اول من اخر، بس عايزة اقولكم ان ياسمين عبدالعزيز اتعملها سحر اسود..وهذا النوع من الاسحار بيتعلق بالدم وتسميمه).

وتابعت أسماء بدوي كاشفةً عن طريق علاجها مما تدعي أنه سحر أسود: (ربنا ينجيها ويقومها بالسلامة، لو ممكن حد من الرقاة المعروفيين يرقيها، ويرقيها بأية النسف من ضمن الايات).

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية نوع المرض الذي أصاب الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وتكتمت أسرتها عليه حيث أن العملية التي خضعت لها ودخلت على إثرها العناية المركزة بسبب خطأ طبي كانت لاستئصال تكيس على المبيض.

استيقظت من الغيبوبة

وكشف الإعلامي سيد علي تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز وآخر تطورات حالتها قائلاً: (الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز في الوقت الحالي أفضل وفي تحسن، وفاقت من الغيبوبة التي دخلت فيها أثناء إجراء عملية في أحد المستشفيات).

وتابع سيد مؤكداً أن الأمر خطأ طبي: (الأخطاء الطبية أمر وارد، وعلينا التعامل مع الأمر باهتمام وتركيز،  ولا تزال ياسمين عبد العزيز في غرفة الرعاية المركزة).

وخضعت الفنانة لعملية جراحية في المبيض لكنها تعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية اضطر الأطباء بسببها لإزالة جزء من أمعائها.

 رسالة مؤثرة من زوج ياسمين عبدالعزيز

وكان أحمد العوضي أعلن مساء أمس، عن مرور زوجته ياسمين عبدالعزيز بأزمة صحية احتجزت على أثرها في أحدى المستشفيات.

وكتب أحمد العوضي رسالة مؤثرة لياسمين عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك)، قال فيها: (يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة).

وتابع العوضي: (أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه).

ووجه العوضي كلامه لياسمين عبد العزيز قائلاً: (انا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك أني لو كنت ببينلك أني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف  مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك).

واختتم العوضي كلامه بطلب الدعاء لياسمين عبدالعزيز، معقباً: (ادعوا لها تقوم بالسلامة زي ما أنتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم).

تضامن كبير في الوسط الفني

وسرعان ما بدأ العديد من الفنانين في طلب الدعاء لياسمين، منهم الفنانة منة شلبي التي انضمت إلى الذين طلبوا الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد أزمتها الصحية المفاجئة التي أصابتها أمس.

ونشرت منة شلبي عبر القصص المصورة لحسابها على Instagram، صورة تجمعها مع ياسمين عبد العزيز، وطلبت من الله أن يمن عليها بالشفاء ووجهت إليها رسالة.

وكتبت منة شلبي: “اللهم اشفيها وعافيها يا رب، هنفضل ندعيلك لحد ما تخرجي من المستشفى بسلامة الله وفضله”.

وأضافت: “يا رب يشفيكي ويعافيكي ويخليكي لولادك وجوزك ولكل حبايبك اللي هم كتير أوي”.

هذا وكتب هاني عزب أن الأزمة الصحية التي تعرضت لها ياسمين عبدالعزيز هي تسمم في الدم، وذلك بعد خطأ طبي وهي تجري عملية جراحية، وترتب عليه دخولها غيبوبة حالياً وأصبحت الحالة خطرة وتحتاج للدعاء.

وتضامنت الفنانة أنغام مع ياسمين عبدالعزيز، وكتبت في تغريدة على تويتر:”يارب بحق اسمك الشافي اشفي #ياسمين_عبدالعزيز وعافها وردها لأولادها واحبابها سالمه انت قادر يارب”

وتضامن عدد من الفنانين العرب أيضاً مع ياسمين عبدالعزيز، مثل الفنانة اللبنانية إليسا ومواطنتها هيفاء وهبي وكارول سماحة، والفنانة السورية فرح يوسف وغيرهم.

 

ماهو تكيس المبايض؟

الجدير بالذكر أن تكيس المبايض هو اضطراب هرموني شائع بين النساء في سن الإنجاب يسبب مشاكل في المبايض، والسبب الدقيق له غير معروف لكن قد تسهم العوامل الوراثية والبيئية في تطوره.

ولا يوجد علاج دائم لإزالة تكيس المبيضين؛ لكن يمكن التحكم في الأعراض عن طريق مجموعة متنوعة من العلاجات كما تختلف الخيارات من شخص إلى آخر، والتي قد تشمل تغييرات في نمط الحياة وذلك بفقدان الوزن مع ممارسة أنشطة التمارين الرياضية المعتدلة.

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