حلا شيحة تنشر صورة لياسمين عبدالعزيز بالحجاب وتدعو الله أن يشفيها (شاهد)

تسببت الفنانة المصرية حلا شيحة بموجة جدل جديدة بين متابعيها، بعد تضامنها على طريقتها الخاصة مع زميلتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي ترقد في العناية المركزة جراء خطأ طبي وقع أثناء إجرائها عملية لتكيس المبايض.

وعبر صفحتها الرسمية بانستغرام نشرت حلا شيحة، صورة لياسمين عبدالعزيز بالحجاب.

وعلقت عليها بقولها:””معرفتش أنزل لها صورة إيه وأنا بدعيلها ملقتش أحلى من الصورة دي قمر فيها.”

View this post on Instagram A post shared by Hala Shiha (@halashihanew)

وتابعت:”ربنا يشفيها ويعافيها بحبها أوي أوي أوي، ويارب تقوم بالسلامة وتبقى زي الفل يارب يارب يارب، بدعيلها من قلبي يا ياسمينو يا قمر.”

حلا شيحة

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من ضجة مماثلة أثارتها حلا شيحة، بعد أن عاتبت الفنان تامر حسني، على نشره مؤخرًا فيديو كليب يتضمن مشاهد رومانسية لهما من فيلمه الجديد “مش أنا”.

وتوجهت له برسالة طويلة عبر حسابها الرسمي على “انستغرام”، دعته فيها إلى تدارك الخطأ والتوبة.

هذا كشفت تقارير صحفية نوع المرض الذي أصاب الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وتكتمت أسرتها عليه حيث أن العملية التي خضعت لها ودخلت على إثرها العناية المركزة بسبب خطأ طبي كانت لاستئصال تكيس على المبيض.

وكان أحمد العوضي أعلن مساء أمس، عن مرور زوجته ياسمين عبدالعزيز بأزمة صحية احتجزت على أثرها في أحدى المستشفيات، مطالبا الجميع بالدعاء لها لكي تمر من محنتها بسلام.

وسرعان ما بدأ العديد من الفنانين في طلب الدعاء لياسمين، فيما أشارت تقارير صحفية أنها تعرضت إلى تلوث بكتيري أثناء إجراء عملية جراحية وهو ما أدخلها في مضاعفات صحية، تسببت في تدهور حالتها بشكل مفاجيء ونقلها إلى العناية المركزة.

من هي ياسمين عبدالعزيز؟

وياسمين عبد العزيز فنانة مصرية من مواليد (16 يناير 1980).

تخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي وبدأت في تقديم الإعلانات في سن الثانية عشرة من عمرها، عن طريق إحدى صديقات والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات.

وبعد ذلك رشحت للتمثيل في مسلسل امرأة من زمن الحب الذي حققت خلاله النجاح ولفت الأنظار لها، كما شاركت في فوازير رمضان «العيال اتجننت».

من بعدها، اعتادت على تقديم دور الفتاة الشقية وحقق فيلمها زكي شان مع أحمد حلمي أعلى أرباح في الأسابيع الأولى من عرضه في العديد من دور السينما.

حياة ياسمين عبدالعزيز الأسرية

شقيقها وائل اتجه للتمثيل، وقد تزوجت في عام 2001 من رجل الأعمال محمد نبيل حلاوة، وأنجبا ياسمين وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018.

وفي مطلع مارس 2020 أعلنت عن علاقة عاطفية تجمعها مع الممثل أحمد العوضي. في مايو 2020 أعلنت زواجها منه.

أعمال ياسمين عبدالعزيز

قدمت ياسمي عام 1998 مسلسل قط وفار ومسلسل امرأة من زمن الحب، وعام 2002 قدمت الرقص على سلالم متحركة، ومسلسل هربانة منها عام 2017، ومسلسل اللي مالوش كبير العام الحالي 2021.

ومن أعمال المسرح للفنانة ياسمين عبدالعزيز، رد قرضي عام 1999، وكده أوكيه عام 2003.

كما قدمت ياسمين عبدالعزيز للسينما، فيلم “جنون الحياة” عام 2000 وفيلم قدر امرأة، وعام 2001 فيلم جالا جالا، فيلم قلب جريء عام 2002، وصايع بحر عام 2005.

وفي عام 2007 قدمت عصابة الدكتور عمر وكركر، وفي 2008 كان فيلم الدادة دودي، وعام 2018 قدمت الأبلة طم طم.

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